PA, DOKLE VIŠE?! ZORAN VAKULA NE DONOSI DOBRE VIJESTI: Opet kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je i jedna opasna pojava…

Od petka će ponovno jačati jugo, koje mjestimice može imati i olujne udare, a od nedjelje je sve veća vjerojatnost bure uzduž cijeloga Jadrana

U srijedu će opet kiša biti česta, ponegdje i obilnija, osobito u Dalmaciji u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, a dr. sc. Tanja Renko, voditeljica Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ-a, u prognozi za HRT spominje i mogućnost pijavica na Jadranu. Bit će svježije nego u utorak, ali uz uglavnom slabije jugo, na sjevernom dijelu Jadrana “čak” gdjegod umjerenu buru pa sjeverozapadnjak, navodi za HRT meteorolog Zoran Vakula.

Vakula dodaje kako će u nastavku tjedna biti opet većinom toplije, ali i dalje uz mjestimičnu kišu, uglavnom na Jadranu i područjima uz njega. Od petka će ponovno jačati jugo, koje mjestimice može imati i olujne udare, a od nedjelje je sve veća vjerojatnost bure uzduž cijeloga Jadrana.

“Premda će temperatura zraka i dalje biti viša od prosječne za ovaj dio studenoga, ponegdje će pri tlu biti moguć slab mraz, kao što je u utorak ujutro bio u Slavonskome Brodu, gdje se najniža temperatura zraka na 5 cm iznad tla spustila na -1 °C, a na 2 metra visine kao nikada još od 8. svibnja 2019. – bila je “samo” 1,4 °C! Sasvim uobičajena za prosječni studeni, ali ne i za dosadašnji dio ovogodišnjega, tijekom kojeg je srednja najniža temperatura zraka bila čak oko 8 °C – kao rijetko kada u povijesti mjerenja. Mnogima i povoljna zbog štednje na grijanju, ali i nepovoljna za uobičajene aktivnosti u ovo doba godine”, navodi Vakula.

Srijeda: Većinom oblačno i svježije, uz čestu kišu, obilniju u Dalmaciji, bura, jugo…

Tanja Renko iz DHMZ-a navodi kako će u srijedu na istoku Hrvatske biti većinom oblačno.

“Ujutro još bez kiše, a prema sredini dana kiša će biti sve češća, posebno u zapadnoj Slavoniji, gdje će padati sve do večernjih sati. Puhat će slab i umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C. I u središnjoj će Hrvatskoj kiša biti češća sredinom dana i poslijepodne, dok će ujutro još u dosta predjela biti i suho. Poslijepodne će mjestimice zapuhati slab do umjeren, većinom sjeverni vjetar. Bit će svježije nego u utorak. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 9 i 11 °C. U Gorskom kotaru i Lici većinom oblačno, a na sjevernom Jadranu promjenljiva naoblaka. Povremeno će biti kiše ili ponekog pljuska praćenog grmljavinom, a najmanje kiše, ponegdje i suho, bit će u Istri. Puhat će umjerena i jaka bura i istočni vjetar, podno Velebita ujutro i s olujnim udarima. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije kišovito pa će uz izraženije pljuskove ponegdje opet biti i obilnije kiše. Poslijepodne su moguća sunčana razdoblja, vjerojatnije na otocima. Puhat će umjereno, prijepodne i jako jugo, prolazno u sjevernoj Dalmaciji i istočnjak, pa će more biti umjereno valovito”, navodi voditeljica Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ-a.

Nastavlja kako će izraženijih pljuskova biti na krajnjem jugu Hrvatske, osobito tijekom većinom oblačnog prijepodneva. Poslijepodne će kiše biti sve manje, a vjerojatna su i sunčana razdoblja. Jako jugo i južni vjetar slabjet će, pa će i more prema večeri biti u smirivanju. Jutarnja temperatura od 11 do 15 °C, a najviša dnevna uglavnom od 13 °C u dolini Neretve do 17 °C na dubrovačkom području.”

Od četvrtka toplije, uz rjeđu kišu, od petka ponovno i vjetrovitije

“Od četvrtka u unutrašnjosti više sunčana vremena, a mjestimične kiše bit će povremeno u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, i to uglavnom u malim količinama. Magla će biti česta u jutarnjim satima, ponegdje i dugotrajnija. I dalje će biti razmjerno toplo za ovo doba godine. Na Jadranu u nastavku tjedna i dalje južina i pritom će jugo u petak ponovno jačati pa će i temperatura za vikend rasti. Izmijenjivat će se sunčana razdoblja i oblačnija s kišom, pa i u obliku pljuskova. Potkraj vikenda i početkom idućeg tjedna nakon duljeg vremena raste vjerojatnost za buru duž cijele obale”, prognozirala je za HRT Tanja Renko iz DHMZ-a.