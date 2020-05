Ministarstvo gospodarstva je odgovorilo na upit Net.hr-a s kojim tvrtkama sve posluje oko nabave zaštitnih maski i druge zaštitne opreme

Nakon što je ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio da je pogrešno da se “diže fama” oko jedne tvrtke od koje je Ministarstvo gospodarstva kupilo zaštitne maske jer se po istom modelu kupovalo i od nekoliko drugih tvrtki, Net.hr je zatražio od Ministarstva podatke o kojim se tvrtkama radi, i na koji način se tvrtke “biraju”.

Činjenica je, naime, da se i Hrvatska, kao i sve druge zemlje koje su zahvaćene koronakrizom, susreće s problemom nedostatka zaštitne opreme, no, od zemlje do zemlje razlikuje se dostupnost opreme i zdravstvenim radnicima, ali i građanima.

Hrvatska se trenutačno nalazi u fazi u kojoj članovi Stožera sugeriraju građanima da u javnom prijevozu ili za odlazak u dućan koriste zaštitne maske, ali prave zaštitne maske su i dalje teško dostupne te nas je zanimalo postoji li na razini Vlade i Ministarstva gospodarstva strategija i za ublažavanje tog problema, kako se rješava – tko je sve uključen u nabavu, po kojim cijenama i hoće li se poboljšati i dostupnost za “obične građane”.

Iz Ministarstva gospodarstva naglašavaju da oni nakon 17. ožujka 2020. rade po novim pravilima, da rade na temelju Odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVIDA-19, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u toj Odluci je utvrđeno da “žurnu nabavu i isporuku” zaštitne opreme vodi Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta “po nalogu i sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske”.

Izuzeće od javne nabave

“Sve količine koje su komercijalno nabavljene i koje su u Hrvatsku pristigle od 17. ožujka 2020. te sve druge pošiljke koje će pristizati u predstojećim danima i tjednima, a radi suzbijanja epidemije koronavirusa, jesu pošiljke količina robe u okvirima koje je Ravnateljstvo civilne zaštite naložilo Ravnateljstvu za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta”, obrazlažu u pisanom odgovoru iz Ministarstva.

Tu je i odgovor na sva ona pitanja zašto nema javne nabave, ili natječaja na kojem bi mogle sve tvrtke sudjelovati pod jednakim uvjetima. “Spomenutom Odlukom Vlade ove nabave roba i usluga izuzete su od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem mogućnosti koju daje članak 42. istoga Zakona, zbog zaštite bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske koji se ne mogu jamčiti s manje drastičnim mjerama”, naglašavaju u Ministarstvu.

Objašnjeno je da se nabava zaštitnih maski i ostale zaštitne opreme za zaštitu života i zdravlja građana smatraju “sigurnosnim interesom države”, a da je izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi bilo neizbježno kako se ne bi ugrozio taj interes, “što bi se vjerojatno dogodilo ako bi se nabave roba i usluga u ovim izvanrednim okolnostima, s kojima se ni Hrvatska, a niti druge države Europe i svijeta još nisu suočile, vršile po redovnim procedurama predviđenima propisima o javnoj nabavi, a koje imaju svoje posebne uvjete i rokove.”

Nabava zaštitne opreme obavlja se stoga “žurnim postupkom, često izravno putem narudžbenica, i to s tržišta koja su otvorena i od gospodarskih subjekata koji u ovim otežanim okolnostima ipak i dalje djeluju”.

Popis nabavljenih roba i usluga je tajan

Na set pitanja Net.hr-a, npr. o cijeni nabavljene opreme, iz Ministarstva nisu odgovorili jer je “odlukom Vlade od 17. ožujka 2020. dodatno je navedeno da je popis nabavljenih roba i usluga tajan”, uz obrazloženje da se radi o – zaštiti bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske.

“Strateške robne zalihe svake države, pa tako i Hrvatske, te njihovo stanje u danom trenutku bitno je pitanje nacionalne sigurnosti i spremnosti za suočavanje s nepredviđenim okolnostima. Stoga, u ovom trenutku nismo u mogućnosti odgovoriti na konkretno pitanje o točnim količinama i cijenama pojedine vrste zaštitne opreme koja je nabavljena i u svakoj od pojedinih isporuka Hrvatskoj i isporučena”, stoji u odgovoru na upit Net.hr-a.

Iz Ministarstva upozoravaju da su okolnosti na globalnom, osobitom kineskom tržištu, takve da je potražnja za zaštitnom opremom znatno povećana te vlada velika konkurencija za zaštitnom opremom, što značajno utječe i na formiranje cijena.

“Svako otkrivanje konkretne cijene koju je Hrvatska platila za pojedinu vrstu zaštitne opreme, a osobito u odnosu na robu koja je kupljena i koja se trenutačno nalazi u Kini i još uvijek čeka isporuku Hrvatskoj, izložila bi nas sasvim realnom potencijalnom riziku da ta roba doživi sudbinu koju su doživjele pošiljke roba za neke druge države. Takav scenarij bi posljedično značio smanjene ili nepostojeće isporuke potrebnih roba Hrvatskoj te onda i smanjenu sposobnost zdravstvenog sustava naše države i svih drugih njezinih službi da se bave suzbijanjem epidemije koronavirusa, a time i ugrožavanje života i zdravlja građana, tj. bitnih sigurnosnih interesa države”, stoji u odgovoru iz Ministarstva gospodarstva.

Iz Kine ugovoreno robe u vrijednosti od 380 milijuna kuna

No, uspjeli smo dobiti popis tvrtki s kojima trguju. Usmjerili su se na izravnu suradnju s kineskim kompanijama CHINA MEHECO CO. i SINOPHARM CHONGQING MEDICAL DEVICE CO., te naglašavaju da se nabava obavlja “u bliskoj međuinstitucionalnoj suradnji Ureda predsjednika Vlade, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pekingu te drugih nadležnih institucija.” Naglašava se da se suradnja odvija i na preporuku kineske Vlade i Veleposlanstva NR Kine u Zagrebu koje je u teškim okolnostima na globalnom tržištu “pružilo najveća realno moguća jamstva isporuke robe odgovarajuće kvalitete u odgovarajućim rokovima bez posrednika”.

Ukupna vrijednost do sada ugovorene robe iz Kine iznosi oko 380 milijuna kuna, što uključuje i troškove za dostavu robe na izravnim letovima, koji su odabrani kako bi se smanjili rizici na globalnom tržištu, a tim letovima se dopremaju i donacije koje su podrijetlom od kineske Vlade, pokrajina, gradova ili drugih institucija i subjekata, i to o trošku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. “Navedeno je sasvim normalna, ustaljena i pristojna praksa kada se radi o donacijama”, kažu u Ministarstvu gospodarstva, no ne žele odgovoriti kakav je omjer donacija i kupljene robe.

“Zahvalni smo na svakoj primljenoj donaciji, ali bi bilo neprimjereno, bez pristanka donatora i primatelja, objavljivati vrijednost i količinu svake pojedine donacije te na taj način posebno isticati ili uspoređivati dobročinstvo pojedinih donatora. Dopustite da ipak napomenemo da je do sada donirana roba, a koja je dopremljena izravnim letovima iz Kine, činila tek manji dio zapremnine zrakoplova. Dopustite da istaknemo i da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta spomenutom Odlukom Vlade određeno kao tijelo nadležno za žurnu nabavu i isporuku roba i usluga, ali ne i kao tijelo koje izravno prima donacije u ovoj situaciji epidemije koronavirusa. To je u velikoj većini slučajeva Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a u manjem broju slučajeva su to izravno pojedine županije, gradovi ili zdravstvene ustanove”, stoji u odgovoru Ministarstva gospodarstva.

Desetak malih domaćih tvrtki

Odgovoreno nam je na upit koje su tvrtke još uključene u nabavu zaštitne opreme, na direktan poziv, odnosno, na temelju ponude, poput tvrtke Medical and pharm trading d.o.o. iz Pule, koja je izazvala dosta pozornosti u javnosti zbog činjenice da je vlasnik mladić koji je prošle godine diplomirao, Dominik Gjoni, a Net.hr je otkrio da je i obiteljski povezan s utjecajnom liječnicom i članicom HDZ-a, dr. Marijom Glasnović.

Oprema je od tih tvrtki nabavljana “sukladno potrebama, mogućnostima i zalihama samih kompanija te prema uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno potrebama koje su iskazane na terenu.”

Roba je nabavljana od tvrtke DiploMed d.o.o iz Zagreba u vlasništvu Sanje Bogdan. Radi se o tvrtki koja je također osnovana prošle godine. Slijedi tvrtka Enormis d.o.o., u vlasništvu Igora Salečića i Vladimira Marića, koja posluje dulje od deset godina i evidentno je da se bavi prodajom zaštitne opreme. Tvrtka Euro energo eko d.o.o. iz Mihovljana, u vlasništvu Edine Pajtlar, osnovana je 2012. godine, ali je poslovni uzlet zabilježen tek nakon 2016. Tvrtka Pharmacija laboratorij d.o.o. iz Zagreba, posluje nešto duže, od 2011. godine, vlasnik je Joško Luka Bogdan, a tvrtka je poznata kao uvoznik dječje hrane.

Mala tvrtka Pleglas d.o.o., iz Zagreba, registrirana je još 1995. godine za trgovinu, a vlasnik je Božidar Glasnović. Tvrtka Prosco d.o.o. iz Zagreba osnovana je 2014. godine, vlasnik je Matej Krajnović, a tvrtka ima i web stranicu iz koje je evidentno da se već dulje vrijeme bavi zaštitnom odjećom i opremom. Tvrtka Geneplanet d.o.o. je osnovana u Zagrebu 2018. godine, no radi se o ekspozituri poznate slovenske tvrtke koja se bavi zdravstvenim uslugama (DNK testiranjem itd.) Bolhar d.o.o. je, također, slovenska tvrtka. Na popisu je i Tapetarija Veličan, obrt iz Pitomače, registriran još 1992., a vlasnik je Mario Veličan.

Ukupno je kupljeno robe od svih tih tvrtki u iznosu od 13.026.734,38 kuna. “Sva roba nabavljena je po tržišnim cijenama u danom trenutku nabave. Okolnosti i cijene na domaćem tržištu su odraz stanja na globalnom tržištu, osobito s obzirom na podrijetlo robe, i one su, nažalost, izvan mogućnosti kontrole države“, stoji u obrazloženju iz Ministarstva gospodarstva.

U odgovorima je navedeno da će Ministarstvo gospodarstva biti spremno detaljnije odgovoriti na naša pitanja – o formiranju cijene, izboru tvrtki itd., da će, dakle, biti oslobođeno propisane “tajnosti” – “kada Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta više ne bude izuzeto od odredbi Zakona o javnoj nabavi”.

