OVRŠENI PISALI MILANOVIĆU ZBOG NOVOG OVRŠNOG ZAKONA: ‘Kolinda po tom pitanju nije učinila ama baš ništa, kakav je vaš stav?’

Udruga Ovršeni upozorila je Zorana Milanovića na situaciju s blokadama i ovrhama računa te donošenje novog ovršnog zakona koji je, po njihovu mišljenju, nepovoljan

Udruga Ovršeni poslala je danas otvoreno pismo predsjedničkom kandidatu SDP-a, Zoranu Milanoviću, upozorivši ga na tešku situaciju s blokadama i ovrhama računa građana te ga upitavši hoće li danas govoriti o tome na debati. Upozorili su ga i na konačni prijedlog Ovršnog zakona koji bi uskoro trebao biti izglasan u Saboru, a kojeg smatraju štetnim za građane. Pismo prenosimo u cijelosti.

Nikad gora situacija

“Situacija s blokadama i ovrhama računa nikada nije bila gora i nužne su promjene. Goruće je to pitanje, znate i sami. Zanima me Vaš stav o tome i biste li uložili trud da to promijenite. Možete li Vi kao eventualni budući Predsjednik države poslati zahtjev Ustavnom sudu da se isti zaustavi jer je nepravedan i poguban za građane.

Ovršni zakon nas raseljava i uništava. Biste li na sučeljavanju danas iznijeli svoj stav o tome? Kolinda po tom pitanju nije učinila ama baš ništa i to je sramotno. Konačni prijedlog novog Ovršnog zakona (OZ) trebao je biti donesen 13.12.2019. u drugom čitanju.”

Treće čitanje spornog zakona

“No, umjesto toga, Konačni prijedlog novog OZ-a upućen je Hrvatskom saboru na treće čitanje, što je krajnje rijetko i neobično u hrvatskoj zakonodavnoj proceduri Sabor nastavlja sa zasjedanjem 15.01.2020. Saborska većina pod kontrolom HDZ-a sigurno će Zakon izglasati. Hoćete li ako budete izabrani, jer te ovlasti ima Predsjednik države, odbiti potpisati Ovršni zakon i u skladu s ovlastima, poslati ga Upravnom sudu na ocjenu ustavnosti. Hvala na javnom odgovoru”, stoji u pismu kojeg je potpisala Nedjeljka Lončar, supredsjednica političko-aktivističke stranke Slobodna Hrvatska te članica udruge Ovršeni.