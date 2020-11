Nema nikakvog opravdanja za to. To je ugrožavanje zdravlja. I još dolaze ljudi koji su pozitivni u te klubove. Pa to je kao da 1 + 1 ne znate zbrojiti, poručio je Plenković

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković, rekao je da su na današnjim unutarstranačkim izborima u HDZ-u poduzete sve epidemiološke mjere sukladno preporukama te je izrazio nadu da će izbori proći u najboljem redu.

Na pitanje hoće li se odazvati pozivu na probnu vožnju novom zagrebačkom žičarom s gradonačelnikom Milanom Bandićem, odgovorio je da za to nije znao.

– Čak to nisam niti čuo, ali provjerit ćemo, rekao je Plenković.

Što se tiče situacije s koronavirusom, odnosno policijske akcije u jednom noćnom klubu, rekao je da se ljudi mjera trebaju pridržavati i izbjegavati zatvorene prostore gdje je “čovjek na čovjeku”.

“Nema nikakvog opravdanja za to. To je ugrožavanje zdravlja. I još dolaze ljudi koji su pozitivni u te klubove. Pa to je kao da 1 + 1 ne znate zbrojiti”, poručio je Plenković, koji je, među ostalim, naglasio i da su mjere cijelo vrijeme na snazi, samo se u nekim trenucima pooštravaju ili ublažavajum javlja HRT.

Podsjetimo, zagrebačka policija objavila je snimku racije u jednom noćnom klubu u metropoli koji je prekoračio radno vrijeme te se u njemu u tom trenutku nalazilo 170 gostiju. Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je pojačane kontrole kafića i klubova. Osoba s koronom zatečena je u tom klubu, a policija je podnijela kaznenu prijavu protiv voditelja ugostiteljskih objekata zbog kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti.