‘PA MAJKU MU…’: Popović se oglasio o istrazi protiv Redžepija, tvrdi da Severina pokušava sve zatrašiti; Oglasila se i pjevačica

USKOK istražuje Gzima Redžepija zbog utjecaja na vještaka u slučaju dodjele skrbništva nad sinom kojeg imaju Milan Popović i Severina, a oboje su komentirali tu situaciju

USKOK istražuje gradskog zastupnika i bliskog prijatelja pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Gzima Redžepija. Ne radi se o okolnostima gradonačelnikove smrti, već o sumnji na pokušaj utjecaja na vještaka kako bi Milan Popović dobio skrbništvo nad sinom kojeg ima sa Severinom.

“Tijekom sastanka je okrivljenik vještaku rekao da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete i donacije koje je izvršio u korist Grada Zagreba. Osim toga mu je rekao da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist”, naveo je USKOK u priopćenju.

Redžepi o svemu šuti

Redžepi o svemu šuti, Severinina odvjetnica tvrdi da je pjevačica na to već nekoliko puta javno upozorila, a Popović za RTL otkriva kako je dugogodišnji prijatelj s Redžepijem, ali da o spornom sastanku nema pojma.

“S druge strane, znači li to da nitko ne smije reći: ‘Ej, moj prijatelj je jako dobar otac’. Zato što u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu… Znači on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo”, poručio je poduzetnik Milan Popović.

USKOK POKRENUO ISTRAGU PROTIV GRADSKOG ZASTUPNIKA REDŽEPIJA: Radi se o postupku između Severine i Popovića; ‘Dobar je otac’

Najviše ispašta dijete

Severinina je odvjetnica poručila kako još uvijek nije dobila službenu potvrdu da je istraga vezana za njen slučaj. “Ona kad je tu vijest čula, a čula je iz medija, ne na službeni način, ona je nekako doživjela olakšanje da se uopće na tu temu počeli raditi izvidi sumnje u počinjenje nekih kaznenih djela s obzirom da ona godinama govori o tome da postoji sprega određenih struktura u Zagrebu koje su u situaciji da utječu na one koji donose odluke po pitanju roditeljske skrbi ili daju mišljenja ili sami sudjeluju u tome”, rekla je odvjetnica, Jasminka Biloš.

Zbog cijele situacije, koja traje već godinama, tvrdi Popović, najviše ispašta njihov sin. “Djeca rastavljenih roditelja koji su u sukobu kao što smo mi, pošto gospođa majka naš odnos naziva rat i borba, umjesto dogovora kako sam ja htio nazvati našu komunikaciju. Ono što je najbolje za dijete, da donesu presudu koja je u interesu djeteta i da donesu čim prije. Ovaj postupak traje već petu godinu. Petu godinu oni ne mogu donijeti odluku zbog raznih peripetija”,rekao je Popović, koji ne zna u kojoj je fazi postupak: “Ne znam, evo ja sam ne znam. Moji odvjetnici ne znaju. Ja kad ih pitam, nitko ne zna! Čeka se taj nalaz famozni”.

Popović vidi Severinin utjecaj

Nepravomoćnom presudom iz 2019. Severina je izgubila skrbništvo nad sinom, koji sad živi s Popovićem u Hrvatskoj. On tvrdi da je donirao za školu koju pohađa te da u pozadini istrage vidi Severinu.

“Pokušaj majke da zastraši sve one koji su odgovorni u ovom predmetu za donošenje odluka u vezi toga što je najbolje za naše dijete i da ih tim zastrašivanjem dovede u situaciju da možda svoje mišljenje daju u njenu korist”, uvjeren je Popović.

Ni Severinu, ni njenu odvjetnicu zbog ove situacije još nitko nije zvao, a završnu će riječ imati Županijski sud u Splitu, koji bi o svemu trebao odlučivati sljedećeg mjeseca.

“Mogu reći iz svog iskustva da je jako teško voditi sporove i borbu za skrbništvo ako na suprotnoj strani imate moćne i utjecajne ljude koji su u mogućnosti da s trgovinom utjecaja nešto postignu, bez obzira radi li se o majkama ili očevima”, zaključuje Severinina odvjetnica Biloš.

ZA SEVERINU JE JAKO VAŽAN DAN I NE SKRIVA OPTIMIZAM: ‘Potrudi se da mi raspetljaš ovu kriznu situaciju…’

Severina želi istinu

“Ako se doista radi o predmetu vezanom za moje dijete, želim da se sazna istina. To želim i ako se ne radi o mom slučaju, jer, sigurno su se i mnoge druge majke prepoznale u ovoj priči”, komentirala je za Jutarnji Severina, koja danas slavi 49. rođendan.

“Godinama govorim i upozoravam na umreženi sustav u Zagrebu, u kojem se praktički o životu djece odlučuje u nekom paralelnom sustavu u koji su uključene gradske ustanove, centri za socijalnu skrb, škola. Korupcija se krije u uslugama, poklonima, putovanjima, donacijama. Vidim da u ovom slučaju i USKOK spominje donacije. “Trgovina utjecajem”, kako se to kaže, u ovom se slučaju pretvorila u “trgovinu djecom”. Ona je općepoznata javnosti, samo o njoj javno ne smijete govoriti jer vam se vrati udarcem u glavu i gdje vas najviše boli. Meni je oduzeto dijete nepravomoćnim sudskim rješenjem. To sam doživjela ja, zamislite kako je tek anonimnim roditeljima”, dodaje.

Ogročena je sporošću pravosuđa i čekanjem na odluku o žalbi. Tvrdi da neće odustati, usprkos tomu što ovo predugo traje i što mora Popoviću plaćati alimentaciju.

“Ja već godinu i pol čekam odluku o mojoj žalbi. Pravda, kažu, uvijek pobijedi na kraju. Bilo bi bolje da je pobijedila na početku. Tko može vratiti godinu i pol dječjeg života? Sedam i pol godina ovo traje. Bivši partner povlači me po sudovima i razvlači po medijima. Niti sam to htjela niti tražila. Imam i previše medijske pažnje kroz posao koji radim. Ja sam si mogla priuštiti odvjetnike i dugogodišnje sudske postupke i neću odustati i uporna sam po prirodi, ne posrćem lako pred slabićima. Nažalost, većina žena si to ne može priuštiti, ponajprije financijski, pa odjednom, nakon iscrpljenosti od borbe, olako im se lijepe etikete manipulativnih, nestabilnih, nepodobnih jer vrište u vjetar i nitko ih ne čuje. Vjerujte, ima jako puno takvih žena”, tvrdi pjevačica.