ZNANSTVENICI POZIVAJU NA ODGODU CIJEPLJENJA DRUGOM DOZOM PFIZERA; Stižu podaci po županijama; Iznenađujući podaci Pentagona

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 502 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2219

U Hrvatskoj je 884 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 82

Preminulo je 18 osoba

U svijetu je s jučerašnjim danom potvrđeno 109.690.062 slučajeva zaraze

Oporavila su se 84.233.672 oboljela, a preminula su 2.419.172 pacijenta

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska: 26 novih slučajeva zaraze

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 26 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 14 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano.

U samoizolaciji se nalazi 110 osoba, a ukupno je testirano 29038 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 128 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba, poručili su iz županije.

Znanstvenici pozivaju na odgodu druge doze Pfizera: Prva je već dovoljno učinkovita

8:12 – Znanstvenici su pozvali vlade da odgode primjenu druge doze cjepiva Pfizer-BioNTecha protiv koronavirusa jer se već nakon prve doze pokazuje njegova visoka učinkovitost od 92,6 posto. Kanadska epidemiologinja Danuta Skowronski i Gaston De Serres, profesor kanadskog medicinskog fakulteta sveučilišta Laval, u radu objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine kažu da se njihovi zaključci temelje na dokumentaciji koju je Pfizer podnio Američkoj agenciji za hranu i lijekove. I u slučaju drugog cjepiva temeljenog na glasničkoj RNK – onom tvrtke Moderna Inc utvrđeno je da je već nakon prve doze učinkovitost 92,1 posto, pišu Skowronski i De Serres.

Upozoravaju pri tom da još nije poznato koliko dugo traje zaštita koju pruža jedna doza cjepiva temeljenog na glasničkoj RNK, no ističu da davanje druge doze mjesec dana nakon prve pruža “kratkoročno malo dodatne koristi”. “S obzirom na trenutnu nestašicu cjepiva, odgađanje druge doze pitanje je nacionalne sigurnosti koje bi, ako bude ignorirano, sigurno rezultiralo tisućama hospitalizacija i smrti zbog covida-19 tijekom zime u SAD-u”, pišu autori.

Pfizer za svoje cjepivo preporučuje davanje dvije doze u razmaku od 21 dana i još nije testirao druge rasporede cijepljenja te je poručio da je odluka o davanju samo jedne doze stvar zdravstvenih vlasti. “Mi u Pfizeru vjerujemo da zdravstvene vlasti moraju ispitati druge rasporede cijepljenja kako bi osigurale da cjepiva pruže najvišu moguću zaštitu”, dodala je tvrtka.

Prazna Barcelona čeka turiste i bolje dane

7:11 – Katalonija, koja je u srijedu premašila 500.000 oboljelih od koronavirusa, nastavlja držati vrata zatvorena turistima, što ugrožava poslovanje tisućama kompanija u toj autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske. Od dva termirala zračne luke El Prat u Barceloni i dalje je otvoren samo jedan, no i njegovi hodnici su pusti. “Nema nikoga. Sada prema gradu vozimo svakih 17 minuta, a ranije smo vozili svakih pet minuta”, kaže vozačica autobusa. Nakon što je ušlo troje putnika autobus odlazi prema gradu.

Na terminalu su neke trgovine zatvorene, ali ne i ona nogometnog kluba Barcelone. “Otvoreni smo jer je nogometni klub simbol grada”, govori mlada prodavačica u praznoj trgovini. Njome dnevno prođe 140 ljudi, a tijekom ljeta ih je 3.000 razgledalo dresove, lopte, šalove i druge suvenire. Turistima su dolasci u Španjolsku, a time i u Kataloniju, zabranjeni pa uglavnom dolaze poslovni ljudi. Stižu li iz inozemstva moraju pokazati negativan rezultat testa na koronavirus.

U Barcelonu stoga većinom slijeću avioni iz španjolskih gradova, premda u Kataloniju ne smiju dolaziti ni turisti iz ostatka Španjolske. Dopušten je dolazak zbog posla ili hitnih slučajeva, što je potrebno potkrijepiti potvrdom u slučaju policijske provjere. Takve kontrole nisu česte, no malo tko želi riskirati novčanu kaznu ili prisilni povratak doma. U zadnja 24 sata poletjela su iz Barcelone samo tri zrakoplova, prema Parizu, Ibizi i Madridu. “Neki moji kolege su privremeno otpušteni jer nema kupaca, no dobivaju novac sa zavoda za zapošljavanje. U Kataloniji živi 7,5 milijuna stanovnika od kojih se u proteklih godinu dana 551.943 inficiralo koronavirusom, izvijestilo je u srijedu španjolsko ministarstvo zdravstva. Preminulo je gotovo 10.000 osoba.

Španjolsku je prošle godine do listopada posjetilo 18,3 milijuna stranih turista, dok ih je godinu dana ranije došlo rekordnih 79,2 milijuna, posljednji je podatak španjolskog instituta za statistiku. Zbog nedostatka gostiju čak i klub Barcelona ne organizira obilazak stadiona Camp Nou te drži zatvoren tamošnji muzej, inače jedan od najposjećenijih u čitavoj Španjolskoj.

“Još uvijek ne znamo kakve će biti sanitarne mjere za uskrsne blagdane kada obično dolaze gosti, no nadamo se da bi na ljeto ponovno mogli otvoriti granice”, kaže konobar Pablo koji u 17 sati mora zaključati lokal. Do prije dva tjedna svi kafići i restorani bili su zatvoreni pa je, kaže, sretan što može barem do popodne posluživati klijente. Brojni veliki hoteli diljem Barcelone zatvoreni su jer im se ne isplati raditi u ovakvim okolnostima, dok deseci hostela ne rade zbog zahtjevnih sanitarnih mjera.

Trećina američkih vojnika ne želi se cijepiti

7:05 – Čelnici američkog ministarstva obrane rekli su u srijedu da oko trećine pripadnika oružanih snaga odbija primiti cjepivo protiv covida-19, unatoč visokoj stopi infekcije i njihovu sudjelovanju u kampanji cijepljenja stanovništva. General bojnik Jeff Taliaferro otkrio je ovaj podatak o visokoj stopi odbijanja na saslušanju u Kongresu, u času kada Pentagon i dalje smatra da njegovi vojnici mogu slobodno odlučiti o tome hoće li se cijepiti protiv covida-19. “Stopa prihvaćanja je negdje oko dvije trećine”, rekao je Taliaferro, napominjući da se broj temelji na “početnim podatcima”.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da ne postoje iscrpni podatci o cijepljenju za oružane snage u cjelini, ali da je dosad cijepljeno 915.500 ljudi. Stopa odbijanja je donekle slična stopi u općoj populaciji, dodao je Kirby. Vlada je vrbovala pripadnike oružanih snaga i Nacionalne garde kako bi pojačala svoje snage koje sudjeluju u kampanji cijepljenja stanovnika diljem zemlje.

Pentagon zahtijeva da vojnici prime većinu standardnih cjepiva. No u SAD-u su cjepiva protiv covida-19 koja su trenutačno u uporabi odobrena na temelju žurnog postupka Američke agencije za lijekove, pa se vojsku ne može prisiliti na cijepljenje, rekao je John Kirby. “Zakonski postoji stvarno ograničenje (…) da bi se (cijepljenje) učinilo obveznim za vojnike i za njihove obitelji”, rekao je.

Jučer – Premijer Andrej Plenković jučer se nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a obratio javnosti. Osvrnuo se i na rusko cjepivo Sputnjik V te istaknuo da bez odobrenja Europske agencije za lijekove nema ruskog cjepiva u Hrvatskoj. Spomenuo je da je Hrvatska osigurala dovoljno cjepiva za cijelu populaciju i bez Sputnjika. “Hrvatska je članica EU. Procedura zaštite zdravlja je ojačana tako što prolaze filtere EMA-e i nacionalnih agencija. Ne našom krivnjom dolazi do sporije distribucije cjepiva i želimo vidjeti druge mogućnosti. Uspostavili smo kontakte s ruskom stranom, postavit ćemo upite.

Očekujemo da Rusija koja ima kontakte s EMA-om, ako Sputnjik dobije odobrenje EMA-e, mi želimo biti u poziciji da smo rezervirali dovoljne doze kako bi popunili naše doze. Kada cjepivo ili lijek dobije odobrenje EMA-e, onda za kvalitetu odgovara proizvođač, a bez toga odgovara država. Ne želimo doći u situaciju da nemamo nešto provjereno i sigurno u državi”, rekao je Plenković.

Ministar Davor Božinović pojasnio je moguće daljnje popuštanje epidemioloških mjera. “Sve vezano za daljnja popuštanja mjera smo iskomunicirali. Mi smo danas drugi, treći dan nakon što smo krenuli s novim mjerama, sada moramo vidjeti hoće li to imati utjecaj na epidemiološku sliku. Još uvijek možemo govoriti o blagom padu i nadamo se da ćemo svi skupa uspjeti održavati pad. To nam otvara mogućnosti da razmišljamo o novim mjerama”, rekao je jučer na presici Stožera.

Ministar zdravstva Vili Beroš je komentirajući najave da u Hrvatsku stiže rusko cjepivo Sputnjik V, rekao da je nakon razgovora s ruskim veleposlanikom dobio informaciju da su ruske vlasti u kontaktu s EMA-om i da planiraju predati zahtjev za registraciju cjepiva na razini EU. “Razmišljamo o nabavi tog cjepiva i ranije. Osnovnu ulogu u tome ima struka, koja mora utvrditi sigurnost cjepiva i naći način kako da se prilagodi regulativi. U ovom trenutku pri EMA-i je postupak još tri proizvođača cjepiva koje će u narednom periodu biti evaluirano i odobreno”, dodao je Beroš. Ministar je rekao kako HALMED može evaluirati učinkovitost i sigurnost primjene lijeka na nacionalnoj razini, što je već i zatraženo. Odluku bi trebao donijeti kroz nekoliko dana, rekao je Beroš. “Svakoj vladi je u interesu voditi brigu o zdravlju građana, nije nelegitimno tražiti izvore cjepiva i izvan EU, pogotovo kada isporuka unutar EU-a šteka. Svatko traži svoj put. EK je toga svjesna”, rekao je.