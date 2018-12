OZBILJNA DRAMA U DUBROVNIKU: Gradonačelnik zbog vrijednog zemljišta prijavljen USKOK-u! ‘Vrijeme je da se ovo čuje’

Nakon održane dramatične press konferencije ujedinjene oporbe razgovarali smo s vijećnikom Jadranom Baračem koji je podnio kaznenu prijavu USKOK-u, a iz ureda gradonačelnika dobili smo odgovor da je sve – po zakonu

Grad Dubrovnik već tjednima potresa afera neobična imena: Okrajak. Ako ćete razgovarati s bilo kojim Dubrovčaninom odmah će znati o čemu se radi, ali za one malo dalje zvuči kao ogrizak jabuke, kao nešto “pri kraju”, na rubu, sporedno. No, kao i obično u Dubrovniku, kad zakuha, zakuha oko prostora, zemlje, parcela. To je dubrovačko zlato. “Okrajak” je zapravo zlata vrijedna parcela, komadić zemlje koji se našao u središtu ozbiljne političke drame.

“Već dvadeset godina u Dubrovniku mi se borimo s grabeži za zemljom, za prostorom. Sve je još počelo za vladavine sada daleko distancirane zastupnice u Europskom parlamentu, gospođe Dubravke Šuice. Za njezine je dubrovačke vladavine donesen GUP (Gradski urbanistički plan) koji je postavljen kao temelj za budući grabež. Nema tu planskog gledanja u budućnost za dobrobit svih Dubrovčana, gleda se gdje i kako odabrani pojedinci mogu zaraditi”, kaže u razgovoru za Net.hr jedan od oporbenih vijećnika u gradskom vijeću Dubrovnika, ujedno i predsjednik gradskog SDP-a, Jadran Barač, koji je u aferi Okrajak krenuo dalje od ostalih oporbenih vijećnika.

Podnio je Kaznenu prijavu USKOK-u protiv gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića, njegove zamjenice Orlande Tokić, predsjednika Gradskog vijeća Marka Potrebice, te tvrtke Primorje gradnja d.o.o. Barač je podnio prijavu zagrebačkom USKOK-u, jer smatra da prijava podnesena u Dubrovniku ne bi bila “adekvatno obrađena”.

‘Mreža interesne grupe’

“Vrijeme je da se s ovim iskorači izvan Dubrovnika jer ovdje svjedočimo mreži interesne grupe u kojoj svatko svakog čuva. Da bi se spasio Dubrovnik od novih kobnih mešetarenja sa zemljištem vrijeme je da USKOK ozbiljno istraži cijelu tu mrežu. Danas Okrajak, a sutra već nešto novo. Moramo pokušati stati tome na kraj”, kaže Barač.

Okrajak je danas još uvijek zelena površina, oko 300 metara od Opće bolnice Dubrovnik, u blizini crkve. Nekoć, u vrijeme Dubrovačke republike, kažu Dubrovčani, tu je prolazio put, važna poveznica s gradom. Prema GUP-u, u neposrednoj blizini trebao bi se graditi dom za starije i nemoćne.

Radi se o mirnom, još uvijek zelenom dijelu grada, koji se dijelom koristi kao parkiralište. Okrajak je sve do svibnja 2018. bio javno dobro, dakle, gradsko zemljište. No, čarolija pretvorbe Okrajka u komad zemljišta jednog privatnog graditelja nije se dogodila iznenada, ona je trajala u diskreciji punih godinu dana. Sredinom 2017. Okrajak, iako formalno gradski, službeno čestica 1275/5, već je bio ucrtan u planove i projekte Primorje gradnje d.o.o. tvrtke čija je vlasnica Andrea Perić.

Zamjenica potpisala projekt koji obuhvaća i Okrajak

U svibnju 2017. nakon lokalnih izbora, Dubrovnik dobiva novog gradonačelnika iz redova HDZ-a, Matu Frankovića, a njegova zamjenica postaje Orlanda Tokić, arhitektica po zanimanju. Orlanda Tokić odlučuje se za volontiranje. Dakle, istodobno radi kao zamjenica gradonačelnika i vodi vlastiti arhitektonski ured. U kolovozu 2017. upravo ona potpisuje konačnu verziju idejnog projekta za izgradnju triju stambenih objekata za investitora Primorje gradnja d.o.o. – a idejni projekt obuhvaća i Okrajak, iako je on u vlasništvu Grada i nitko ni ne sluti da bi moglo biti drugačije…

U ožujku 2018. Grad Dubrovnik kao investitor pokreće zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Liechtinsteinovog puta (puta koji se proteže po parceli zvanoj Okrajak) a u travnju 2018. gradonačelnik Franković daje punomoć upravo tvrtki s kojom surađuje njegova zamjenica, Primorje gradnji d.o.o. – da ishodi lokacijsku dozvolu za zahvat rekonstrukcije puta. Primorje gradnja u tom trenutku niti je ishodila lokacijsku dozvolu, niti ima išta s Okrajkom, ali već na temelju idejnog plana za tri stambena objekta koji je potpisala zamjenica gradonačelnika-arhitektica, kreće u prodaju stanova u stambenim objektima na Okrajku, koji je još formalno u vlasništvu Grada.

Ukinut status javnog dobra

Početkom svibnja 2018. Primorje gradnja ishodila je lokacijsku dozvolu, a samo nekoliko dana kasnije podnosi zahtjev Gradu Dubrovniku za otkup Okrajka. Dana 28. svibnja 2018. Gradsko vijeće glasuje za ukidanje statusa javnog dobra Okrajku. U tom trenutku vijećnici nisu znali za sve ove pozadinske operacije, nisu znali da je zamjenica gradonačelnika potpisivala idejni plan, niti kako je Projekt gradnja d.o.o. uvučena u igru. No, gradska oporba raspliće klupko i na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. studenoga, gradonačelnik Franković je prisiljen povući već posve upakiran Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine 1275/5, iliti Okrajka.

Gradonačelnik Franković nakon toga suspendira svoju zamjenicu, Orlandu Tokić, i prepušta slučaj na razmatranje Povjerenstvu za sukob interesa, ali nitko iz oporbe ne vjeruje da gradonačelnik nije znao, odnosno, da nije sudjelovao u “naštimavanju” zlatnog zemljišta Primorje gradnji d.o.o. U dramatičnom priopćenju u kojem je raščlanjena cijela kronologija slučaja, oporbeni “Srđ je Grad” tvrdi da je gradonačelnika uhvatila panika i da želi samo spasiti vlastitu karijeru: “Sasvim jasno da u tom činu žrtvovanja figura nema nikakve političke odgovornosti, principijelnosti i moralnih načela. Cilj svega je bio maknuti fokus sa sebe.”

Srđ je Grad je tražio suspenziju cijelog, kobnog GUP-a iz vremena Dubravke Šuice: “Mi iz ‘Srđ je Grad’ smatramo da ovaj i ovakav GUP mora biti stavljen pod moratorij jer je neplanska i pretjerana izgradnja već potpuno uništila Dubrovnik kakav želimo ostaviti budućim naraštajima. Usput bismo se riješili i svakojake građevinske mafije.”

Nakon što je Povjerenstvo za sukob interesa ekspresno zaključilo da zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić nije bila u sukobu interesa, dok je istodobno radila u svom arhitektonskom uredu na projektu za tvrtku koja će kasnije od grada dobiti željeno zemljište, te je gradonačelnik službeno objavio da joj ukida suspenziju cijela oporba digla se na noge: žele znati kakvom je dokumentacijom raspolagalo Povjerenstvo kad je donijelo takvu odluku.

Slučaj prijavljen USKOK-u

U petak, 7. prosinca, u Dubrovniku je održana i press konferencija “ujedinjene oporbe” na kojoj je zatraženo potpuno rasvjetljavanje slučaja Okrajak. Jadran Barač je tom prilikom objavio da je podnio kaznenu prijavu USKOK-u. Za Net.hr pojašnjava da smatra da je prijava gradonačelnika Povjerenstvu za sukob interesa samo predstava za javnost: “Ne znamo što je u toj prijavi, tražimo da se objavi dopis. Ako se ide tragom informacija o slučaju, vidljivo je iz aviona da se radi o sukobu interesa. Ali to nije samo sukob interesa. To je mnogo više i opasnije. Zato sam se odlučio na kaznenu prijavu.”

On smatra upravo gradonačelnika odgovornim za cijeli slučaj: “Gradonačelnik Franković je prvi i odgovorni u ovom slučaju. On je odlučio da privatna tvrtka dođe do mogućnosti otkupa parcele koja je bila opće dobro. To je čin zloupotrebe ovlasti i on se ne može izmicati od svoje odgovornosti.”

Afera Okrajak, koja se činila kao interna dubrovačka afera, još jedna epizoda borbe za “dubrovačko zlato”, koja je osujećena pravovremenom akcijom oporbe, nakon prijave USKOK-u, postaje mnogo više. Mladi dubrovački gradonačelnik iz redova HDZ-a, kojeg se smatralo snagom i pokazateljem novog i drugačijeg HDZ-a, ozbiljno se okliznuo na – Okrajku. Osumnjičen je da je znao i sudjelovao u pogodovanju za privatnu građevinsku tvrtku, a to su doista ozbiljne optužbe.

Na upit iz Net.hr-a, kako komentira podnošenje kaznene prijave protiv njega i što kaže na konkretne optužbe za zloupotrebu ovlasti, iz ureda gradonačelnika dolazi tek šturi odgovor. Upozoravaju da ovo nije prva kaznena prijava Jadrana Barača protiv gradonačelnika te da je prvu Državno odvjetništvo odbacilo. A što se tiče optužbi za slučaj Okrajak, poručuju: “Gradonačelnik je opunomoćio privatnog investitora za ishođenje dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju, članak 165. stavak 2.”