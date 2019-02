OVOG VIKENDA MOGLI BI PADATI REKORDI: Vakula objavio najnoviju prognozu, ovo danas nije bilo ništa prema onome što nas čeka

Zoran Vakula najavio je da će za vikend biti još toplije, ali i kišovitije

Nakon petka, u većini Hrvatske najtoplijeg dana u ovome tjednu, za vikend će biti još toplije, ponegdje čak i blizu rekordne temperature za prve dane veljače, ali i kišovitije, ponajviše na Jadranu i područjima uz njega, gdje će biti i izraženijih pljuskova i grmljavine – u subotu više na sjevernijem dijelu, u nedjelju na južnom, piše Zoran Vakula za HRT.

A osim zbog često obilne kiše na obali i otocima bit će problema i zbog većinom jakog i olujnog juga i visokih valova tijekom subote, na južnom dijelu i nedjelje. Već od ponedjeljka ponovno hladnije, na Jadranu uz buru, gdjegod i jaku, osobito na sjevernom dijelu i olujnu, barem na udare, a mjestimice će biti i snijega.

Subota toplija, vjetrovitija, kišovitija

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz promjenljivu naoblaku i do večeri moguću samo gdjekoju kišnu kap, ali uz često umjeren južni i jugoistočni vjetar biti osjetno toplije nego u petak. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 6 do 10 °C, a najviša ponegdje čak i viša od 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblačnije i kišovitije nego na istoku, ali uz uglavnom malu količinu kiše, te uz već jutro uglavnom čak i toplije od prosječnoga poslijepodneva za početak veljače.

Najkišovitije na sjevernom Jadranu i u gorju

Sjeverni Jadran i gorska Hrvatska vjerojatno će biti naši najkišovitiji krajevi, uz često i više od 50 litara kiše po četvornome metru. Probleme će stvarati i jak i olujan vjetar, osobito jugo na moru, koje će biti valovito i jače valovito. Temperatura zraka malo će se mijenjati – uz more će biti uglavnom od 11 do 14 °C, a u unutrašnjosti 7 do 12 °C. Kasno navečer i u noći na nedjelju, uz zahladnjenje, u najvišem je gorju moguć i snijeg.

U Dalmaciji će biti još toplije, i oko 15 °C, te podjednako vjetrovito, pa i uz još jače jugo i valovitije morenego na sjevernom Jadranu, ali još do večeri uglavnom manje kiše i grmljavine, osim u sjevernoj Dalmaciji.

I na jugu Hrvatske će kiša i grmljavina tijekom subote biti rjeđe i manje obilne nego na sjevernijem dijelu Jadrana, ali će biti jako vjetrovito, pri čemu more na otvorenome može biti i uzburkano. Temperatura zraka većinom od 13 do 16 °C.

Nakon tople nedjelje dolazi promjena

I u nedjelju će diljem unutrašnjosti biti osjetno toplije od prosjeka za početak veljače, te uglavnom uz kišu, mjestimice i obilniju, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, a s padom temperature u novome tjednu ponovno će biti i snijega, najprije u gorju, zatim vjerojatno i u nekim nizinama. No, za razliku od donedavno nekih drugih dijelova svijeta – u sljedećem tjednu nećemo imati ni ekstremnu hladnoću, ni vrućinu, a vjerojatno ni neke druge opasne vremenske pojave neće biti tako česte i izražene kao tijekom vikenda.

I na Jadranu relativno toplo, osobito do ponedjeljka, zatim manje, jer će ponovno zapuhati bura, najprije na sjevernom Jadranu, gdje će opet biti i olujna, te vjerojatno donositi pahulje iz unutrašnjosti. Nakon subote, kiše i grmljavine bit će najviše u nedjelju na jugu, a od utorka vjerojatno većinom suho, gdjekad i pretežno sunčano – gotovo idilično u odnosu na vrijeme tijekom subote, za kada postoje mnogobrojna upozorenja. Nažalost, bit će ih i za nedjelju za Dubrovnik i okolicu, piše Vakula.