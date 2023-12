S novom godinom dolazi nam i manje radnih nedjelja trgovačkih centara. Još prvog srpnja stupila je na snagu Vladina uredba o neradnoj nedjelji, što se tada lakše rasporedilo na pola godine. Sada će trgovine raditi 16 nedjelja u cijeloj godini, piše Danas.hr.

Brojni trgovci su se nadali da će do kraja ove godine Ustavni sud, koji je još u srpnju zaprimio nekoliko ustavnih tužbi na odredbe Zakona, očitovati o neradnim nedjeljama. No, kako odluke nema, moralo se pristupiti izradi plana rada nedjeljama u 2024. jer nam neradne nedjelje vrlo brzo postaju stvarnost. Kupci kao i trgovci tom odlukom nisu baš zadovoljni, a izvjesno je da ćemo u sljedećoj godini sve češće po potrepštine odlaziti na benzinske crpke ili na kioske koji nedjeljom mogu raditi do 13 sati.

Provjerili smo kako će raditi određene trgovine i trgovački centri.

Zagreb

CITY CENTAR ONE WEST - Trgovački centar radit će drugu nedjelju u siječnju dok u veljači uopće neće raditi nedjeljom. Jednu nedjelju u mjesecu radit će sve do rujna kada će imati dvije radne nedjelje, u listopadu i studenom ponovno će raditi samo jednu nedjelju dok će u prosincu imati svih pet nedjelja radnih.

Radne nedjelje: 14.01.2024., 10.03.2024., 14.04.2023., 12.05.2024., 09.06.2024., 14.07.2024., 25.08.2024. , 13.10.2024., 10.11.2024., 01.12.2024., 08.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024., 29.12.2024.

CITY CENTAR ONE EAST - Kao ni trgovački centar West ni CC East neće raditi ni jednu nedjelju u veljači, ali će zato raditi dvije nedjelje u rujnu, dvije u listopadu i četiri nedjelje u prosincu dok će u ostalim mjesecima imati po jednu radnu nedjelju.

Radne nedjelje: 21.01.2024., 17.03.2024., 21.04.2024., 19.05.2024., 16.06.2024., 21.07.2024., 25.08.2024., 01.09.2024., 13.10.2024., 20.10.2024., 17.11.2024., 8.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024., 29.12.2024.

POINT - Trgovački centar radit će jednom nedjeljom mjesečno sve do rujna kada će imati dvije radne nedjelje kao i u studenom. U prosincu će raditi svih pet nedjelja.

Radne nedjelje: 28.01.2024., 25.02.2024., 24.03.2024., 28.04.2024., 26.05.2024., 16.06.2024., 01.09.2024., 15.09.2024., 13.10.20. 24. , 10.11.2024., 24.11.2024., 1.12.2024., 8.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024., 29.12.2024.

AVENUE MALL - Trgovački centar neće raditi ni jednu nedjelju u ljetnom periodu odnosno u 7. i 8. mjesecu. Radit će dvije nedjelje u listopadu, dvije nedjelje u studenom i svih pet nedjelja u prosincu.

Radne nedjelje: 07.01.2024., 11.02.2024., 10.03.2024., 07.04.2024., 12.05.2024., 09.06.2024., 01.09.2024., 06.10.2024., 13.10.2024., 10.11.2024., 17.11.2024., 01.12.2024., 08.12.2024., 15.12.2024, 22.12.2024.,29.12.2024.

Osijek

PORTANOVA -Osječka Portanova imat će dvije radne nedjelje u siječnju, ali zato u veljači neće raditi, kao ni u srpnju. U prosincu će iskoristiti svih pet nedjelja za rad.

Radne nedjelje: 07.01.2024., 14.01.2024.,17.03.2024., 24.03.2024., 21.04.2024., 23.06.2024., 30.06.2024., 18.08.2024., 25.08.2024., 01.09 .2024., 08.09.2024., 01.12.2024., 08.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024., 29.12.2024.

Varaždin

LUMINI - Trgovački centar radit će po jednu nedjelju u mjesecu sve do studenog kada će imati tri radne nedjelje te će u prosincu iskoristiti sve nedjelje za rad.

Radne nedjelje: 21.01.2024., 18.02.2024., 17.03.2024., 21.04.2024., 19.05.2024., 16.06.2024., 21.07.2024., 18.08.2024., 22.09.2024., 2 0,10 .2024., 10.11.2024., 17.11.2024., 24.11.2024., 08.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024.

Čakovec

GALERIJA SJEVER -Međimurski trgovački centar također će iskoristiti sve nedjelje u prosincu za rad dok u srpnju uopće neće raditi nedjeljom.

Radne nedjelje: 07.01.2024., 18.02.2024., 24.03.2024., 14.04.2024., 19.05.2024.,23.06.2024., 04.08.2024., 11.08.2024., 15.09.2024. , 20.10.2024., 17.11.2024., 01.12.2024., 08.12.2024., 15.12.2024., 22.12.2024., 29.12.2024.

Pula

MAX CITY - Trgovački centar radit će u proljetno-ljetnom periodu svaku nedjelju od 26. svibnja sve do 8. rujna. U jesensko- zimskom periodu trgovine neće raditi nedjeljom uz iznimku Cinestar kina, dječje igraonice Twister te pojedinih restorana i barova.

Šibenik

CITY LIFE CENTAR - Trgovački centar dosad nije radio nedjeljom i blagdanima tako da će tu praksu nastaviti i u 2024. godini.

Trgovine

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda u siječnju nedjeljom neće raditi, a o planovima rada za ostatak godine naknadno će se obavijestiti kupce.

LIDL - "Izradili smo okviran plan neradnih nedjelja za 2024. godinu koji je definiran sukladno potrebama kupaca, imajući u vidu specifične zahtjeve pojedinih regija te doba godine i turističku sezonu. Točan raspored radnih i neradnih nedjelja Lidlovih trgovina tijekom 2024. bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Lidla, u Lidl Plus aplikaciji te u trgovinama", rekli su iz Lidla za Danas.hr.

SPAR - Nisu nam mogli ustupiti podatke o radnim nedjeljama, ali ističu da će kupci biti obaviješteni na vrijeme putem plakata na poslovnicama.

MULLER - Na upit o radnim nedjeljama iz Mullera odgovorili su da će kupci sve informacije o radu njihovih trgovina pronaći na njihovim stranicama.

DM - "Radno vrijeme prodavaonica koje posluju u sklopu trgovačkih centara bit će usklađeno s radnim vremenom pojedinih trgovačkih centara. Radno vrijeme ostalih prodavaonica bit će prilagođeno potrebama kupaca, u skladu s prodavaonicama. Radno vrijeme pojedinih prodavaonica kupci će u svakom trenutku moći provjeriti na našoj internetskoj stranici, a na raspolaganju će i dalje biti dm online shop”, rekla je Ana Fostar- Krilčić iz DM-a.

BIPA - Iz Bipe su kratko odgovorili da će sve informacije o radnim nedjeljama kupcima biti dostupne na vrijeme na njihovoj službenoj stranici.

Ostale trgovine nisu odgovorile na upite pa će njihovi odgovori biti objavljeni naknadno.

