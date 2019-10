PA VI POSLUJTE OVDJE! Hrvat iz Njemačke pokazao kako guši domaća birokracija

Hrvatski poduzetnik koji živi i radi u Njemačkoj, Tonči Katić, zaprepašten ovdašnjom birokracijom s kojom se sudario pri pokušaju pokretanja posla i otvaranja obitelsjkog hotela, odlučio je svoja traumatična iskustva podijeliti putem Facebooka, no ujedno dati i nekoliko korisnih savjeta i sugestija.

Gotovo neizlječivu bolest hrvatske birokracije slikovito je prikazao usporedivši koliko je vremena i dokumentacije potrebno za ishođenje građevinske dozvole u Hrvatskoj, a koliko u Njemčakoj. Njegovu objavu s Facebooka pod nazivom “Prijedlog za bolju/jednostaviju Hrvatsku”, kojom se obraća najvišim državnim dužnosnicima, prenosimo u cijelosti kako je i napisao:

Poštovana gospođa Kolinda Grabar-Kitarović,

poštovani g. Tihomir Orešković,

poštovani g. Tomislav Tolušić,

poštovana Vlada Republike Hrvatske,

neću vikati, pregovarati,… jer to HRVATSKOJ neće ni zere pomoći da gledamo u prošlost i tražimo tko je sa kime popio kavu! Više je bitno da pokušamo iz grešaka nešto naučiti i da VI to sada promijenite bez velike priče! (Ja nažalost ne mogu jer još nisam smio ići na zadnje izbore za premijera. No o tome drugi put!)

Pokušaj otvaranja obiteljskog hotela

O čemu se radi:

Imam 32 godina, lipu ženu, Duju 6, Ninu 5, Lanu 3 i živim i radim na dobroj poziciji u Njemačkoj. Pokraj puno drugih pokušaja dovući strane firme u Hrvatsku, pokušavam – ima preko godinu dana – se natjecati na EU Fondove da bi mogli izgraditi obiteljski SKY BEACH APARTHOTEL**** | Restaurant | Bar & Lounge u Poljicama i tako pomoći općini Marini i stvoriti za MLADE Hrvatice i Hrvate najmanje 12 radnih mjesta preko čitave godine!

Zašto: Jer san vidio dosta država, firmi po cijelom svijetu i znam da imamo najbolje mogućnosti stvoriti ekonomsku zdravu HRVATSKU sa našim mladim/pametnim ljudima. Žao mi je da moje godište završava nakon fakulteta na baušteli, na zračnoj luci kufere nose ili tko gastarbeiteri idu pokušati raditi u inozemstvu šta se njima više ne isplati, tko se mojim roditeljima prije 30-40 godina bilo isplatilo!

DRŽAVA RADA, REDA I DOBRIH PLAĆA: Mladi Hrvat otkrio kako izgleda početak u ‘zemlji snova’

Osam mjeseci samo za izmjenu dozovole

Da imamo i uspješne priče u Hrvatskoj se vidi na RIMCU. 2012/2013 godine nisu puno vjerovali u njega, a ja sam dao otkaz u Boscha da pomognem mladom timu.

Pošto bi volio da pročitate sve, se vraćam na moj prijedlog. Kako vidite na slici, ja sam se namučio preko 8 mjeseci dobiti SAMO izmjenu postojeće građevinske dozvole. Samo da odmah kažem: Svi su radili prema zakonu i njima veliko hvala za trud!

Na pitanja: “Zašto to trebate sada?”, “Zašto opet moram vaditi isti dokument?”, “Zašto moram tražiti suglasnost od susjeda za međe, ako su već dali u važećoj građevinskoj dozvoli 2006?”, … san dobio odgovore kao: “To je tako!”, “To su oni u Zagrebu!”. Vjerujte mi: Nisam nikad dobio odgovor, da san razumio korist toga!

Šta znam: Razlog zašto san opet toliko platio građevinsku. Jer svaki koji je izradio mapu je htio zaraditi. I to je normalno/OK. Ali se to neće promijeniti ako Vi radikalno ne smanjite birokraciju i putevi rada!

I DALJE BUJA BIROKRACIJA: Činovnika je sve više, Zagreb prednjači

Četiri konstruktivna prijedloga

Prijedloge:

1. Zadnji pokušaj dovesti Švicarsku/Njemačku firmu u Trogir 2015 godine je propalo pri kraju, jer od jednom industrijska zona nije imala riješeni put. Zašto nebi uložili više vremena tih geodeta, arhitekta da pokušaju stvoriti podlogu da nam dođu investitori?

2. Idejni projekt??? Prošao je, pa su mi tokom izdavanje glavnog projekta vratili sve nazad! Koju korist ima ako je sve propisano?

3. Odjel za prostorno uređenje želi samo znati dali se držim propisa (po mome). Zašto sve ostalo nije u odgovornosti arhitekta ili investitora?

4. Stvorite sa bankama mogućnost da dadu kredite HRVATSKOME narodu!

Ne mogu razumjeti, kako u Njemačkoj dobiješ kamate između 1-2% a naše banke su mi danas ponudile sa EU fondovima 7,9% na mali iznos, a BEZ EU fondova 3,0% na skoro dupli kredit???!!!???

Uz traženi kaiš i tregere nećemo uspjeti povući fondove, kada se o mladih ljudi traži 1,5x jamstvo.

A kada pitaš državne institucije za pomoć nisu su se „dogovorile između sebe jer su ovih dana u „reorganizacija unutar Sektora“ kako su mi rekli.

INDEKS EKONOMSKIH SLOBODA: Zbog korupcije i glomazne birokracije potonuli smo 22 mjesta

Ne pričajte, nego mijenjajte zakone

Eh, šta bi to značilo…? –> Da se tim SKY BEACH Aparthotel neće još za neko vrijeme sastati.

No ipak ću se boriti i dalje da se realizira taj projekt. I ako će biti teško.

Ukratko:

– Kada Vi mijenjate zakone uvijek se pitajte: Koju korist to ima? Tko to upravo treba i zašto?

– Nemojte pričati –> Zamolio bi Vas da jednostavno promijenite jer ste Vi odgovorni za to.

Ako Van treba pomoći, ja ću biti prvi! Javljam se! A VI meni!

Hvala Vama,

Toni Katić

‘ČUDA’ HRVATSKE BIROKRACIJE: Pokrenuo je svoj posao, a onda je izgubio živce i kilograme