PAD MAKSIMIRSKOG ŠERIFA: Policija ga je uhitila zbog zlostavljanja, a sada cure i ostali detalji. Naslijedit će ga žena iz ‘stare ekipe’

Bandićeva pročelnica Matea Topić, kao šefica Upravnog vijeća Parka Maksimir, godinama je bila slijepa na sve što radi ravnatelj Luka Čuljak, a sada ga službeno razrješuje, no za v.d. ravnateljicu stavlja osobu koju je zaposlio on osobno prije tri mjeseca – suprugu bivšeg suradnika Milana Bandića

Luka Čuljak, višegodišnji ravnatelj javne ustanove Park Maksimir u vlasništvu Grada Zagreba, koji je nedavno udaljen s posla nakon što je uhićen zbog prijave za zlostavljanja zaposlenice, o čemu je Net.hr prvi pisao, nakon posljednje redovne sjednice Gradske skupštine u starom sazivu i službeno više neće biti ravnatelj. Njegovo je razrješenje među zadnjim točkama sjednice skupštine koja upravo traje i za očekivati je da će njegovo razrješenje biti izglasano, te da će se i njegov slučaj pokušati podmesti pod tepih.

Upravno vijeće ustanove, kojeg vodi Matea Topić, ujedno i pročelnica Ureda za zastupanje u Gradu Zagrebu, uputilo je 4. ožujka ove godine Gradskoj skupštini prijedlog razrješenja zato jer je “Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu 22. veljače donijelo rješenje o mjerama opreza broj: KP-DO-678/2021, zbog pokrenutog postupka protiv Luke Čuljka za kazneno djelo zlostavljanja na radu i prijetnje uz mjere opreza: zabrane uspostavljanja i zabrane održavanja veze s određenim osobama zaposlenim u Javnoj ustanovi – Maksimir, zabrane posjećivanja Javne ustanove-Maksimir u Zagrebu, zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti i to posla ravnatelja Javne ustanove-Maksimir, a koje mjere opreza imaju trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude u kaznenom postupku”. Radi se o slučaju o kojem smo pisali i prije epiloga s uhićenjem, a o svemu je Upravno vijeće bilo obaviješteno i prije dramatičnog obračuna – ali nije ništa poduzelo.

Nezakonito gradio, bojio…

No, isto to Upravno vijeće, tek sada, nakon što im je policija doslovno uhitila ravnatelja i udaljila, otkrilo je još neke njegove nepravilnosti, te o tome obavještava Gradsku skupštinu, u paketu s informacijom o sumnjama za zlostavljanje.

“Upravno vijeće je kroz prijave gradskih ureda i trećih osoba saznalo da je mr.sc. Luka Čuljak, dipl.ing.agr. kao ravnatelj naložio izvođenje više građevinsko-obrtničkih radova unutar Parka Maksimir bez ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola nadležnih tijela pa je kao ravnatelj ustanove postupao suprotno propisima, a što proizlazi iz prijave Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (…) od 18. veljače 2021. zbog nezakonite gradnje nadstrešnice neposredno uz upravnu zgradu u Parku Maksimir kao zaštićenom području spomenika parkovne kulture, bez da je Zavod izdao rješenje…”.

Piše također da je Upravno vijeće saznalo i za nezakonite radove na obnovi drvenog prijelaza, mosta, izvedene uz izmjenu svih drvenih elemenata, koji su se također izvodili bez dopuštenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Spominju se i “nezakoniti radovi na nadogradnji kuće i bazena na 4. jezeru u parku Maksimir kao zaštićenom području spomenika parkovne kulture”, zatim nezakoniti radovi na paviljonu Jeka, jedinom sačuvanom paviljonu u parku koji je kulturno dobro, a tu je i “bojenje ograde portala kao zaštićenog kulturnog dobra bez dopuštenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.”

Nije, međutim, jasno kako je Upravno vijeće predvođeno pročelnicom iz Gradske uprave otkrilo sve te nepravilnosti u radu Luke Čuljka tek sada, nakon što ga je doslovno iz Parka Maksimir udaljila policija, a ne nikada prije – iako su redovno primali i prijave radnika, a i Net.hr je prvi tekst o problemima u Parku Maksimir objavio u listopadu prošle godine.

Čuljak radio i razarao uz blagoslov Gradske uprave

Radnici su upozoravali na niz nepravilnosti u radu ravnatelja Luke Čuljka, ali i da je – evidentno nekompetentan za vođenje tako vrijednog parka u srcu Zagreba. Iako smo više puta pisali o problemima u Parku Maksimir, a redovno smo slali upite i predsjednici Upravnog vijeća – s njihove strane nikada nije bilo nikakvog odgovora. Luka Čuljak je tada bio posve nedodirljiv.

Ravnatelj Luka Čuljak je stigao u Park Maksimir kao osobni izbor gradonačelnika Milana Bandića, a i sam je volio isticati u komunikaciji sa zaposlenicima da je dobio do gazde “odriješene ruke”. Bandić ga je posjećivao u Parku, razmjenjivali su darove, na dugotrajnoj i nikad gotovoj obnovi Švicarske kuće radila je tvrtka iz portfelja Bandićevih građevinaca, “Graditelji svratišta”, a posao redizajna web stranice Parka – dodijelio je – za neracionalno visok iznos tvrtki Krijas, u vlasništvu supruga eksponirane članice stranke Bandić Milan 365, Jasenke Haleuš.

Značajno je povećao broj zaposlenih, svojim prijateljima, ali i kadrovima Milana Bandića. Istovremeno je radio što je htio, a kakav je bio prema podređenima najzornije svjedoči prijava zaposlenice nakon koje je uhićen. Osim tog slučaja, još nekoliko zaposlenika je na dugotrajnom bolovanju zbog mobbinga, a zbog toga su podignuli protiv njega i kaznenu prijavu.

Nekoliko sugovornika Net.hr-a kategorički je tvrdilo da je, za razliku od prethodne ravnateljice Parka, Biljane Janev Hutinec, Čuljak posve nekompetentan i da se naprosto ne razumije u parkove i vrijednost parka kakav je Maksimir. Sadašnje informacije iz službenog rješenja, da je toliko nezakonito gradio bez konzultacija sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode – upravo su na tom tragu. Čuljak nije bio dorastao tom poslu ni na koji način, no – svi nadležni su očigledno šutjeli o tome dok je Čuljak ispunjavao ono što je od njega očekivao Milan Bandić.

Dokazani Bandićev miljenik

Na mjesto ravnatelja Čuljak je stigao iz Gradske uprave, ali iz resora koji ni na koji način nije imao veze s parkovima, iz Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, s mjesta pomoćnika ravnatelja. Luka Čuljak je na toj poziciji, kao završeni agronom, smjer mehanizacija, ostao zabilježen kao promicatelj oranja. Organizirao je i natjecanja u oranju, a na njima je redovno pred kamere dovodio i Milana Bandića, pa bi onda Bandić, uz nasmiješenog Čuljka, pozirao malo na traktoru, malo uz plugove. Tako su se i zbližili, a Milan Bandić je zaključio da je Luka Čuljak savršen kadar i za Park Maksimir.

Tko zna koliko bi dugo još rušio i gradio i farbao spomenike kulture i prirode Luka Čuljak da nije postao toliko bahat da je u zlostavljanju zaposlenika prešao svaku granicu – i završio na policiji.

Sada je iznenada i Bandićeva nasljednica, Jelena Pavičić Vukičević, pred novinarima izgovorila da u gradskim ustanovama i tvrtkama nema mjesta zlostavljačima. No, da nije bilo policijske akcije, možda bi Luka Čuljak i dalje “delao” bez ikakvih sankcija. No, kakvi su izgledi da se sada rasvijetle i svi poslovi koje je Luka Čuljak odrađivao i za Milana Bandića i njegovu ekipu?

Suprug v.d. ravnateljice iz Bandićeva kruga

Upravno vijeće ne pokazuje nikakvu namjeru da dira u taj dio Čuljkovih aktivnosti, a za v.d. ravnateljicu predlaže osobu koju je upravo zaposlio Luka Čuljak i to prije nepunih tri mjeseca, Moniku Karačić. U dopisu Gradskoj skupštini mlada ekonomistica Monika Karačić je predstavljena kao “viša suradnica za projektne aktivnosti”, a neslužbeno saznajemo da joj upravo istječe tromjesečni probni rok, te će ostati zabilježeno da će Park Maksimir poslije Luke Čuljka kao v.d. voditi osoba koja također nema nikakvog iskustva u upravljanju parkovima ove veličine i reputacije, i to osoba koja je direktno s probnog roka ušla u “cipele” ravnateljice.

Ekonomistica Monika Karačić je na posao u Park Maksimir stigla iz Središnje državne agencije za financiranje i ugovaranje, a suprug Goran Karačić, koji danas radi u konzultantskoj kući Deloitte, sve do 2018. godine radio je u Gradskoj upravi, kao specijalist za javne nabave, te je bio osobno uključen u niz Bandićevih projekata.

Ukratko, v.d. ravnateljica je osoba od povjerenja za Gradsku upravu, za Bandićev tim, za njegove nasljednike, osoba koja će trebati pospremiti za Lukom Čuljkom sve tragove koje treba pospremiti. Upravo će ona biti i u poziciji raspisati javni natječaj, u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti, i po svemu sudeći, i prije lokalnih izbora Park Maksimir će biti u prilici dobiti novog ravnatelja. Novog, ali pod kapom “stare ekipe”, iste one koja je godinama bila slijepa na sve što je radio Luka Čuljak, uz blagoslov svog idola i “gazde”, Milana Bandića osobno.