OVRŠNI ZAKON OPORBA DOČEKALA NA NOŽ: ‘Ključna promjena još nije spremna, a javne bilježnike i odvjetnike treba izbaciti iz tog sustava’

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja napominje da u izmjenama Ovršnog zakona ima nekih pozitivnih stvari, ali problem s njim je što konstantno imamo izmjene koje donekle ublažavaju stvari za naše dužnike, ali ne rješavaju suštinski problem

Izmjene Ovršnog zakona koje je Vlada predložila u četvrtak nisu naišle na odobravanje oporbe koja upozorava da nije pripremljen sustav e-ovrha te da je nužno iz ovršnog postupka izbaciti javne bilježnike i sudove kako bi se ubrzao i pojeftinio.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u izjavi novinarima ustvrdio je da je ovršni prijedlog je na tragu Vladinih najava, ali je iznenađen što su ipak išli s tim prijedlogom, a da se nisu u potpunosti pripremili.

“Ključna promjena koja bi trebala proizaći iz tog zakona da se ovrha dostavlja elektronskim putem još uvijek nije spremna jer se navodi da će se to rješenje primjenivati kada se steknu tehnički uvjeti. Mislim da je to sramotno jer su se tehnički uvjeti trebali steći prije nego što je zakon pušten u proceduru, da su sustavi za to trebali biti pripremljeni, testirani i spremni za funkcioniranje kada zakon stupi na snagu”, rekao je Grbin.

PLENKOVIĆ O EPIDEMIJI: ‘Situacija je vrlo ozbiljna, imamo paket novih mjera’; Vlada iznijela i detalje novog Ovršnog zakona

Međutim, upozorio je, to očito nije slučaj i zato nitko od nas ne može reći kada će se ova bitna promjena dogoditi.

Što se tiče nekih drugih promjena u Ovršnom zakonu, poput širenja kruga primanja koja su izuzeta od ovrha, to pozdravljamo, dodao je. No, prijedlog gdje se prvo šalje opomena, a nakon toga pokreće postupak, hibridan sustav koji kombinira i sud i javne bilježnike, dovest će do produženja, a onda i podizanja troškova postupka umjesto da se dogodi obrnuto, smatra šef oporbe.

‘Dužnici ulaze u spiralu ovrha’

SDP poručuje Vladi da ode preko slovenske granice, pogleda što rade njihove slovenske kolege i slobodno to primijeni. “Uputit ćemo određene amandmane, ali bojim se da je ovaj prijedlog teško popravljiv. Džaba nama amandmani u Saboru kada ključni dio nije tehnički spreman pa se primjena e-ovrhe odgađa dok se ne steknu tehnički uvjeti, a kada, kako i pod kojim uvjetima, to su pitanja na koja nemamo odgovor”, poručio je Grbin.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja napominje da u izmjenama Ovršnog zakona ima nekih pozitivnih stvari, ali problem s njim je što konstantno imamo izmjene koje donekle ublažavaju stvari za naše dužnike, ali ne rješavaju suštinski problem.

UDRUGA OVRŠNI: ‘U izradi Ovršnoga zakona treba, u ovako izvanrednim vremenima, razmišljati o nacionalnoj sigurnosti’

“Mi od početka zagovaramo da javne bilježnike i odvjetnike treba izbaciti iz sustava ovrha, čime bi ovršni postupak bio jeftiniji, efikasniji i lakši za dužnike. To je ključna reforma koju treba napraviti u ovršnom postupku”, istaknuo je Grmoja.

U Hrvatskoj je problem to što dužnici ulaze u spiralu ovrha iz koje nikako ne mogu izaći i po tome smo jedinstveni u Europi i apelirat ćemo na Vladu da ide u smjeru rješenja koje predlažemo, najavio je Grmoja.