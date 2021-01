OVO SU RIJEČI BISKUPA KOŠIĆA: ‘Potres je teško predvidiv, ne možemo se protiv njega boriti kao protiv Turaka, komunista ili Srba’

Sigurni smo da će ljubav pobijediti zlo, da će naše zajedništvo odnijeti pobjedu nad potresom, govori Košić

Sisački biskup mons. Vlado Košić na misnom je slavlju povodom 443. obljetnice obrane kaštela Gvozdansko usporedio potres s borbom protiv – Srba i Turaka.

“Danas nema više pred Gvozdanskim i Hrvatskom ni Turaka ni komunista ni Srba. Ako nekih i ima, pritajili su se. Pa ipak naš je opstanak i na Banovi i u domovini Hrvatskoj na neprestanoj meti neprijatelja te se i te kako za njega i danas trebamo boriti. Danas je najveći naš neprijatelj potres,. On pustoši, zavija u crno, ruši kuće i crkve, tjera nas s naših stoljetnih ognjišta i prijeti da nestanemo, da u ovim dijelovima Lijepe naše više ne žive Hrvati. Prije toga nas je pogodila pandemija, koja doduše nije zaratila samo protiv nas nego protiv cijeloga svijeta i svih ljudi. I treći je, već 25 godina prisutan neprijatelj koji je u nama samima, a zove se izumiranje: ne rađaju se djeca, sve nas je manje i nestajemo”, počeo je propovijed Košić, prenosi Novi list.

POTRESNA SVJEDOČANSTVA S BANIJE: ‘Prvih dana samo sam plakao, a djeca mi još i danas povraćaju od straha…’

Podmukao neprijatelj koji sve napada

“Potres je teško predvidiv, ne možemo se protiv njega boriti kao protiv Turaka, komunista ili Srba. On je podmukao neprijatelj koji sve napada, ne gleda tko je tko niti dolazi najavljen, nikad ne znamo kada će udariti i što će srušiti, koga protjerati iz njegova doma, kome će se doslovno oduzeti tlo pod nogama. Međutim ima lijeka toj pošasti. To je naša kršćanska ljubav. Koliko li je samo tona, šlepera, vagona hrane, tople odjeće, sredstava za higijenu, grijalica došlo ovih 12 dana u Sisak, Petrinju, Glinu, Hrvatsku Kostajnicu, Dvor, Pokupsko i druge naše župe, mjesta i gradove došlo od dobrih ljudi, osoba i ustanova koje su se same osjetile pozvane i potaknute velikom našom nevoljom učinile sve što su mogle da pomognu najpotrebnijima!

A koliko je također naših mladih i svih ljudi koji su željeli pomoći pohrlilo i još uvijek, pa i danas, prihvaća tu pomoć i raspoređuje je i dostavlja ljudima po mjestima stradanja! To jedan veliki festival ljubavi koji je izazvan velikom nesrećom. I sigurni smo da će ljubav pobijediti zlo, da će naše zajedništvo odnijeti pobjedu nad potresom”, zaključio je Košić i dodao da je Bog dopustio ovo zlo kako bi se zbližili.