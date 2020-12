PAD PROMETA ZRAČNIH LUKA U HRVATSKOJ: Zagrebački aerodrom uslužio 74 posto manje putnika

Pad prometa u zračnim lukama u Hrvatskoj, kao i u Europi, ali i šire, izravna je posljedica negativnog utjecaja pandemije i ograničenja putovanja

Zračne luke u Hrvatskoj su nakon 11 mjeseci ove godine u velikim minusima broja putnika, tereta i letova, a najveća među njima, u Zagrebu, u 11 mjeseci uslužila je ukupno 883,3 tisuće putnika ili 74 posto manje nego u istom razdoblju 2019., pokazuju podaci s web stranica zračnih luka. Pad prometa u zračnim lukama u Hrvatskoj, kao i u Europi i šire, izravna je posljedica negativnog utjecaja pandemije i ograničenja putovanja te s time povezane i manje potražnje putnika za zračnim prijevozom.

U zagrebačkoj zračnoj luci dvostruko manje letova

Statistika sa stranica zračnih luka pokazuje i da su sve od ožujka ove godine u minusu, s tek nešto malo više prometa od lipnja do kraja rujna, no i tada je to bilo znatno manje nego u istim mjesecima 2019. godine. Usporedbe radi, zagrebačka Zračna luka Franjo Tuđman u 11 mjeseci 2019. imala je 3,4 milijuna putnika, dok je to ove godine 883,3 tisuće, a letova je bilo nešto više 20,1 tisuću, nasuprot 45 tisuća u lanjskih 11 mjeseci. Samo u studenom ove godine na zagrebačkoj zračnoj luci bilo je 42,7 tisuća putnika ili 83 posto manje nego u isto mjesecu prošle godine, dok je letova bilo dvostruko manje ili nešto više od 1.500, a tereta 857 tona, nasuprot lanjskom studenom kada je bilo oko tisuću tona tereta.

Bez statističkih podataka

Kroz splitsku zračnu luku u 11 mjeseci ove godine prošlo je 665,7 tisuća putnika, za razliku od njih 3,3 milijuna u istom razdoblju 2019., a veliki pad broja putnika od 82 posto imali su i na mjesečnoj razini, s tek nešto više od osam tisuća putnika samo u ovom studenom. Na stranicama te luke, kao ni zračne luke Dubrovnik, u statistici nema podataka za letove i promet tereta, a podaci s web stranice dubrovačke zračne luke pokazuju da su putnika u 11 mjeseci imali ukupno 325,8 tisuća, što je također veliki pad u odnosu na njih 2,9 milijuna nakon 11 mjeseci prošle godine. Dubrovnik je samo u studenom uslužio nešto više od četiri tisuće putnika, dok ih je lani u tom mjesecu bilo 57 tisuća.

Zračna luka Zadar nakon 11 mjeseci ove godine upisuje 119,8 tisuća putnika, nasuprot njih 798,7 tisuća koliko su imali u istom razdoblju 2019., dok ih je samo u studenom bilo 417, što je 89,2 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu. Promet tereta ni u ovom, kao ni u lanjskom studenom nisu imali, a zrakoplova je u studenom bilo 79 ili 65,3 posto manje. Kod zračne luke Rijeka primjetna je ‘zanimljivost’, koje nema ni kod jedne druge luke, da su u studenom ove godine imali čak 53,8 posto više operacija zrakoplova, odnosno 200, nasuprot 130 u lanjskom studenom. Ipak, na razini 11 mjeseci tih je operacija bilo manje nego lani, za oko 1.700 manje ili 3.200. Zračne luka Pula za listopad i studeni nema objavljenih podataka o prometu na svojim web stranicama, zračna luka Osijek uopće nema statističke podatke, a zrača luka Brač ih ima, ali od prije pet-šest godina.

