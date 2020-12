PAD BROJA ZARAŽENIH, A UVODIMO NAJOŠTRIJE MJERE; Bakić prozvao znanstvenike koji su potpisali apel, Lauc poručio: ‘Svatko može pogriješiti’

‘Mi koji stalno gledamo i analiziramo podatke u tom trenutku smo već znali da je došlo do preokreta i da je Hrvatska prešla preko vrhunca pandemije (prema dnevnom broju novozaraženih), no kolege koji su potpisali ovo pismo to tada vjerojatno još nisu znali’

Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc komentirao je na Facebooku kritiku matematičara Nenada Bakića usmjerenu prema nizu liječnika i znanstvenika koji su 6. prosinca uputili apel hrvatskoj javnosti zabrinuti širenjem drugog vala pandemije i velikim brojem žrtava te zatražili uvođenje najoštrijih mjera. S obzirom na pad broj zaraženih, Bakić se upitao hoće li netko odgovarati zbog toga, Lauc je napomenuto da svi mogu pogriješiti.

“Svatko može pogriješiti. Ne smijemo ovim kolegama zamjeriti što su bili zabrinuti i željeli najbolje svojoj zemlji. Mi koji stalno gledamo i analiziramo podatke u tom trenutku smo već znali da je došlo do preokreta i da je Hrvatska prešla preko vrhunca pandemije (prema dnevnom broju novozaraženih), no kolege koji su potpisali ovo pismo to tada vjerojatno još nisu znali. Oni su svi ozbiljni znanstvenici koji imaju jako puno posla i ne mogu stalno i sustavno analizirati podatke o pandemiji. S druge strane ja sam svoju ulogu člana Znanstvenog savjeta Vlade za COVID-19 shvatio jako ozbiljno i još od proljeća većinu svog vremena posvećujem tome. Srećom imam veliku istraživačku grupu i desetak izvrsnih mladih suradnika koji su samnom već i preko 10 godina, tako da su oni preuzeli teret našeg znanstvenog rada, a ja sam se u velikoj mjeri posvetio koroni”, napisao je Lauc na Facebooku.

Utjecaj na sudbinu nacije

Jutros je Bakić objavio novi komentar rekavši da je Lauc djelomično u pravu.

“Gordan Lauc je donekle u pravu u ovom tekstu dolje kad za ‘Apeliste’ kaže da im na neki način treba omogućiti odstupnicu. Oni u tvrdili da mjere s kraja studenog nisu dovoljne nego da su potrebne najoštrije moguće. Međutim, oni su dosta agresivno – a bez ikakvih argumenata, samo pamfletom – pokušavali značajno utjecati na sudbinu cijele nacije, i to je činjenica”, smatra Bakić.

“Uzmite u obzir da je među njima možda tek 1-2 epidemiologa koliko vidim (a i ti se nisu iskazali do sada u ovoj krizi), dakle ostala velika većina su LAICI, te za njih pogotovo vrijedi da moraju imati jasne argumente koje iznose. Mediji često nasjedaju na titulu ‘znanstvenik’ kao izvor autoriteta, ali nikad ne pišu da bi ‘sportaš’ trebao komentirati nogomet – nikad ne zovu Janicu. Odnosno zvai bi ju kad bi imala jasne, utemeljene, argumente. Neki od nijh će se sada pokušavati vaditi na način ‘manjeg zla’ tvrdeći da su ipak one mjere djelovale (a nisu, razlog pada je drugi)”, zaključio je Bakić.

