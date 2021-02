IMAMO 365 NOVOZARAŽENIH I 24 PREMINULIH: ‘Cijeli Zagreb bi mogli procijepiti u roku dva i pol-tri mjeseca. Dnevno 10.000’

U Hrvatskoj su zabilježena 365 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2291

U Hrvatskoj je 829 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 74

Preminule su 24 osobe

Do danas je ukupno zabilježeno 238.866 zaraženih osoba, od kojih je preminulo 5.399

U Hrvatskoj se do danas oporavilo 231.176 osoba, od toga 269 u posljednja 24 sata

U Rijeku dopremljena nova pošiljka dodatne zaštitne opreme iz Kine

11:50 – Brodom CMA CGM Corneille u Rijeku je iz Kine dopremljena nova pošiljka zaštitne opreme potrebne za nastavak suzbijanja epidemije koronavirusa. Vlada je u četvrtak priopćila da je u Hrvatsku stiglo jedanaest kontejnera ukupne mase oko 87 tona, a u pošiljci se nalazi 487.200 komada zaštitnih odijela te 1,175 milijuna komada nazuvaka.

Ukupna vrijednost robe je više od milijun i 137 tisuća eura. Robu je Vlada komercijalno nabavila od kineske kompanije MEHECO, putem Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Pekingu.

Uz logističku pomoć Hrvatske vojske zaštitna oprema će do kraja ovoga tjedna biti dostavljena u skladište Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom, kažu u Vladi.

Brodsko-posavska županija: 26

11:37 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 26 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem).

Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 8.189, dok je broj aktivnih slučajeva 117. Trenutna 7-dnevna incidencija u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 85, dok trenutna 14-dnevna incidencija iznosi 145.

U posljednja 24 sata nije bilo preminulih osoba od Covida-19.

Splitsko-dalmatinska županija: 48

11:35 – U Splitsko-dalmatinskoj županiji, od ukupno 598 obrađenih testova danas je 48 novooboljelih osoba. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminule su četiri osobe; dvije ženske osobe stare 69 i 68 godina i dvije muške osobe stare 78 i 73 godine. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na covid infekciju.

Na bolničkom liječenju nalazi se 70 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 8 osoba nalazi na respiratoru.

Šibensko-kninska županija: 9

11:34 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 9 osoba je oboljelo od covida-19. Nažalost, preminula je muška osoba starije životne dobi oboljela od covida-19, koja se liječila u kninskoj bolnici.

U šibenskoj bolnici liječi se 15 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi 14 osoba.

Osječko-baranjska županija: 27

11:32 – U zadnja 24 sata u Kliničkom bolničkom centru Osijek i županijskom Zavodu za javno zdravstvo obrađeno je 296 uzoraka od kojih je 27 bilo pozitivno na koronavirus, a umrle su tri osobe, izvijestio je u četvrtak osječko-baranjski Stožer civilne zaštite.

Kako se navodi, 11 novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, po dvije su s područja Bilja, Čepina, Darde, Đakova i Našica, te po jedna iz Belog Manastira, Čeminca, Donje Motičine, Erduta, Ernestinova i Petrijevaca. Na bolničkom liječenju nalazi se 55 osoba. Njih 44 liječi se u KBC-u, od kojih je deset na respiratoru. U Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 11 pacijenata.

Umrle su tri osobe u dobi od 57, 72 i 82 godine. Na području županije u samoizolaciji je 706 osoba.

Policijski službenici proveli su 16 provjera osoba u samoizolaciji, a u jednom slučaju u Našicama osobu nisu zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su i 184 nadzora objekata i nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Inspektori i službenici Civilne zaštite obavili su 40 nadzora u ugostiteljskim objektima, trgovačkim centrima, prodavaonicama i drugim objektima, pri čemu nisu utvrdili nepravilnosti.

Šostar: ‘Zagreb bismo mogli procijepiti u roku dva i pol-tri mjeseca’

11:10 – Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” rekao je da je 400 liječnika obiteljske medicine izrazilo volju za cijepljenje te da će uz njih biti otvoreno još i 19 punktova.

Šostar je istaknuo kako je inicijalno dogovoreno da će dostaviti jednu bočicu Modernina i tri bočice AstraZenecina cjepiva, a ovisno o broju prijavljenih pacijenata, dostavit će i veću količinu ako bude moguće. Također, rekao je da se već pripremaju za treću fazu cijepljenja te da je na sastanku s gradonačelnikom Milanom Bandićem dogovoreno da se napravi mega cijepni centar na Zagrebačkom velesajmu. “Uzeli bismo dva paviljona i uz pomoć liječnika, medicinskih sestara i tehničara cijepili bi smo 10 tisuća ljudi dnevno. Zagreb bismo mogli procijepiti u roku od dva i pol-tri mjeseca”, rekao je Šostar.

Komentirajući novo popuštanje mjera, Šostar je rekao kako to treba pitati Nacionalni stožer, no istaknuo je kako ne vjeruje da će do novog popuštanja doći tako brzo. “Pogledajte što se događa u Slovačkoj. Jučer su imali 12.500 novooboljelih. Njihov bolnički sustav je na koljenima i traže pomoć od drugih država. Novi sojevi su u igri, treći val još nije počeo, a možemo ga očekivati”, rekao je Šostar te istaknuo da podržava sve odluke Nacionalnog stožera. Naglasio je kako se “ne treba prerano opustiti”.

Ličko-senjska županija: 8

10:46 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 8 je novooboljelih osoba od Covida-19, a šest osoba je izliječeno. Četiri oboljele osoba su s područja Otočca, tri s područja Gospića te jedna s područja Plitvičkih Jezera. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 7 osoba. U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 61 osobom. Na području PU ličko-senjske aktivno je 188 mjera samoizolacije. Provjerom utvrđeno jedno kršenje izrečenih mjera.

Dubrovačko-neretvanska županija: 40

10:42 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 40 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih su 24 utvrđena brzim antigenskim testom, a oporavile su se 32 osobe, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

Zaraženo je 16 osoba iz Dubrovnika, deset iz Konavala, šest iz Župe dubrovačke, četiri iz Orebića, tri iz Ploča te jedna koja nema prebivalište u županiji. Ukupno je zaraženo 16 muških i 24 ženske osobe, a 27 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Oporavile su se 32 osobe, od kojih 17 iz Dubrovnika, po pet iz Konavala i Metkovića, tri iz Ploča te po jedna iz Stona i Župe dubrovačke. Od jučer obrađeno je 270 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 42 097. U dubrovačkoj bolnici od koronavirusa liječe se 33 osobe. Tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb, od kojih su dva na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 816 osoba.

Zagrebačka županija: 55

10:40 – U Zagrebačkoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 55 novooboljelih od covida-19, deset ih je ozdravilo pa je trenutno aktivno 263 slučaja, priopćio je u četvrtak Stožer civilne zaštite te županije.

Među novooboljelima deset ih je iz Jastrebarskog, sedam iz Krašića, po šest iz Velike Gorice i Ivanić-Grada, po četiri iz Samobora i Kravarskog, tri iz Zaprešića, po dva iz Svete Nedelje, Vrbovca, Pušće, Dubravice, Žumberka i Križa te po jedan iz Dugog Sela, Bistre i Kloštar Ivanića.

Samoizolacija je propisana učenicima četiri razreda.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije od početka pandemije evidentirano je 19.615 osoba zaraženih koronavirusom, izliječene su 19.282 osobe, a 70 osoba je preminulo.

U Hrvatskoj 365 novih slučajeva

10:30 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 365 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2291

Među njima je 829 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 74 pacijenta.

Preminule su 24 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 238866 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5399 preminulo, ukupno se oporavilo 231 176 osoba od toga 269 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 11 475 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 288 429 osoba, od toga 6 072 u posljednja 24 sata.

Virovitičko-podravska županija: 7

10:04 – U posljednja 24 sata, na području Virovitičko-podravske županije, među 107 testiranih osoba, kod njih sedmero detektiran je virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Virovitica broji tri novozaražena, Slatina dvoje, dok Suhopolje i Nova Bukovica broje po jednog novooboljelog.

Trenutno je hospitalizirano 13 Covid-19 pacijenata te se svi nalaze u Općoj bolnici Virovitica.

Slovenci dobivaju potvrde o imunosti, ali one zasad ne vrijede u inozemstvu

10:00 – Za osobe koje su preboljele Covid-19 ili su dobile dvije doze cjepiva protiv te bolesti u Sloveniji se smatra da su imune pa ne trebaju negativan test na koronavirus ako primjerice idu na skijanje unutar zemlje, no potvrde o imunosti koje izdaju liječnici za sada ne vrijede u inozemstvu. I vlada Janeza Janše je, poput nekih drugih, pokazala interes za ideju o standardiziranoj potvrdi o imunosti koja bi se koristila za inozemna putovanja.

Ideja o takvom dokumentu je vrlo dobra, ali je do realizacije dug i zahtjevan put, kazao je ovih dana za slovenske medije Andrej Šter iz slovenskog ministarstva vanjskih poslova, prenose u četvrtak mediji. No, on upozorava da je najprije potrebno definirati format takve potvrde i osigurati njenu kredibilnost. “Osobno smatram da je uvođenje dodatnog dokumenta koji bi omogućio putovanja jedva vjerojatan”, kazao je Šter, koji više nade polaže u bilateralne ili regionalne sporazume u okviru kojih bi takve potvrde o imunosti priznavale međusobno najmanje dvije ili više država.

Potvrde o cijepljenju ili o preležanoj bolesti izdaju obiteljski liječnici, u pravilu stoji 15 eura premda neki uslugu ni ne naplaćuju, a interes je velik, neki liječnici dnevno dobiju i desetak takvih zahtjeva. Zbog turizma i velikog broja Slovenaca koji u Hrvatskoj, osobito u Istri i na Kvarneru, imaju nekretnine do kojih zbog epidemije trenutno ne mogu, mediji u Sloveniji s velikim interesom prate kakvo će stajalište oko inicijative nekih država za uvođenje tzv. Covid-putovnice zauzeti hrvatska vlada.

Mariborski dnevnik “Večer” u četvrtak navodi da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da Hrvatska za sada ne razmatra mogućnost da bi pri ulasku u zemlju prednost imali oni koji su cijepljeni protiv Covida-19, no da će se uključiti u raspravu o tome koja je najavljena na razini Europske unije. Na pitanje o grčkoj inicijativi da se za putovanja u Europi uvedu tzv. covid putovnice slovenski premijer Janez Janša prošlog je tjedna odgovorio kako mu se u sadašnjoj situaciji čini da je to “realnost koja je pred nama”. Inače će biti teško, u vrijeme dok pandemija nije obuzdana, putovati s jednog aerodroma na drugi ili iz države u državu, rekao je Janša dodavši da se o takvoj ideji već više od mjesec dana raspravlja “na različitim razinama”. Janša je kazao da na takvu situaciju treba biti spreman, premda je sada najvažnije osigurati da se pribavi što više cjepiva i cijepi što veći dio populacije.

Svi putnici koji dolaze u Sloveniju, a koji su preboljeli Covid u zadnjih šest mjeseci ili su cijepljeni s dvije doze cjepiva, od prošle subote ne trebaju dokazivati imunost testiranjem odnosno mogu ući bez karantene, uz predočenje liječničke potvrde.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 5

9:49 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 5 novih slučaja zaraze koronavirusom. Dvije novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Daruvara i općina Veliki Grđevac i Štefanje.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 20 pacijenta zaraženih koronavirusom, od kojih je dvoje na respiratoru, a 29 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalaze se 164 osobe.

U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe s koronavirusom, odnosno 134 osobe od početka pandemije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Koprivničko-križevačka županija: 22

9:45 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije priopćio je kako je u toj županiji testiranjem utvrđeno 22 novooboljelih od koronavirusa. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1936. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge bolesti. Na bolničkom se liječenju nalaze se 24 osobe.

Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 126 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus.

Istarska županija: 3 nova slučaja zaraze koronavirusom

9:43 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije potvrđena su tri nova slučaja zaraze, a ispitano je 279 uzoraka briseva na COVID-19. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 12 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija: 23

9:40 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji su 23 nove pozitivne osobe na Covid-19, od kojih je 16 pozitivnih na PCR testiranju, a 7 na brzom antigenom testu. Preminulih osoba nema. Trenutno je u ovoj županiji 30 osoba hospitalizirano. U protekla 24 sata testirano je 188 osoba.

Primorsko-goranska županija: 37

9:37 – Primorsko-goranska županija danas broji 37 novooboljelih i 40 ozdravljenih osoba, dok je broj aktivnih slučajeva 334. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 526 uzorka.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 30 osoba, od toga su na respiratoru 4 osobe. Tijekom jučerašnjeg dana nema preminulih od koronavirusa.

Na Ruđeru identificirali prisutnost mutacije brazilskog soja u Hrvatskoj

9:32 – Znanstveni tim Laboratorija za naprednu genomiku Instituta Ruđer Bošković (IRB) identificirao je na uzorcima prikupljenim u posljednja tri mjeseca prisutnost mutacije brazilskog soja u Hrvatskoj. Od ukupno 50 analiziranih uzoraka, tim pod vodstvom Olivera Vugreka, pronašao je u jednom uzorku mutaciju u proteinu šiljku (spike) na položaju E484K koji je utvrđen kod brazilskog soja koronavirusa, odnosno varijanti B.1.1.28, priopćeno je u četvrtak s IRB-a.

Uzorke je prikupila Poliklinika Medikol u sklopu PCR testiranja koje ta poliklinika od prosinca 2020. nudi građanima, a čijom su privolom ti isti uzorci analizirani na IRB-u. Prikupljeni su uzorci iz tri hrvatska grada – Zagreba, Čakovca i Osijeka, a brazilski soj potvrđen je na uzorku iz Zagreba, koji je uzorkovan 30. siječnja 2021. Također, ističe se kako prisutnost tzv. britanskog soja u analiziranim uzorcima nije potvrđena.

Rezultati potvrđuju ključnu činjenicu da saznanje o tome je li određena osoba pozitivna ili negativna nije dovoljno ako želimo pratiti kako se virus mijenja unutar istog domaćina te ako želimo uspješno odgovoriti na izazove koje pred nas postavlja virus SARS-CoV-2. Upravo zahvaljujući informacijama koje nam otkriva praćenje genetike, odnosno mutacija virusa i njegovog ponašanja, stručnjaci mogu ustanoviti zašto se u određenom trenutku virus pojačano ili slabije širi među populacijom te zašto i kako dolazi do razvoja blažih ili težih oblika bolesti kod ljudi, objašnjava Vugrek.

Povrh toga, tako je moguće pratiti ima li određeni soj sposobnost izbjeći otkrivanju specifičnim dijagnostičkim testovima, te utvrditi ima li određeni soj virusa sposobnost razviti smanjenu osjetljivost na terapiju, ističe on. Također, praćenje genetike koronavirusa omogućava nam da dobijemo vrijedne informacije o djelovanju i trajnosti prirodnog imuniteta ili imuniteta stečenog cijepljenjem. Dakle, sve su nam te informacije ključne kako bi se mogli uspješno boriti s koronavirusom i zato trebamo što više sekvencionirati, zaključuje Oliver Vugrek.

Stručnjaci: U većini europskih zemalja zanemareno cijepljenje mentalno bolesnih

9:29 – U većini europskih zemalja zanemarno je cijepljenje protiv koronavirusa mentalno bolesnih osoba unatoč tome što su takve osobe izložene visokom riziku zaraze i smrti od covida-19, upozorile su vodeće europske organizacije za zaštitu mentalnog zdravlja. Od 20 europskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem samo su Nizozemska, Britanija, Njemačka i Danska prepoznale tešku mentalnu bolest kao visoko rizično zdravstveno stanje i posebno predvidjele cijepljenje pacijenata.

Hrvatska nije bila obuhvaćena tim istraživanjem.

“Ti pacijenti potpuno su zanemareni u većini planova cijepljenja i to se mora promijeniti”, kaže Livia De Picker, profesorica na sveučilišnoj psihijatrijskoj bolnici Duffel u Belgiji koja je vodila istraživanje. “Nedavna istraživanja pokazuju da psihijatrijski poremećaji povećavaju rizik od zaraze koronavirusom 65 posto, a teški mentalni bolesnici imaju 1,5 do dva puta veće izglede umrijeti”. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Lancet Psychiatry u srijedu.

Znanstvenici koji su proveli istraživanje zajedno s glavnim europskim klinikama i organizacijama za mentalno zdravlje pozvali su Europsku uniju da uspostavi standarde na razini unije koji bi osigurali da ranjivi mentalni bolesnici dobiju proiritet kod cijepljenja. “Zemlje često pri postavljanju prioriteta cijepljenja gledaju što se drugdje događa i s obzirom na to koliko je malo zemalja postavilo mentalno zdravlje kao prioritet taj rizik prijeti ponavljanjem zanemarivanja pitanja mentalnog zdravlja”, kaže Marion Leboyer, koautorica istraživanja i profesorica na pariškom sveučilištu Est Créteil. “To je ogromni problem u Europi i nastavit će se ako se ne poduzme nešto”.

Zadarska županija: 9 novozaraženih

8:58 – Na području Zadarske županije devet je novozaraženih osoba koronavirusom. 3 novooboljele osobe izolaciju provode na području Grada Zadra te po jedna na području Benkovca, Bibinje, Preka, Vrsi i Zemunika Donjeg. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 226 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 625 osoba, a od bolesti se oporavilo još 17 stanovnika.

U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 12 bolesnika od kojih je dvoje na respiratoru.

Požeško-slavonska: 7 novih slučajeva zaraze

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 26 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 14 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano.

U samoizolaciji se nalazi 110 osoba, a ukupno je testirano 29038 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 128 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba, poručili su iz županije.

Znanstvenici pozivaju na odgodu druge doze Pfizera: Prva je već dovoljno učinkovita

8:12 – Znanstvenici su pozvali vlade da odgode primjenu druge doze cjepiva Pfizer-BioNTecha protiv koronavirusa jer se već nakon prve doze pokazuje njegova visoka učinkovitost od 92,6 posto. Kanadska epidemiologinja Danuta Skowronski i Gaston De Serres, profesor kanadskog medicinskog fakulteta sveučilišta Laval, u radu objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine kažu da se njihovi zaključci temelje na dokumentaciji koju je Pfizer podnio Američkoj agenciji za hranu i lijekove. I u slučaju drugog cjepiva temeljenog na glasničkoj RNK – onom tvrtke Moderna Inc utvrđeno je da je već nakon prve doze učinkovitost 92,1 posto, pišu Skowronski i De Serres.

Upozoravaju pri tom da još nije poznato koliko dugo traje zaštita koju pruža jedna doza cjepiva temeljenog na glasničkoj RNK, no ističu da davanje druge doze mjesec dana nakon prve pruža “kratkoročno malo dodatne koristi”. “S obzirom na trenutnu nestašicu cjepiva, odgađanje druge doze pitanje je nacionalne sigurnosti koje bi, ako bude ignorirano, sigurno rezultiralo tisućama hospitalizacija i smrti zbog covida-19 tijekom zime u SAD-u”, pišu autori.

Pfizer za svoje cjepivo preporučuje davanje dvije doze u razmaku od 21 dana i još nije testirao druge rasporede cijepljenja te je poručio da je odluka o davanju samo jedne doze stvar zdravstvenih vlasti. “Mi u Pfizeru vjerujemo da zdravstvene vlasti moraju ispitati druge rasporede cijepljenja kako bi osigurale da cjepiva pruže najvišu moguću zaštitu”, dodala je tvrtka.

Prazna Barcelona čeka turiste i bolje dane

7:11 – Katalonija, koja je u srijedu premašila 500.000 oboljelih od koronavirusa, nastavlja držati vrata zatvorena turistima, što ugrožava poslovanje tisućama kompanija u toj autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske. Od dva termirala zračne luke El Prat u Barceloni i dalje je otvoren samo jedan, no i njegovi hodnici su pusti. “Nema nikoga. Sada prema gradu vozimo svakih 17 minuta, a ranije smo vozili svakih pet minuta”, kaže vozačica autobusa. Nakon što je ušlo troje putnika autobus odlazi prema gradu.

Na terminalu su neke trgovine zatvorene, ali ne i ona nogometnog kluba Barcelone. “Otvoreni smo jer je nogometni klub simbol grada”, govori mlada prodavačica u praznoj trgovini. Njome dnevno prođe 140 ljudi, a tijekom ljeta ih je 3.000 razgledalo dresove, lopte, šalove i druge suvenire. Turistima su dolasci u Španjolsku, a time i u Kataloniju, zabranjeni pa uglavnom dolaze poslovni ljudi. Stižu li iz inozemstva moraju pokazati negativan rezultat testa na koronavirus.

U Barcelonu stoga većinom slijeću avioni iz španjolskih gradova, premda u Kataloniju ne smiju dolaziti ni turisti iz ostatka Španjolske. Dopušten je dolazak zbog posla ili hitnih slučajeva, što je potrebno potkrijepiti potvrdom u slučaju policijske provjere. Takve kontrole nisu česte, no malo tko želi riskirati novčanu kaznu ili prisilni povratak doma. U zadnja 24 sata poletjela su iz Barcelone samo tri zrakoplova, prema Parizu, Ibizi i Madridu. “Neki moji kolege su privremeno otpušteni jer nema kupaca, no dobivaju novac sa zavoda za zapošljavanje. U Kataloniji živi 7,5 milijuna stanovnika od kojih se u proteklih godinu dana 551.943 inficiralo koronavirusom, izvijestilo je u srijedu španjolsko ministarstvo zdravstva. Preminulo je gotovo 10.000 osoba.

Španjolsku je prošle godine do listopada posjetilo 18,3 milijuna stranih turista, dok ih je godinu dana ranije došlo rekordnih 79,2 milijuna, posljednji je podatak španjolskog instituta za statistiku. Zbog nedostatka gostiju čak i klub Barcelona ne organizira obilazak stadiona Camp Nou te drži zatvoren tamošnji muzej, inače jedan od najposjećenijih u čitavoj Španjolskoj.

“Još uvijek ne znamo kakve će biti sanitarne mjere za uskrsne blagdane kada obično dolaze gosti, no nadamo se da bi na ljeto ponovno mogli otvoriti granice”, kaže konobar Pablo koji u 17 sati mora zaključati lokal. Do prije dva tjedna svi kafići i restorani bili su zatvoreni pa je, kaže, sretan što može barem do popodne posluživati klijente. Brojni veliki hoteli diljem Barcelone zatvoreni su jer im se ne isplati raditi u ovakvim okolnostima, dok deseci hostela ne rade zbog zahtjevnih sanitarnih mjera.

Trećina američkih vojnika ne želi se cijepiti

7:05 – Čelnici američkog ministarstva obrane rekli su u srijedu da oko trećine pripadnika oružanih snaga odbija primiti cjepivo protiv covida-19, unatoč visokoj stopi infekcije i njihovu sudjelovanju u kampanji cijepljenja stanovništva. General bojnik Jeff Taliaferro otkrio je ovaj podatak o visokoj stopi odbijanja na saslušanju u Kongresu, u času kada Pentagon i dalje smatra da njegovi vojnici mogu slobodno odlučiti o tome hoće li se cijepiti protiv covida-19. “Stopa prihvaćanja je negdje oko dvije trećine”, rekao je Taliaferro, napominjući da se broj temelji na “početnim podatcima”.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da ne postoje iscrpni podatci o cijepljenju za oružane snage u cjelini, ali da je dosad cijepljeno 915.500 ljudi. Stopa odbijanja je donekle slična stopi u općoj populaciji, dodao je Kirby. Vlada je vrbovala pripadnike oružanih snaga i Nacionalne garde kako bi pojačala svoje snage koje sudjeluju u kampanji cijepljenja stanovnika diljem zemlje.

Pentagon zahtijeva da vojnici prime većinu standardnih cjepiva. No u SAD-u su cjepiva protiv covida-19 koja su trenutačno u uporabi odobrena na temelju žurnog postupka Američke agencije za lijekove, pa se vojsku ne može prisiliti na cijepljenje, rekao je John Kirby. “Zakonski postoji stvarno ograničenje (…) da bi se (cijepljenje) učinilo obveznim za vojnike i za njihove obitelji”, rekao je.

Jučer – Premijer Andrej Plenković jučer se nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a obratio javnosti. Osvrnuo se i na rusko cjepivo Sputnjik V te istaknuo da bez odobrenja Europske agencije za lijekove nema ruskog cjepiva u Hrvatskoj. Spomenuo je da je Hrvatska osigurala dovoljno cjepiva za cijelu populaciju i bez Sputnjika. “Hrvatska je članica EU. Procedura zaštite zdravlja je ojačana tako što prolaze filtere EMA-e i nacionalnih agencija. Ne našom krivnjom dolazi do sporije distribucije cjepiva i želimo vidjeti druge mogućnosti. Uspostavili smo kontakte s ruskom stranom, postavit ćemo upite.

Očekujemo da Rusija koja ima kontakte s EMA-om, ako Sputnjik dobije odobrenje EMA-e, mi želimo biti u poziciji da smo rezervirali dovoljne doze kako bi popunili naše doze. Kada cjepivo ili lijek dobije odobrenje EMA-e, onda za kvalitetu odgovara proizvođač, a bez toga odgovara država. Ne želimo doći u situaciju da nemamo nešto provjereno i sigurno u državi”, rekao je Plenković.

Ministar Davor Božinović pojasnio je moguće daljnje popuštanje epidemioloških mjera. “Sve vezano za daljnja popuštanja mjera smo iskomunicirali. Mi smo danas drugi, treći dan nakon što smo krenuli s novim mjerama, sada moramo vidjeti hoće li to imati utjecaj na epidemiološku sliku. Još uvijek možemo govoriti o blagom padu i nadamo se da ćemo svi skupa uspjeti održavati pad. To nam otvara mogućnosti da razmišljamo o novim mjerama”, rekao je jučer na presici Stožera.

Ministar zdravstva Vili Beroš je komentirajući najave da u Hrvatsku stiže rusko cjepivo Sputnjik V, rekao da je nakon razgovora s ruskim veleposlanikom dobio informaciju da su ruske vlasti u kontaktu s EMA-om i da planiraju predati zahtjev za registraciju cjepiva na razini EU. “Razmišljamo o nabavi tog cjepiva i ranije. Osnovnu ulogu u tome ima struka, koja mora utvrditi sigurnost cjepiva i naći način kako da se prilagodi regulativi. U ovom trenutku pri EMA-i je postupak još tri proizvođača cjepiva koje će u narednom periodu biti evaluirano i odobreno”, dodao je Beroš. Ministar je rekao kako HALMED može evaluirati učinkovitost i sigurnost primjene lijeka na nacionalnoj razini, što je već i zatraženo. Odluku bi trebao donijeti kroz nekoliko dana, rekao je Beroš. “Svakoj vladi je u interesu voditi brigu o zdravlju građana, nije nelegitimno tražiti izvore cjepiva i izvan EU, pogotovo kada isporuka unutar EU-a šteka. Svatko traži svoj put. EK je toga svjesna”, rekao je.