OVO POSTAJE LUDO: Pernar ‘objasnio’ što je mislio kad je rekao da je njegovo vrijeme u Živom zidu završilo, teško da biste ovo ikad pogodili

Iako je prema njegovom ranijem komentaru bilo gotovo očito da je odlučio napustiti stranku, Ivan Pernar kaže da to ipak nije slučaj

Iako je ranije rekao da je “njegovo vrijeme u Živom zidu završilo”, Ivan Pernar sada pjeva drugačiju pjesmu. Prema onome što je rekao za N1, “to ne znači da će izaći iz Živog zida nego da će čekati odluku stranke što će biti sudbina Branimira Bunjca”.

Podsjećamo da je Ivan Pernar ranije na facebooku napisao sljedeće:

“Dragi prijatelji, nakon današnjeg javnog obraćanja Sinčića mislim da je moje vrijeme u Živom zidu završilo. Nadam se da ćete nakon njega otvoriti oči i shvatiti kakav je karakter ljudi koji su me likvidirali iz stranke koju sam osnovao pod optužbom da sam pohlepan za novac, častohlepan, osvetoljubiv i onaj koji prijeti i ucjenjuje. Želim da znate da su te optužbe lažne i da nisam kriv za ono što mi predbacuju.”

GOTOVO JE? ČINI SE DA JE PERNAR PRELOMIO: ‘Mislim da je moje vrijeme u Živom zidu završilo. Likvidirali su me iz stranke ovim optužbama’

Teško da bi se to moglo protumačiti ikako drugačije, osim da Pernar napušta stranku.

No, do kraja dana se, izgleda, i to promijenilo.

Moguće da je na ovaj obrat utjecao i istup Vladimire Palfi koja je na rubu suza rekla da joj je teško biti u ovakvoj situaciji s Pernarom s obzirom na to koliko su toga zajedno prošli.

VLADIMIRA PALFI ODGOVORILA NA TEŠKE OPTUŽBE: ‘Ispada da je moj najveći teret i grijeh to što sam žena Ivana Sinčića’