OVO SU SIMPTOMI KOJE PRIJAVLJUJU CIJEPLJENI ASTRAZENECOM: ‘Njih 90 posto su blagi simptomi’

U Hrvatskoj zasad nije zabilježen nijedan slučaj tromboembolije povezan s cijepljenjem AstraZenecinim cjepivom

Liječnica Jelena Krajačić-Bucić iz HALMED-a osvrnula se na ranija zbivanja s cjepivom AstraZenece te navela koje su sve nuspojave tog cjepiva zabilježene u Hrvatskoj. Istaknula je da kod nas nije prijavljen nijedan tromboembolijski slučaj.

“U Hrvatskoj nije prijavljen nijedan tromboembolijski slučaj, sve ove pojave su vezane uz primjenu cjepiva AstraZenece u drugim zemljama EU. S obzirom na to da je serija o kojoj se radi veličine milijun doza, za očekivati je da će se pojavljivati nuspojave prema onim nuspojavama koje su opisane u informacijama o lijeku. Stoga ove nuspojave, s obzirom na to da nisu uključene u informacije o lijeku, one se posebno trenutno razmatraju i ocjenjuju se pri Europskoj agenciji za lijekove. Za sada, preliminarni rezultati ne dovode u uzročno-posljedičnu vezu s primjenom cjepiva”, rekla je Krajačić-Bucić za N1.

90 posto blagih nuspojava

Naglasila je da se cijepljenje tim cjepivom u Europskoj uniji može nastaviti. “Preporuka EMA-e je da se cjepivo i dalje može primjenjivati bez opasnosti od rizika od razvoja takvih nuspojava”, poručila je i dodala:

“Do sada je zaprimljeno nešto više od 350 nuspojava koje su u 90 posto slučajeva blage naravi. Odnose se na glavobolju, zimicu, umor, bol na mjestu primjene, bol u mišićima, zglobovima, povišenu temperaturu, a 10 posto slučajeva su nešto malo veće nuspojave. Međutim, trenutno su one u ocjenjivanju. Ono što se može potvrditi je da su te nuspojave u skladu s opisanim nuspojavama u informacijama o lijeku, a slične su i nuspojavama koje se odnose na ostala cjepiva koja su trenutno u primjeni”, objasnila je Krajačić-Bucić.

‘Liječnici moraju procijeniti rizik’

Opisala je i teže nuspojave nakon cijepljenja. “U odnosu na sva cjepiva do sada primijenjena protiv bolesti covid-19, oko 10 posto se smatra da su teže nuspojave, a to podrazumijeva prvenstveno alergijske reakcije koje se odnose na svrbež i osip. Te reakcije relativno brzo i bez terapije se povlače. Što se tiče malo težih alergijskih reakcija, tu se može ubrojiti i anafilaktička reakcija. Međutim, do sada je samo jedna anafilaktička reakcija na cjepivo AstraZenece, kod koje je u razmatranju ta povezanost, a kod Pfizera se dokazala jedna anafilaktička reakcija. Što se tiče fatalnih ishoda, u Hrvatskoj nije dokazan nijedan slučaj koji bi bio uzročno-posljedično povezan. Od svih prijavljenih smrtnih slučajeva, šest slučajeva nije sigurno povezano, dva su slučaja za koja se nije dokazala vjerojatna povezanost, a u još šest slučajeva se prikupljaju dodatni podaci na osnovi kojih bi se to moglo neosporno utvrditi”, ustvrdila je liječnica.

Prema njenom mišljenju, liječnici moraju procijeniti rizik cijepljenja za svakog pacijenta. “Na liječniku koji primjenjuje cjepivo je da temeljem anamneze bolesti procijeni određeni rizik. S obzirom na to da se pojava tromboembolije nezavisno od cijepljenja pojavljuje u populaciji u velikom broju slučajeva, liječnik opće medicine mora procijeniti rizik. No, u ovom trenutku nije dokazana uzročno-posljedična povezanost tako da je i dalje preporuka da se cijepi tim cjepivom bez sigurnosnih problema”, zaključila je Krajačić-Bucić.

U međuvremenu se Irska pridružila skupini zemalja koje su iz predostrožnosti privremeno obustavile cijepljenje AstraZenecom.

