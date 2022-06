Deseci pacijenata su u petak ujutro čekali red za laboratorijske pretrage u "Zelenoj zgradi" KBC-a Rebro u Zagrebu. Iako su svi bili naručeni, neki od njih su poslani kućama.

"Dobio sam termin za laboratorij na Rebru u petak u 7.44. Točno u to vrijeme. Došao sam petnaestak minuta ranije kako bih bio siguran da neću kasniti. Dočekali su me deseci pacijenata koji su stajali u redu ispred zgrade, bili su naručeni", ispričao je jedan pacijent za Dnevnik.hr.

Iz reda u red

Dodao je kako su pacijenti najprije neko vrijeme stajali na suncu, a onda su se, malo po malo, počeli primicati vratima. U jednom je trenutku kroz vrata izašla djelatnica i poručila: "Tko nije za krv, može ići".

Građanin tvrdi da je 99 posto ljudi u redu čekalo upravo za krvne pretrage, odnosno laboratorij. I on je bio među njima, pa je nakon nešto više od pola sata napokon uspio ući u zgradu, ali samo da bi čekao u drugom redu, onom za prijemni šalter.

"Bilo je nervoznih ljudi, negodovali su jer ovo nije normalno. Ovakvi prizori su se mogli tolerirati kad je bila korona pa je trebalo držati razmak, no tu nema ni razmaka ni ničega. Jedna od žena je bila trudna, jedva je stajala na nogama. "To je apsurdno. Zašto sam naručen u 7:44, ako sam do šaltera došao u 8:30? A nisam još ni blizu tome da budem obrađen", pita se pacijent.

Dio pacijenata poslan kućama

Istaknuo je da su nakon toga pacijenti koji su čekali ispred zgrade poslani kućama. "Rekli su da oni koji su ušli u zgradu - mogu ostati, ostali nek se vrate neki drugi dan, iako su naručeni", rekao je.

Čeka se očitovanje KBC-a Zagreb o ovom slučaju.