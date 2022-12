Za pilotima tragao 31 vatrogasac

Mjesto pada ograđeno

Selak: 'Crna kutija bi mogla otkriti uzrok'

Tijek događaja:

Selak: 'Crna kutija će utvrditi uzrok pada'

9.02 - Umirovljeni pilot HRZ-a Ivan Selak kazao je u HTV-ovom Studiju 4 da će biti lako utvrditi uzrok pada zrakoplova jer je ostao čitav njegov rep gdje se nalazi "crna kutija".

Selak je istaknuo da se avioni ne ruše zbog starosti, već zato što su u tom trenutku bili tehnički neispravni ili je došlo do greške pilota. Potvrdio je da i on raspolaže s informacijom da je bilo tehničkih problema na motoru zrakoplova. Izjavio je da su piloti donijeli pravilnu odluku kada su utvrdili da se ne može nastaviti let zrakoplovom pa su ga napustili katapultiranjem.

"Smatram da će istraga u budućnosti otkriti što je uzrok tih problema. Mislim da će biti relativno lako utvrditi uzroke zato jer je ostao čitav rep zrakoplova, a u njemu se nalazi "crna kutija" koja registrira sve parametre leta i rada motora. Osim toga imamo i žive pilote kao svjedoke. Mislim da neće biti problem utvrditi uzroke nastanka tehničkih problema na avionu", dodao je.

Odgovarajući na pitanje o tome koliko su piloti imali vremena za katapultiranje, kazao je da prema dostupnim informacijama može reći da su oni imali dovoljno vremena da odrade sve kako treba.

"Koliko sam čuo, u jednom trenutku javili su da imaju problema s avionom, a onda su poslije javili da napuštaju avion katapultiranjem. Dakle imali su vremena da se pripreme za katapultiranje, rekao je i usporedio uvjete katapultiranja u vrijeme rata kada je istoga trenutka potrebno katapulitirati se ako je avion pogođen s uvjetima u vrijeme mira kada pilot ima vremena smanjiti brzinu i stvoriti uvjete prihvatljivima za katapultiranje. Katapultiranje je jedna jednostavna operacija koja ne smije biti komplicirana, jer je čovjek u tim stresnim trenucima sklon greškama", rekao je Selak te napominje da su svi piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uvježbani za ovakve akcije.

Čeka se izjava

8.49 - Oko 9 sati očekuje se izjava o padu MiG-a. Kriminalistička vojna policija i glavni zrakoplovni vojni istražitelj provest će istragu pada MiG-a dvosjeda, rečeno je na MORH-ovoj konferenciji za novinare te istaknuto da su piloti prijavili određene probleme u radu motora

Objavljene slike s mjesta nesreće

8.44 - Vatrogasci DVD-a Voćin koji su ugasili požar na zrakoplovu objavili su i fotografije intervencije.

Ograđeno mjesto pada

8.30 - Civilna zaštita postavlja punkt u Voćinu, javlja Index. Postavili su šatore, a dovezli su i veliko vozilo koje će vjerojatno biti operativni centar. Osim pripadnika civilne zaštite na tom se mjestu nalaze pripadnici kriminalističke policije, vojni policajci, kriminalistički vojni policajci te vatrogasci.

Ovo su piloti koji su preživjeli pad MiG-a

7.41 - Pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan piloti su koji su se uspješno katapultirali iz MiG-a 21 netom prije pada u nenaseljenom šumskom području u blizini Voćina, u Virovitičko-podravskoj županiji, javlja Večernji list.

U potrazi sudjelovao 31 vatrogasac i HGSS-ovci

7.21 - Na mjesto gdje se nešto prije 14 sati srušio avion tijekom planske obučne aktivnosti prvi su uz pripadnike Policijske uprave virovitičko-podravske pristigli vatrogasci DVD-a Voćin i ugasili požar na zrakoplovu, a u potrazi za pilotima sudjelovalo i 28 pripadnika HGSS-a.

Prema riječima zapovjednice Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateje Fras Venus, na teren je izašao 31 vatrogasac s pet vatrogasnih vozila.

"Bili su to članovi K-9 timova i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Voćina, Slatine i Čačinaca te Javne vatrogasne postrojbe iz Slatine. Češljali smo iznimno nepristupačan teren do kojeg se isključivo moglo stići kamionom i pješice. Jednog pilota pronašli službenici interventne policije i jedan mještanin, a vatrogasci su ga prevezli i dovezli do posade helikoptera", izjavila je zapovjednica Fras Venus.

U potrazi za pilotima sudjelovalo i 28 pripadnika HGSS-a s bespilotnom letjelicom i devet interventnih vozila, jednim zapovjednim vozilom i jednim potražnim timom sa psom.