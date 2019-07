MISLILI STE DA JE NA OBALI SKUPO? Pogledajte cijene na otocima, pola litre vode 35 kuna, kava 40…

Što se tiče cijena, na Jadranu već odavno vlada pravilo: što dalje od kopna – to skuplje. No, cijene su ponegdje doista bezobrazno visoke

Svaka turistička sezona već uobičajeno donosi priču o pretjeranim cijenama na Jadranu. I to ne o cijenama u razvikanim restoranima nego u ugostiteljskim objektima, zalogajnicama pa i trgovinama gdje bi turisti trebali kupiti hranu i piće za pojesti i popiti ‘s nogu’. Vjerojatno je i to jedan od razloga zašto su dosadašnje brojke o turističkoj sezoni lošije nego lani.

Kada se govori o dubokom posezanju u džep za hranu, piće ili slastice koje ne bi trebale biti preskupe, Dnevnik.hr piše kako ‘trokut’ pizze u Hvaru košta od nevjerojatnih 70 do još nevjerojatnijih 90 kuna. U istome gradu za pola litre vode kupljene na kiosku treba dati 35 kuna, dok je cijena kave od 30 do 40 kuna.

Što dalje od kopna – to skuplje

Nadalje, što dalje od kopna – to skuplje, piše Dnevnik.hr pa navodi kako ćete rižoto u Palmižani platiti 350, a koktel od 150 do 370 kuna. Na srednjodalmatinskim otocima kuglica sladoleda je od 12 do 20 kuna, a cijene u trgovačkim lancima na otocima veće su za 30-ak posto u odnosu na kopno.

I za posjet atraktivnim lokacijama cijene rastu kako se ide od sjevera prema jugu! Za ulazak u Modru špilju na Biševu po osobi se plaća 100 kuna, ulaznica za Zelenu špilju na Visu je 70 kuna, dok je za špilju Biserujku na otoku Krku ulaznica tek 25 kuna. Skupo je i korištenje parkirališta. Cijena sata diljem obale varira od šest kuna u Splitu do 75 u Dubrovniku. Cjelodnevnu kartu u nultoj zoni Dubrovnika platit ćete 1500 kuna, i to svaki dan u tjednu uključujući nedjelje i blagdane.

Broj kreveta narastao, a cijene nisu pale

Turističke brojke variraju od mjesta do mjesta u odnosu na prošlogodišnje. U Crikvenici prvih dana srpnja bilježe minus od 11 posto, u Opatiji također nešto manji minus, ali ne otkrivaju koliki. Zadarske brojke na razini su lanjskih, a rast broja turista bilježe u Dubrovniku (jedan posto) i u Šibeniku (pet posto).

I dok broj gostiju varira, broj kreveta u privatnom smještaju u zadnje tri godine porastao je za 150 tisuća. S rastom broja kreveta cijene nisu padale. Naprotiv, sve su veće, piše Dnevnik.hr. Tako se teško može iznajmiti apartman za manje od 200 kuna po noćenju, luksuzni i dobro opremljeni apartmani na obali se iznajmljuju i po cijeni višoj od 3500 kuna. Cijene noćenja u hotelima visoke kategorizacije idu do vrtoglavih 36.000 kuna.

