Pad neidentificirane letjelice u Zagrebu jutros je komentirao Pavle Kalinić, bivši šef Ureda za hitne situacije grada Zagreba.

"Nisam bio tamo, ali po informacijama koje imam, radi se o bespilotnoj letjelici iz sovjetskog doba Tu-141, ali to ne možete uzeti sa stopostotnom sigurnošću. Jako velika sreća u ovoj nesreći je da nemamo mrtvih ni ozlijeđenih. Automobili se mogu popraviti, radi se o materijalnoj šteti, ali imali smo sreće da to nije palo kada ima ljudi na Jarunu, moglo je pogoditi neku zgradu ili školu. Trebamo biti presretni što se to tako dogodilo'', rekao je Kalinić za Media Servis.

Kalinić se pita i koliko je Hrvatska vojska nepripremljena kada se nešto ovakvo moglo dogoditi.

'Katastrofalno stanje HV-a'

"Jučer sam saznao da vojni rok u Hrvatskoj nije ukinut, nego zamrznut, a vidim i da je naša protuzračna obrana isto zamrznuta. Tako da je dron zalutao, došao do Zagreba, nitko ga nije vidio. Tek lijepo kad je pljusnuo, onda je policija intervenirala na poziv građana, prema tome to pokazuje u kojem je katastrofalnom stanju ono što se naziva HV", rekao je Kalinić.

Upozorava i na stanje skloništa. Na riječi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da su u Zagrebu 1062 i da se periodički održavaju, Kalinić je poručio da bi bilo bolje da šuti svatko tko o ničemu ne zna ništa.

"Sve se može dogoditi jer vidjeli ste sada, kada su se počela postavljati pitanja što je sa skloništima, nemamo ni skloništa. Stara nisu održavana, nova se ne grade. Tko je za to odgovoran? Naravno da to nitko to neće istražiti. Prema tome građani itekako trebaju biti zabrinuti za ovo", rekao je.

'Rat u BiH nije završio'

Za kraj je rekao i što misli o teorijama da bi se sukob s istoka mogao protegnuti i do zapadnog Balkana.

"Tu su mnogi pomagali u tzv. Daytonskom sporazumu, no gdje god je Velika Britanija pomogla da se napravi mir, nakon toga imate tisuću godina rat. Nažalost to je neriješeno, stoga postoji velika opasnost. Rat u BiH nije završio, nego je, što bi neki rekli, zamrznut. Imamo problem i BiH, Crne Gore, Sjevernog Kosova i to su neuralgične točke koje ni Europa, ovakva kakva jest, nije u stanju sanirati na odgovarajući način. A Hrvatska je, kao što vidimo, u svim segmentima za bilo što nepripremljena'', rekao je Kalinić.