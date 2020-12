PACIJENT KOJI JE POBJEGAO IZ SPLITSKE COVID BOLNICE: ‘Nema tople vode za tuširanje, kada sam pitao o tome, sestra je skoro počela plakati’

‘Nemam apsolutno ništa protiv liječnika i medicinskih sestara, već protiv sustava koji je doveo do toga da u drugoj najvećoj bolnici u Hrvatskoj nemamo tople vode, odnosno da moramo čekati da se ona u cijevima stopli’

Ovih dana je u javnost dospjela još jedna priča o pacijentu, ovoga puta Covid pozitivnom, koji je pobjegao iz splitske bolnice na Križinama jer u njoj nije bilo tople vode za tuširanje. Otkada je bolnica izgrađena, sustav zatvara oči pred činjenicom da ovaj problem treba riješiti.

Odbjegli 56-godišnji Covid pozitivni pacijent za Slobodnu Dalmaciju je ispričao što je on proživio u splitskoj bolnici. Kaže da kod kuće leži u bolovima te da teško govori – boli ga trbuh te ima upalu gušterače. Navodi da će ispričati svoje iskustvO i da kod kuće ima sve ono što bi imao i u bolnici. Splićanin kaže da se njegova obiteljska liječnica jako zauzela za njega, da mu je sin pri ruci te mu medicinska sestra dolazi kući pa se nada da će preživjeti.

Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja morao je u bolnicu

“Agonija je počela 2. prosinca. Taj dan dobio sam temperaturu 39 stupnjeva Celzijusa i odmah sam promislio da bi to mogla biti zaraza koronom. Spuštao sam fibru, koliko se mogla spustiti, mučio sam se danima, no bilo mi je sve gore i gore, pa mi je liječnica uključila i Sumamed kao terapiju, no ni on mi nije pomogao. Pogoršalo mi se stanje pa sam morao u bolnicu.

Dana 13. prosinca kolima Hitne pomoći sam prevezen na Infektologiju gdje su me pregledali i kada su vidjeli u kakvom sam stanju ostavili su me u bolnici. Smjestili su me u sobu, u kojoj sam bio sam i koja je imala WC i tuš. No, cijeli taj dan, do sutra dan ujutro, proveo sam u svojoj odjeći, u kojoj sam dovezen u bolnicu. Moja roba od kuće nije mogla doći, jer kako su mi rekli jedan dan mora stajati u šatoru pred bolnicom. Tako sam prvu noć prespavao u robi u kojoj sam došao, a koja je dijelom bila i malo krvava, jer su mi vadili krv”, navodi Splićanin za Slobodnu Dalmaciju.

O premještaju na bivšu Ortopediju u glavnu zgradu stacionara na Križinama obavijestili su ga sljedeće jutro. Liječnik ga je izvijestio da ima upalu gušterače i pluća te da mu je brzi test na koronavirus bio negativan. Međutim, rezultati PCR testa bili su pozitivni te su ga doveli na Križine gdje je dobio krevet. U međuvremenu mu je došla i odjeća, prepričava pacijent. Kako mu se temperatura malo spustila, odlučio se otuširati jer je, kako opisuje, bio prljav i znojan jer se nekoliko puta preznojio. Uz pomoć sestara pronašao je toalet.

‘Jedna sestra je skoro počela plakati kada sam pitao za toplu vodu’

“Potražio sam sestre da mi pokažu gdje je WC, jer ja to nisam znao. Moram reći da tamo rade dvije medicinske sestre i jedan medicinski tehničar i ti ljudi daju sve od sebe što mogu da pomognu pacijentima. Ja nemam apsolutno ništa protiv liječnika i medicinskih sestara, već protiv sustava koji je doveo do toga da u drugoj najvećoj bolnici u Hrvatskoj nemamo tople vode, odnosno da moramo čekati da se ona u cijevima stopli. Njima nije lako tamo raditi, imaju puno pacijenata, a ljudi iz bolničkih soba zovu, zapomažu, plaču. Grozno stanje i treba u takvom okruženju ostati normalan

WC nije u nekom reprezentativnom stanju, zahodska školjka nema dasku i bilo je jako hladno. Kada su me sestre dovele do kade, jedna od njih mi je rekla ‘evo kada, a hoće li biti tople vode, to ne znamo’. Na to sam je ja upitao, kako to da nema tople vode, kako se ljudi kupaju i ustanovio sam da to nisu normalni uvjeti za pacijente. Jedna od njih je zamalo počela plakati. Nakon toga sam im rekao da ja idem kući i da mi potraže doktora koji će mi napisati otpusno pismo”, govori Splićanin.

Išao pješke iz bolnice do kuće

Poslije par minuta Splićanin se čuo s liječnikom i rekao mu da je odjel na kojem je smješten ne udovoljava minimalnim uvjetima za pacijente pa je izrazio želju da ide kući. Kući je na kraju otišao pješke i jedva je došao do stana.

“On me molio da ostanem, budući da imam i upalu gušterače zbog koje sam životno ugrožen, no ja nisam htio ostati. Dobio sam otpusno pismo u kojemu piše da sam životno ugrožen, ali da samoincijativno napuštam bolnicu. I tada sam krenuo kući.

Iako sam imao nalog za Hitnu pomoć, kući sam otišao pješke. Kada sam izišao iz bolnice, bio sam malo dezorijentiran, ali sam znao da ne smijem ući u autobus. Jedva sam došao do stana. Imam povišeni tlak, šečer, ali vjerujem u oporavak i svi moji ukućani se trude oko mene, kao i moja liječnica i medicinska sestra. Sramota je da bolnica na Križinama nema toplu vodu, ali to nije od danas tako, tako je odavno i to me, kao građanina još više ljuti. Kao da nikoga nije briga u kakvim uvjetima pacijenti žive”, ispričao je sugovornik Slobodne Dalmacije koji je doslovno pobjegao iz bolnice na Križinama.

