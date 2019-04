PACIJENTICA PROGOVORILA O DR. JUSUPU: ‘Lažu svi odreda! Svi su znali što se događa, ali nikoga nije bilo briga’

‘Kad je zagustilo, kad je njihova odgovornost dovedena u pitanje, samo su od njega oprali ruke i ostavili ga na nemilost cijeloj javnosti da mu se izruguje’, bijesna je pacijentica

Ministarstvo zdravstva priopćilo je u petak kako su o slučaju specijalističke ordinacije obiteljske medicine Gorana Jusupa iz Obrovca, slijedom zaprimljene pritužbe pacijenata, obavijestili HZZO, budući je riječ o njihovu ugovornom subjektu, kao i Hrvatsku liječničku komoru, u čijoj je nadležnost izdavanje i oduzimanje dozvole za rad te u Obrovac poslali zdravstvenu inspekciju.

Povod je bio prilog u emisiji Nove TV “Provjereno” o liječniku i ženskoj osobi koja radi u ordinaciji kao medicinska sestra bez potrebnih kvalifikacija.

Inspekcija mu rekla što mora ispraviti

HZZO je već ranije dva puta posjetio Jusupovu ordinaciju te su utvrđene nepravilnosti i prvi put izrečena mu je mjera njihovih ispravljanja, a kada su u ponovljenoj kontroli utvrdili da liječnik nije ispravio što je trebao odlučili su s njim raskinuti ugovor.

Danas je liječniku trebao biti zadnji radni dan, no već je jučer zatvorio vrata ordinacije i otišao na bolovanje.

No, ostaje pitanje zašto nitko nije reagirao ranije. Ministar Milan Kujundžić tvrdi da Ministarstvo nije imalo saznanja o situaciji u spornoj obrovačkoj ambulanti, te da bi odmah poslalo inspekciju da je o tome dobilo informacije.

STIGAO NALAZ INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA: ‘Ozbiljnih medicinskih propusta nije bilo i dr. Goran Jusup može nastaviti raditi’

‘Svi su znali što se događa’

Upravo to što sada svi tvrde da nisu znali najviše ljuti jednu njegovu pacijenticu.

“Lažu svi odreda! Svi su znali što se događa, ali nitko nije želio ništa poduzeti dok se mediji nisu toga uhvatili. Doktor Jusup je bio moj doktor godinama, stručnijeg i požrtvovnijeg obiteljskog liječnika teško da ste mogli naći, pogotovo u jednoj ovako izoliranoj i svakom smislu devastiranoj sredini gdje većina njih svoj posao doživljava kao kaznu.

Za njega je to baš bio poziv, pitajte bilo koga ovdje, svi smo imali njegov broj mobitela. Nažalost, čovjek je obolio. Počelo je s ratom, nastavilo se sa životnim tragedijama i na kraju je došla još i bolest, zbog koje je digao ruke od svega. I više nije radio posao kako treba.

I to nije nikakva tajna, ni on sam to nije tajio. Dapače, znao je cijeli grad. I lažu svi odreda da nisu znali, samo ih nije bilo briga.

Kako je moguće da nisu znali?

A kad je zagustilo, kad je njihova odgovornost dovedena u pitanje, samo su od njega oprali ruke i ostavili ga na nemilost cijeloj javnosti da mu se izruguje. Bolesnom čovjeku. Ma sram ih bilo” komentirala je za Slobodnu nekadašnja Jusupova pacijentica koja je, poput drugih sugrađana, prošle godine pronašla drugu ordinaciju.

A upravo to je trebao biti sasvim dovoljan znak HZZO-u, a posljedično i Ministarstvu i HZZO-u. Ako u gradu s dvije ambulante obiteljske medicine jednu napusti njih 900 to bi trebao biti priličan znak za uzbunu. Štoviše, kada se mijenja liječnik, mora se navesti i razlog.