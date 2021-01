OZLJANIMA UKINUT VAŽAN VLAK DO KARLOVCA: ‘Ako vlak s polaskom u šest ujutro nije profitabilan i isplativ, ne znam koga vozi onaj u 10’

Žitelji ozaljskog kraja negoduju jer im je HŽ Putnički promet ukinuo jedini vlak kojim su radnici mogli na vrijeme stići na posao u Karlovcu

HŽ putnički promet je prošle godine zbog epidemije koronavirusa zabilježio začajan pad putnika. Zbog toga je uprava od Božića odlučila smanjiti broj vlakova na području cijele zemlje. No, u Karlovačkoj je županiji do daljnjega ukinuto desetak putničkih linija, a najviše na trasi Bubnjarci – Ozalj – Karlovac.

Iz domaće željezničke kompanije poručuju kako se radi o neprofitabilnim linijama s malim brojem putnika. No, ako se pita putnike, to nije baš tako. Oni tvrde da su ukinuti vlakovi koji, uz “školske” linije, bilježe najviše putnika. Najspornije je ukidanje vlaka broj 4401 s polaskom prema Karlovcu u 4:27 te 4408 s polaskom prema Ozlju i Bubnjarcima u 15:22.

“Radi se o takozvanim radničkim vlakovima i jedinom redovitom javnom putničkom vezom iz smjera Ozlja prema Karlovcu. Njime su svakodnevno putovali radnici koji rade od 7 do 15 u Karlovcu, ili od 8 u Zagrebu, ili pak srednjoškolci, naročito oni koji pohađaju Medicinsku školu, u kojoj imaju više obaveza pa ne stignu na sat vremena raniji vlak”, rekla je u razgovoru za Kaportal Snježana Kučinić iz Ozlja dok je njena suputnica iz obližnjeg Zorkovca, Alma Starešina dodala:

“Ako je trebalo ukinuti neke linije vlakova prema Ozlju, to zasigurno nisu trebali biti vlakovi koji dolaze prije sedam ujutro u Karlovac i odlaze oko pola četiri popodne. Nepojmljivo je da smo danas svjedoci toga da između dva grada u Karlovačkoj županiji ne postoji adekvatna javna putnička veza. Ako taj vlak s polaskom u šest ujutro iz Ozlja nije profitabilan i neisplativ, ne znam kako je onaj koji putuje oko deset iz Ozlja, koga taj vozi?, pita se Alma.

Uskraćeni za osnovne potrebe

Iako putnice tvrde da ima mogo nelogičnosti i na drugim linijama, mještani ozaljskog kraja najviše negoduju zbog ukidanja jedinog radničkog vlaka koji iz Ozlja putuje prema Karlovcu. Naime, putovanje vlakom je za mnoge najadekvatniji način odlaska na posao. Pitaju se čemu vlak uopće prometuje ako nije prilagođen potrebama putnika.

“Ovim potezom HŽ je mnoge putnike, ali prvenstveno žene stavio u nepovoljan položaj, jer neke od njih više nisu u mogućnosti odlaziti na posao, a jako teško mogu naći posao u mjestu stanovanja, inače ne bi ni putovale u Karlovac ili Zagreb. Takvom odlukom, u vlakovima se ubrzo više neće nitko ni voziti, a ruralni krajevi ostat će uskraćeni za osnovne potrebe, kao što je adekvatni javni prijevoz. Toliko o najavljenom ravnomjernom razvoju svih krajeva Lijepe Naše”, poručuju.

Kombi umjesto vlaka

S tom problematikom Snježana i Alma obratile su se resornom ministarstvu, HŽ-u i Karlovačkoj županiji, ali nitko ih nije poslušao. Ipak, Grad Ozalj je privremeno osigurao prijevoz kombijem u jutarnjoj smjeni.

“I na tome zahvaljujemo gradonačelnici Gordani Lipšinić što nam je odmah uskočila u susret, no znamo da to nije trajno rješenje. Stoga apeliramo, u ime svih putnika, da zajedničkim snagama pokušamo utjecati da se linije putničkog vlaka 4401 i 4408 ponovno uspostavi. Ukoliko stvarno nema sluha u HŽ za to, smatramo da je onda uvođenje javne autobusne linije u tom pravcu u isto vrijeme jedini ispravni potez”, poručuju Ozljanke.