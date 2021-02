‘PA ZBILJA SAM ČUDOVIŠTE!’ Mirela Holy opet o dotepencima: ‘Kome da se ispričam? Slavku Liniću, Borasu, Jambu?’

‘Željela sam na taj način te ljude staviti na stup srama, jer tamo i trebaju biti. Žao mi je što su ljudi iz političkih razloga to izvrnuli na način kako ja to nisam zamislila u svojoj komunikaciji na Twitteru’, rekla je Holy

Bivša saborska zastupnica i političarka Mirela Holy ovih je dana digla prašinu u javnosti svojom izjavom da su se “u Zagrebu preko reda cijepili različiti dotepenci”. Iako je kasnije objašnjavala da je pogrdni izraz “dotepenac” upotrijebila misleći na konkretne osobe, poput bivšeg ministra financija Slavka Linića, mnogi su je prozvali zbog urbanog šovinizma.

“Nisam vrijeđala nijednog čovjeka koji živi u Zagrebu, a tu nije rođen, nego sam išla na ljude koji ne žive u Zagrebu, ali su se dotepli u Zagreb kako bi se cijepili”, kazala je Holy gostujući na televiziji N1.

‘Željela sam te ljude staviti na stup srama’

“Kome da se ispričam, Slavku Liniću, Borasu, Jambu? Da se njima ispričam? Njih nitko nije pozvao da se ispričaju, a mislim da bi se upravo oni trebali ispričati, zato što od nas prave građane drugog reda”, rekla je Holy dodavši da je ono što je ona napisala potpuno normalna društvena kritika.

Kaže da je izraz “dotepenci” namjerno koristila svjesna da isti ima pejorativno značenje.

“Željela sam na taj način te ljude staviti na stup srama, jer tamo i trebaju biti. Žao mi je što su ljudi iz političkih razloga to izvrnuli na način kako ja to nisam zamislila u svojoj komunikaciji na Twitteru”, rekla je Holy.

‘Bila sam odvratno medijski cipelarena’

Kaže, kako je zbog toga i sama otrpjela uvrede.

“Bila sam odvratno medijski cipelarena, bez ikakvog konkretnog razloga”, rekla je dodavši da se njezina izjava okrenula protiv nje.

“Ta lavina je potpuno politički motivirana, ima politički motiv, jer je Joško Klisović (kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba, nap.a.) rekao da ću ja biti u njegovu timu. To znači da me on pozvao da mu pomognem u programskom smislu, u dijelu programa koji se odnosi na zeleni razvoj, na kreativne industrije. To uopće ne znači da ću biti kandidatkinja niti mi je ambicija biti na listi. Ne vidim u kojem bi se kontekstu taj moj tvit iskoristio za to, jer ja nisam kandidatkinja na ovim izborima”, objasnila je.

‘Pa zbilja sam čudovište!’

Za predsjednika SDP-a, Peđu Grbina, rekla je da je medijski pismen čovjek, koji ne dopušta da njegovo mišljenje kreiraju različiti spinovi.

“Možemo raspravljati jesam li iskoristila dobar termin ili sam trebala iskoristiti neki drugi, ali namjera mi je bila izraziti pejorativan stav o ljudima koji su se cijepili preko reda”, rekla je Holy.

“Oko nekog usputnog tvita stvorila se takva medijska haranga, da je to nešto prestrašno. Mene su cipelarili oni koji su sami izazvali ovakvo stanje. To se odnosi na ljude iz HDZ-a, koji su stvorili ovaj problem prekorednog cijepljenja. Ne proziva se njih, nego se proziva mene, što sam upozorila na takvu praksu. Pa zbilja sam čudovište”, ironično je zaključila Holy.

