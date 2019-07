PACIJENTICA S DIJAGNOZOM PARANOIDNE SHIZOFRENIJE NESTALA IZ VRAPČA: Ovo joj nije prvi put. Bolnica nije kontaktirala obitelj?

Iz psihijatrijske bolnice Vrapče nestala je 53-godišnja pacijentica Željka Mendek

Željka Mendek (53) u petak je nestala iz psihijatrijske bolnice Vrapče, pa prijatelji i poznanici putem Facebooka mole za pomoć. Željki je dijagnosticirana paranoidna shizofrenija, a u Vrapču je bila pacijentica zadnje dvije godine te je za to vrijeme promijenila više odjela i terapija.

Obitelj i prijatelji pomoć su potražili i na društvenim mrežama.

“Priča kreće tako da je Ž.M. zadnja dva puta nestala iz psihijatrijske bolnice Vrapče bez nadzora medicinskog osoblja. Naime, pacijenti s vremena na vrijeme imaju radne terapije kao i šetnje u krugu bolnice što podrazumijeva da bi trebali biti i pod prismotrom, što se u ta dva puta nije dogodilo s obzirom na to da je Ž.M. nestala. Posljednji njezin nestanak s radne terapije je bio u petak, 5. srpnja 2019. godine u jutarnjim satima.

Nisu obavijestili njezinu kćer

Bolnica nije obavijestila njenu kćer, Ivonu Mendek, s kojom je najviše u kontaktu kao ni ostale članove obitelji. Jedino ispravno što su napravili jest da su kontaktirali policijsku postaju i od tada se smatra nestalom, na njihovu portalu, nestali.hr. S obzirom na to da je kći u inozemstvu i u više navrata je morala dolaziti u Zagreb zbog maminog slučaja, ovaj put je odlučila ići do kraja zbog neodgovornosti jedne visokopozicionirane bolnice i to ne samo zbog vlastite majke nego zbog svih ljudi koji su doživjeli slične nepravilnosti i nepravde.

Voljele bismo da je to jedini propust našeg zdravstvenog sustava, no oni su si dopustili da gospođu Ž.M. otpuste iz bolnice pod izjavom: ‘ne možemo imati u registru pacijenta koji nije fizički prisutan.’ Ž.M. je psihički nestabilna i ima kontinuirane psihotične misli, paranoične iluzije, obično praćene halucinacijama slušne vrste i perceptivne poremećaje. Vrlo je bitno naglasiti da nije opasna za okolinu nego je samo izgubljena i plaha. Danas je već treći dan kako je nestala i policija, za sada, nema nikakvih informacija.

Nije opasna i ne treba je se bojati

Stoga apeliramo na sve građane da prije svega dijele ovu objavu, a posebno na građane Zagreba da se jave policijskoj postaji Črnomerec ako vide gospođu Mendek. Nemojte je se bojati ili imati predrasude upravo zbog toga što je život nepredvidiv i mogućnost da nam se dogodi neka psihička bolest je uvijek prisutna. Ako objava dođe do nekih medija, molimo vas da nas prije svega kontaktirate bez prethodnog zloupotrebljavanja objave”, piše u javno objavljenom statusu na Facebooku.