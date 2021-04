OVO SU PROJEKTI KOJI ĆE POTPUNO PROMIJENITI HRVATSKU: Ima ih sedam, a vrijednost im se mjeri u milijardama kuna

Projekt za koji je Institut Ruđer Bošković dobio 70 milijuna eura pak stvara potencijal da se Hrvatska pozicionira kao ozbiljan igrač na međunarodnoj znanstvenoj sceni

Cestovna i željeznička povezanost, ultrabrzi internet u svim dijelovima zemlje, vrhunska znanost, proizvodno-razvojni kampus, zelena energija jamac su napretka u idućih šest godina, piše u ponedjeljak Večernji list.

Moderni kampus tvrtke Rimac Automobila, koji se prostire na 95.000 četvornih metara nedaleko od Zagreba, s proizvodnim i istraživačkim objektima, ali i vrtićima, restoranima i teretanom za zaposlenike, jedan je od projekata, i to vrijedan 200 milijuna eura, koji će promijeniti Hrvatsku i donijeti joj duh modernih istraživačko-tehnoloških kompleksa koji su nositelji razvoja puno bogatijih zemalja jer se time povezuju znanost i gospodarstvo.

Projekt za koji je Institut Ruđer Bošković dobio 70 milijuna eura pak stvara potencijal da se Hrvatska pozicionira kao ozbiljan igrač na međunarodnoj znanstvenoj sceni.

Pokrivenost 5G mrežom

Hrvatska će biti i zemlja pokrivena 5G mrežom, a njezinim uvođenjem znatno će se povećati kvaliteta internetske povezanosti u svakom kutku Hrvatske. A to onda potiče gospodarski razvoj i omogućuje svim građanima bolju kvalitetu života. Brzi internet na selu bit će moguć kao i u gradu.

A život će se u Hrvatskoj sigurno promijeniti nabolje i gradnjom željezničke pruge od Rijeke do Botova pa će se za manje od sat vremena moći vlakom skočiti do Rijeke ili Zagreba. Autocesta do Dubrovnika, zajedno s Pelješkim mostom, približit će taj kraj ostatku RH i Europe.

Sve većim udjelom obnovljivih izvora energije u ukupnoj količini proizvedene struje Hrvatska je na pravom puta prema zelenoj tranziciji. Tu je i revitalizacija središta Zagreba nakon potresa koja bi trebala glavni hrvatski grad uvesti u 22. stoljeće. Gradski Zavod za prostorno uređenje, naime, dao si je u zadatak okupiti stručnjake koji su se pozabavili Blokom-19, onim koji se nalazi u središtu grada.

Obnovljivi izvori energije

Uz revitalizaciju središta Zagreba, kampus Rimac automobila, investicije u ultrabrzi internet i Institut Ruđer Bošković, izgradnju pruga i cesta Večernji list u ključnih sedam investicija svrstava i HEP-ovu zelenu tranziciju odnosno ulaganje u obnovljive izvore energije.

Svih tih sedam investicije, vrijednih milijarde kuna, kad budu realizirane, znatno će promijeniti Lijepu Našu. I to nabolje, donosi Večernji.