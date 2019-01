OZLJEDA NA RADU: Nezgode na putu s posla se ne računaju ako odete u vrtić

Odlazak po dijete u vrtić na putu kući s posla za svakog roditelja u Hrvatskoj nije “redoviti put” kući. Tvrde to u HZZO-u pozivajući se na Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Stoga vam neće priznati ozljedu na radu u slučaju da se putem kući ozlijedite. Pogriješili ste jer ste svratili po dijete u vrtić.

Vraćajući se automobilom s posla kući 39-godišnja Dijana iz Zagreba lani je doživjela prometnu nezgodu, no nije ju mogla pravdati kao ozljedu na radu jer je ujedno išla i po dijete u vrtić. “Imala sam iščašenje i istegnuće vratne kralježnice. HZZO mi ne priznaje ozljedu na radu. Na bolovanju sam primala umanjenu plaću umjesto da su mi platili naknadu do pune plaće”, ispričala je za 24sata Zagrepčanka ističući kako su roditelji Zakonom diskriminirani.

Naime, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, ozljeda na radu se priznaje ako zaposlenik ide “redovitim putem” na posao i s posla, a odlazak u vrtić po dijete se u to ne ubraja. Dijana ističe kako će svoj slučaj predati sudu. No, njen slučaj nije prvi takav. Šef NHS-a Krešimir Sever kazao je da je bilo već sličnih situacija, ali da na njihova upozorenja da je odlazak po dijete u vrtić redovit put za svakog roditelja do sada nitko nije reagirao.