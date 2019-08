‘PA TKO TO MOŽE PLATITI? VODITE ME ODMAH U ZATVOR!’: Vozači bi radije otišli ‘iza brave’ jer nemaju novca za plaćanje kazni

Novi Zakon o sigurnosti cestovnog prometa stupio je na snagu i odmah izazvao brojne reakcije kod vozača. Zakon je donio mnoge promjene pa je tako poznato da su kazne za određene prekršaje drastično povećane. No, kako će na njih reagirati vozači? To su odlučili provjeriti novinari Dnevnika Nove TV i Večernjeg lista. Podsjetimo, cilj izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti cestovnog prometa jest smanjenje broja stradalih i veća sigurnost u prometu. Nove odredbe predviđaju snažnije kažnjavanje počinitelja osam najtežih prekršaja koji su uzrok najtežih stradavanja u prometu.

Za te prekršaje propisano je povećanje novčanih kazni na 10 do 20 tisuća kuna i propisivanje zaštitnih mjera. To znači da će se vozačima zabraniti upravljanje motornim vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi prekršaj ili od najmanje godinu dana ako je prekšraj počinjen tri ili više puta. Također, uslijedit će i povećanje negativnih prekršajnih bodova kao i privremeno oduzimanje vozila. I dalje postoji opcija da se kazna plati na licu mjesta pa se plaća polovica iznosa. Međutim, ako kaznu ne mogu platiti, vozači ju mogu zamijeniti zatvorom u maksimalnom trajanju od 60 dana.

‘Vodite me u zatvor’

Policija je bila na ulazu na staru karlovačku cestu i u Zagrebu na Radničkoj cesti. “Ako sam u nekom prekršaju, vodite me odmah u zatvor, tko to more platit?”, pitala je vozačica Smarta Maca Arlov kada ju je zaustavila policijska narednica. Vozačica je dodala da je upoznata s novim zakonom i kaznama.

“Čujte, po meni je dobro da se zakon mijenja i postrožuje. Što se mene tiče, mogli su staviti i još veće kazne jer kod nas vlada takav mentalitet da je normalno sjesti u auto nakon četiri ili pet piva, voziti tridesetak iznad ograničenja, prolaziti na crveno uz opravdanje da smo hvatali žuto i slično. Ljudi to tu rade, ili su do sada radili, jer su kazne bile nikakve, platiš tisuću-dvije kuna i opet sve ispočetka, a kad odu voziti u Švicarsku ili Njemačku, svi se odjednom drže propisa jer znaju da ih tamo čekaju ogromne kazne”, kazala je Maca i uz smijeh dodala da je mislila “kako će se odmoriti u Remetincu”.

‘Zatvori su nam puni’

“Možda malo pretjerano, možda bolje da je 500 kuna kazna pa da se naplati, nego pet tisuća kuna da se ne naplati. Ja prvi ne bi platio pet tisuća nego bi išao u zatvor”, kazao je vozač Tomislav Friščić kojeg je policija zaustavila na staroj karlovačkoj cesti.

Nataša Kuljić koju je policija također zaustavila u redovitoj kontroli, smatra da je ovaj novi zakon dobar korak prema tome da se više crne kronike ne pune vijestima o tome da je netko poginuo zbog divljanja na cesti. Isto tako misli da zakon neće spriječiti divljanje vozača koji su i prije divljali po cesti i tako ugrožavali svoj i tuđi život.

“Riječ o ljudima koji imaju bjesne automobile i gotovo pa im je svejedno plaćaju li kaznu nekoliko tisuća kuna više ili manje. Za nas ostale, ‘ajmo reći normalne građane, mislim da su ove kazne ipak prevelike kada se u obzir uzme standard pa će dosta ljudi odabirati opciju da ode u zatvor na nekoliko dana ili tjedana prije nego da plati deset ili petnaest tisuća kuna. A s druge strane, zatvori su nam puni, tako da je veliko pitanje kako će to sve funkcionirati u praksi”, skeptično govori vozačica.

Neki od zaustavljenih vozača rekli su da su danas dva puta provjeravali jesu li vezani.

