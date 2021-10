Četvrti val koronavirusa uzeo je maha pa svaki dan brojimo sve više novozaraženih. Velik dio građana u Republici Hrvatskoj i dalje se nije cijepio, iako se posljednjih dana na cijepljenje odlučuje velik broj ljudi, a necijepljenju pridonose brojne "teorije zavjere" koje šire takozvani antivakseri.

Neki od njih šire stvarno sulude teorije koje zvuče nadrealno, a iste osim na svojim društvenim mrežama šire na brojnim prosvjednim skupovima koji se održavaju diljem Hrvatske.

Istražili smo i pronašli pet osoba u Hrvatskoj, koji su se u ovim pandemijskim vremenima nametnuli kao najveći "antivaskeri" i "antimaskeri".

Srećko Sladoljev: Od cijepljenja postajemo 'mobilni uređaji'

Vjerojatno najluđu teoriju zavjere oko koronavirusa iznio je bivši šef u Imunološkom zavodu, doktor Srećko Sladoljev. On je, laički rečeno, prije nekoliko mjeseci kazao da od cijepljenja ljudi postaju - mobilni uređaji.

"Provjerite da li u PRISUTNOSTI CIJEPLJENIH vaši mobilni uređaji zaista bilježe prisutnost 'rijetko korištenih uređaja', a informacija se gasi ako odu? Ako je točno o čemu svjedoče brojni preko društvenih mreža, tada je to zadatak za policiju. Naime, u mRNK cjepivima otkriven je grafenov dioksid čija 'ljekovitost' u cjepivu, barem meni, nije poznata, ali nam je svima poznat magnetizirajući učinak cjepiva na tkiva oko mjesta uboda. Je li grafenov dioksid odgovoran za neobičnu pojavu postvakcinalnog magnetizma? Je li gafenov dioksid možda odgovoran da primitkom cjepiva postajemo rijetki 'mobilni' uređaji?", napisao je Sladoljev u srpnju na svojem Facebook profilu.

Ovo nije jedina teorija zavjere koju je Sladoljev iznio otkako je počela pandemija, no moramo priznati da je definitivno - jedna od najluđih.

Bernarda Jug: Nošenje maski je zločin nad učenicima

Učiteljica koja je došla pod lupu javnosti, Bernarda Jug, postala je najpoznatija "antimaskerica" u Hrvatskoj. Podsjećamo, Jug je bila jedna od najglasnijih i najaktivnijih prosvjednica u slučaju dječaka iz Krapinskih Toplica kojem roditelji nisu dopuštali da u školi nosi masku.

Jug je proljetos slala otvoreno pismo na više adresa, a u njemu se navodi "da škole čine zločin nad učenicima inzistiranjem na nošenju zaštitnih maski te se iznose netočnosti o štetnosti maski i povezanosti s hipoksijom". U pismu se Jug pozvala na zabranu nošenja maski i takav je čin dovela u vezu "sa spašavanjem života".

Jug je nakon prosvjeda pred školom huškala na svojim društvenim mrežama i širila govor mržnje.

Stipe Kutleša: Covid brojevi se proizvode po narudžbi

Filozof i fizičar Stipe Kutleša još je jedan od covid-skeptika, koji je u svojim objavljenim tekstovima iznosio dezinformacije o koronavirusu.

Faktograf je u jednoj od svojih analiza iznio primjer jednog teksta iz prošle godine, gdje Kutleša naziva Billa Gatesa sotonistom i pobornikom ideje o smanjenju čovječanstva te Henryju Kissingeru pripisuje izjavu koju on nikad nije izrekao. Kutleša je bio i jedan od govornika na Festivalu slobode.

"Ovo nije vrijeme za prosvjetljivanje ili nagovaranje, ovo je vrijeme za angažman i borbu. Zamislite apsurda da su covid-potvrde za uzlazak na nogometni stadion, a dobivene su na temelju instant testiranja. Zašto se kupuju cjepiva bez znanstvenih dokaza? Znači li to da odluke donose političari, a ne znanstvenici? Znači li to dosadašnja cjepiva nisu bila dobra? Ako nisu, zašto se ne koriste? Mnogo je pitanja, a odgovore nećemo nikada dobiti. Tobožnje cjepivo opasnije je i od same bolesti. Đavolski su opsjednuti da žrtvuju djecu i mlade", rekao je tada.

"Mi se borimo protiv neoliberalnog fašizma i komunizma, protiv novog svjetskog poretka. Covidaški mediji nas etiketiraju kao teoretičare zavjere i osobe niže inteligencije. Covid brojevi se proizvode po narudžbi, ali oni znaju da i mi znamo da oni lažu. Iživljavaju se na malodobnoj djeci, to mogu samo kukavice i zločinci. Ovo je rat između dobra i zla", kazao je u svom govoru.

Lidija Gajski: Liječnica koja ne vjeruje u cjepivo

Jedna od najpoznatijih hrvatskih antivakserica je Lidija Gajski, liječnica poznata po kontroverzama koje je iznosila o cijepljenju djece, a s takvim je izjavama nastavila i kada je krenula pandemija. Gajski je svojevremeno covid izjednačavala s običnom prehladom.

"Godinama od nadležnih tražim dokaze za korist od cjepiva i dokaze za potrebu obveznog cijepljenja djece u Hrvatskoj. I godinama ne dobivam odgovor. A roditelji kao hipnotizirani prelaze preko te praznine u znanju i izlažu svoju djecu postupku za koji nam nisu predočene ni osnovne vjerodostojne informacije. Ne dopustimo da nas i u ovom predmetu hipnotiziraju. I da zbog bolesti o kojoj postoji puno nejasnoća i koja se ne čini značajno opasnija od obične prehlade, prihvatimo društveni eksperiment s neizbježnim destruktivnim posljedicama. I da se nepostojeća koronakriza pretvori u onu vrlo realnu i devastirajuću. Odgovorna medicinska struka i državna administracija u svojim se odlukama ne vode strahom i nekritičkim preuzimanjem tuđih naloga, već racionalnim i sveobuhvatnim promišljanjem motiviranim interesom i dobrobiti naroda koji im je povjerio upravljanje", rekla je Gajski u jednoj od svojih izjava.

Inače, na izjavu Lidije Gajski reagirala je i Hrvatska liječnička komora. Naime, 24. rujna 2021., povjerenstvo HLK-a za javnozdravstvenu djelatnost podnijelo je Časnom sudu HLK-a zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv liječnice Lidije Gajski zbog, kako navode, povrede ugleda liječničke profesije i kršenja odredbi Kodeksa medicinske etike i deontologije.

"Doktorica Gajski učestalo u javnosti iznosi neistinite izjave o cijepljenju i negira znanstveno dokazane činjenice što nanosi značajnu štetu interesima javnog zdravlja i borbi protiv pandemije. Nadležna tijela Komore su od liječnika Damira Biloglava i liječnice Alme Demirović zatražila očitovanja o njihovim istupima. Svako omalovažavanje ozbiljnosti pandemije, banaliziranje same bolesti Covid-19, zagovaranje potrebe ukidanja epidemioloških mjera te dovođenje u pitanje potrebe cijepljenja, izravno otežava borbu s pandemijom i kao rezultat može imati veći broj oboljelih, a posljedično i veći broj umrlih građana od koronavirusa.

Hrvatska liječnička komora podsjeća cjelokupnu javnost da je cijepljenje svjetlo na kraju dugog pandemijskog tunela i nada povratka u normalan život te poziva još jednom sve hrvatske građane, koji nemaju medicinske kontraindikacije, da se što prije cijepe", stoji u njihovu priopćenju objavljenom potkraj rujna.

Vilim Karlović: 'Imamo pravo na samoobranu'

Umirovljeni časnik HV-a Vilim Karlović bio je jedan od govornika na Festivalu slobode, gdje je u svojem obraćanju sudionicima rekao da nam je "sloboda evidentno oduzeta".

"Mi smo pod diktaturom, okupacijom i agresijom. U toj agresiji oni koriste mnoga oružja, ali najrazornije je cjepivo, genocidno cjepivo svih koji sudjeluju u zločinačkom poduhvatu cijepljenjem. Ja vas ovdje ne pozivam na neke konkretne mjere, nego na otpor. Mi imamo pravo na samoobranu. Ovo danas je samo naš prvi odgovor i mi nećemo stati. Ne zovem na nasilje, naše oružje je masovni otpor, treba nas biti još više", rekao je Karlović s govornice.