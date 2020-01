OVO VIŠE NIJE NORMALNO, PA ŠTO SE DOGAĐA S VREMENOM? Zoran Vakula objavio: ‘Ono što slijedi bit će još iznimnije…’

Na kopnu će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu većinom umjereno jugo i oštro, izraženije na Kvarneru. Jutarnja temperatura u porastu, od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom oko 15 °C

Ako vam do sada nije bilo dovoljno toplo – bit će vam sljedećih dana. Kiša će u četvrtak uglavnom izostati, a od petka će je s jugom povremeno biti osobito na Jadranu i područjima uz njega, vjerojatno najčešće na Kvarneru. Stoga će posljednji siječanjski dani još malo povećati pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature zraka, a ono što slijedi početkom veljače bit će još iznimnije. Svojevrsno proljeće u veljači! Ali naravno, to još uvijek ne znači da je zimi kraj, objavio je glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

“Uostalom, i promjena vremena s utorka na srijedu podsjetila nas je da smo u hladnom dijelu godine. Osim kiše, gdjegod i obilnije, mjestimice je palo i malo snijega. Štoviše, bilo je i prognoziranih, iako zimi ne odviše čestih munja i gromova, a i tuča je neke iznenadila”, navodi Vakula.

Vakula napominje da će od petka biti osjetno toplije, na kopnu uz povremeno umjeren jugozapadnjak, pa će samo rijetko biti jutarnje magle.

Temperature će već ujutro biti veće od prosječnih poslijepodnevnih

“Uz promjenjivu naoblaku do nedjelje će kiša u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj uglavnom izostati, a povremeno će padati u južnijim krajevima unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu, posebice na Kvarneru, dok je prema jugu Jadrana moguća, ne i sigurna. Puhat će većinom jugo, često umjereno, gdjekad i jako, uz koje će već i najniža jutarnja temperatura zraka u mnogim mjestima biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne”, navodi Vakula.

DHMZ, pak, u svojim izgledima vremena od subote do ponedjeljka navodi: ‘Promjenjivo oblačno uz južinu i iznadprosječno toplo. Uz više oblaka povremene će kiše biti ponajprije na sjevernom dijelu Jadrana, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre, te u Lici, a osobito u Gorskom kotaru. Na kopnu će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu većinom umjereno jugo i oštro, izraženije na Kvarneru. Jutarnja temperatura u porastu, od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom oko 15 °C.