NEPOTIZAM SVUDA: “Političari se nemaju što zgražati jer i sami to često prakticiraju”

Vijest Sindikata vozača i prometnih radnika u ZET-u kojom se hvale kako su u tvrtki uspjeli ozakoniti nepotizam izazvala je zgražanje brojnih društvenih struktura. Gradonačelnik Bandić je kazao da je odluka protuustavna, a profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Zvonimir Galić da šalje krive poruke u društvu u kojem se ne cijeni izvrsnost. Sindikalist Krešimir Sever, pak, napominje da je to u gradskoj tvrtki u suvremenom društvu nedopustivo.

“Na sastanku predstavnika Sindikata vozača i prometnih radnika s Upravom podružnice postignut je dogovor da prioritet pri zapošljavanju u podružnicu ZET prednost imaju djeca ili supružnici naših radnika. Na zahtjev Sindikata upućen prema Upravi podružnice i Upravi ZGH već je zaposlen veći broj parkirača i vozača autobusa, gdje se u dobroj vjeri vodilo briga o gore navedenom dogovoru. Nastavljamo s pritiskom za zapošljavanje još određenog broja vozača autobusa, parkirača, vozača tramvaja i drugih radnika koji su neophodni za funkcioniranje podružnice u cijelosti”. Vijest je to kojom se pohvalio Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a, a koja je šokirala javnost jer je u ZET-u na taj način faktički legaliziran nepotizam.

Bandić: Ne vjerujem da je to to

Na nju je odmah reagirao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ističući kako je takav potez protuzakonit i protuustavan. “Ustavno je pravo svakoga da ravnopravno konkurira za svako mjesto i za posao. Ako su to napravili to je neozbiljno i neodgovorno. Ne može se to raditi. To je suludo i neodgovorno. Ne vjerujem da je to to”, u nevjerici je u utorak pred novinarima govorio gradonačelnik.

Profesor Galić: Izjave političara su smiješne

Upravo izjava poput Bandićeve i još nekih političara velikih stranaka zanimljive su profesoru s Katedre za psihologiju rada i ekonomiju na Filozofskog fakulteta dr.sc Zvonimiru Galiću. “Malo mi je smiješna začuđenost naših političara koji su sa zgražanjem dočekali ovu odluku a istovremeno, neformalno, često prakticiraju slične oblike “upravljanja ljudskim potencijalima”, prokomentirao je Galić cijeli slučaj. No, ističe da je odluka loša za ZET “i da šalje krivu poruku svim pripadnicima našeg društva”.

“U situaciji u kojoj tržište rada karakterizira velik broj nezaposlenih najpravednije je da posao dobiju oni kandidati koji su za njega po svojim znanjima, vještinama i sposobnostima najprikladniji. To je ujedno i najpametniji izbor i za tvrtku i društvo u cjelini jer ce takvi zaposlenici najbolje obavljati posao, a tvrtka će poslati poruku da se izvrsnost cijeni. Nažalost, svima nam je dobro poznato da izvrsnost kod nas nije osobito važna i da se znatan broj zapošljavanja i napredovanja, pogotovo u javnom sektoru, odvija preko karakteristika potpuno nevezanih uz obavljanje posla (npr. pripadnost strankama, poznanstva)”, izjavio je za Danas.hr profesor Galić zaključujući kako takav način zapošljavanja rezultira percepcijom nepravednog društva i smanjenom motivacijom za rad.

K. Sever: Prednost zakonski invalidima i sudionicima Domovinskog rata

Komentirajući slučaj u ZET-u šef Nezavisnih sindikata Hrvatske Krešimir Sever prisjetio se njemačke tekstilne tvrtke Trigema koju je osobno posjetio i u kojoj su isticali tradiciju njegovanja zapošljavanja članova obitelji. Pritom su, kaže, pokazali i iznimnu osjetljivost prema svojim radnicima i njihovim obiteljima koje su i pomagali u raznim zdravstvenim i drugim “mukama”. Doduše, ističe Sever, riječ je o privatnoj tvrtki koja si to može dozvoliti. “Drugo je tvrtka u vlasništvu grada gdje prednost zakonski smiju imati samo invalidi i sudionici Domovinskog rata. U suvremenom društvu to se ne smije dopustiti”, kazao je Sever ističući kako ne smije postojati diskriminirani odnos kandidata pri zapošljavanju te da uz izvrsnost treba gledati da svi imaju ista prava.

ZET: Sve po zakonu “Objavu Sindikata, prema kojoj je, navodno, postignut dogovor o prioritetima pri zapošljavanju, ocjenjujemo neutemeljenom i vrlo nespretnom interpretacijom s ciljem promidžbe same sindikalne organizacije, ipak, svjesni različitih pogodnosti koje proizlaze iz trenutnih ugovornih odredbi poslodavca s radnicima”, stoji u priopćenju ZET-a u kojem tvrde da se pri zapošljavanju posluje u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i drugim važećim pravnim aktima te se u potpunosti ograđuje od konteksta bilo kakvog oblika nepotizma. ZET pritom tvrdi da se zapošljavanje provodi prema jasno definiranim kriterijima, a da u postupku konkuriraju svi kandidati koji ispunjavaju zahtijevane uvjete pojedinog radnog mjesta. (HINA)

Zdravka Grund