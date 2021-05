PADA BROJ ZARAŽENIH U HRVATSKOJ: Ozbiljnije popuštanje mjera ne treba očekivati prije 1. lipnja, slijede pilot-projekti javnih događanja

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 1064 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, preminule su 34 osobe, a na bolničkom liječenju je 1837 pacijenata, od kojih 202 na respiratoru. U svijetu je broj dosad zaraženih premašio 161 milijun, a umrlo je više od 3,3 milijuna ljudi

U Hrvatskoj je u četvrtak zabilježeno 1064 novih slučajeva zaraze

Na bolničkom liječenju je 1837 pacijenata, od kojih 202 na respiratoru

Broj dosad zaraženih u svijetu premašio 161 milijun

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

U Indiji više od 24 milijuna zaraženih, mutirani virus širi se svijetom

7:55 – Broj zabilježenih slučajeva covida-19 u Indiji popeo se u petak na više od 24 milijuna, u jeku izvješća da se svijetom širi visoko prenosivi mutirani koronavirus prvi put otkriven u toj zemlji. Indijska varijanta virusa B.1.617 pronađena je u slučajevima u osam američkih država, među njima su Kanada i Sjedinjene Države, rekao je Jairo Mendez, stručnjak WHO-a za zarazne bolesti.

“Ta varijanta ima veću sposobnost prijenosa, ali do sada nismo pronašli druge popratne posljedice”, rekao je Mendez. “Zabrinutost stvara samo to što se brže širi”.

Prema podacima ministarstva zdravstva, Indija je u zadnja 24 sata zabilježila 4.000 smrtnih ishoda i 343.144 slučaja zaraze. To je treći dan zaredom sa 4.000 ili više smrtnih slučajeva, ali dnevni broj zaraženih zadržao se ispod prošlotjednog dnevnog rekorda od 414.188 slučajeva. Dok je ukupan broj zaraženih prešao 24 milijuna, broj ljudi za koje je potvrđeno da su umrli od covida-19 iznosi 262.317, otkako je pandemija prvi put pogodila Indiju prije više od godinu dana. No, nedostatak testiranja na mnogim mjestima znači da je mnogo ljudi umrlo a da nisu registrirani, a stručnjaci kažu da bi stvarni broj mogao biti pet do deset puta veći.

Bhramar Mukherjee, profesor epidemiologije sa Sveučilišta Michigan, rekao je da je većina modela predvidjela vrhunac ovog tjedna i da bi se znakovi tog trenda mogli vidjeti u zemlji. Ipak, svakodnevni broj novih slučajeva dovoljno je velik da preplavi bolnice, napisao je u četvrtak na Twitteru. “Ključna riječ je oprezni optimizam”. Indija je najveći svjetski proizvođač cjepiva, ali je zbog velike potražnje nestalo zaliha. Do četvrtka se cijepilo nešto više od 38,2 milijuna ljudi, odnosno oko 2,8 posto stanovništva od oko 1,35 milijarde, pokazuju vladini podaci. Više od 2 milijarde doza cjepiva protiv koronavirusa vjerojatno će biti dostupno u Indiji od kolovoza do prosinca ove godine.

Presica Stožera u podne

7:28 – Danas u podne bit će održana konferencija za medije Stožera civilne zaštite RH. Očekuje se odluka o mogućem ublažavanju postojećih protuepidemijskih mjera, koje su na snazi do sutra. No, šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović jučer je na sjednici Vlade moguće popuštanje mjera najavio tek od 1. lipnja.

“S obzirom na to da posljednjih dana dolazi do pada broja oboljelih od koronavirusa, provode se odgovarajuće pripreme vezane za moguće popuštanje epidemioloških mjera od 1. lipnja pa će se stoga idućih dana provoditi pilot projekti raznih događaja”, kazao je.

Japan proširuje izvanredno stanje na još tri prefekture

7:25 – Japan će proglasiti izvanredno stanje u još tri prefekture koje je teško pogodila pandemija COVID-19, rekao je u petak ministar gospodarstva Yasutoshi Nishimura, iztrazivši sve veću zabrinutost zbog širenja virusa. Hokkaido, Okayama i Hiroshima pridružit će se u nedjelju Tokiju, Osaki i još četiri prefekture u izvanrednom stanju do 31. svibnja, rekao je Nishimura, koji je također zadužen za protumjere protiv koronavirusa.

“Na sastanku su iznesena različita stajališta sa stručnjacima,” rekao je Nishimura novinarima nakon sastanka. “Na temelju tih stavova povukli smo svoj izvorni prijedlog, iznijeli novi i dobili odobrenje za njega.”

Povećavanje najave izvanrednog stanja dolazi kada se Japan uhvati u koštac s navalom zaraznijeg soja COVID-19 samo 10 tjedana prije početka Olimpijskih igara u Tokiju. Posljednjim mjerama 19 od 47 japanskih prefektura koje pokrivaju oko 70 posto stanovništva palo bi pod ograničenja koja uključuju zatvaranje lokala do 20 sati. i zabrane toćenja alkohola u barovima i restoranima. Stručnjaci kažu kako se medicinski resursi guraju na rub izdržljivosti, dok je Japan najsporiji među naprednim zemljama sa samo 3 posto cijepljenog stanovništva.

Prvi legalni domjenak

Jučer – U Zagrebu je 80 sretnika jučer pilo, jelo, družilo se, minglalo, dok je u pozadini svirala glazba – bez zaštitnih maski, bez socijalnog razmaka… Prvi legalni koronaparty održao se uz blagoslov Zavoda za javno zdravstvo na vrhu nebodera u zagrebačkoj Strojarskoj ulici, družili su se samo cijepljeni, a cijeli taj nevjerojatan i uzbudljiv događaj u nevjerici su promatrali svi.