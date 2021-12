Sudeći po istraživanju Eurobarometra iz listopada ove godine, Hrvatska je među zemljama Europske unije s najvećim udjelom protivnika cijepljenja. U Hrvatskoj je takvih 22 posto, a više protivnika cijepljenja imaju tek Latvija i Slovenija (po 24 posto) i Bugarska s 26 posto. U javnosti je nekoliko eksponiranih protivnika cijepljenja poput liječnice Lidije Gajski, koja je te stavove javno iznosila i prije pandemije covida-19 ili bivšeg voditelja Odjela razvoja i istraživanja Imunuloškog zavoda Srećka Sladoljeva, koji figurira kao svojevrsni "mesija" ovdašnjeg antivakserskog pokreta.

On, međutim, ističe da nije antivakser, ali je protivnik cjepiva protiv covida-19. Epidemija je na površinu izbacila i niz prijašnjih anonimaca koji su glasnim, radikalno antivakserskim stavovima zadobili pažnju javnosti

Iza njih, na opreznoj distanci kada su u pitanju javni istupi, nalazi se i dio istaknutih domaćih političara koji, zaklanjajući se frazom "nisam protiv cijepljenja, ali neću se cijepiti" ipak značajno pridonose stvaranju antivakserskog ozračja u Hrvatskoj.

Zekanović 'razotkrio' antivaksersku desnicu

Činjenica jest da su velika većina njih s desnog političkog spektra. O njima je nedavno u Saboru otvoreno progovorio upravo jedan iz njihovoj redova, suverenist Hrvoje Zekanović.

"Iako govorim u ime kluba, prvenstveno govorim u svoje ime. Po mojim saznanjima, nažalost, jedini sam cijepljen od nas 24 desnije od HDZ-a. Od kluba Domovinskog pokreta, Mosta, Suverenista… Cijepljenjem sam dao svoj stav o tom pripravku. U Suverenistima smo načelno protiv covid potvrda i za to smo da se o svim mjerama raspravlja u Saboru. No ono što je ključno - svi koji ste za ili protiv potvrda morate s ove govornice reći jasnu stvar - ljudi zbog vašeg stava završavaju na respiratoru. Ne smijete to ostaviti u fusnoti i morate reći da cjepivo spašava ljudske živote. Može vas biti sram sve koji s govornice u Saboru tu činjenicu stavljate u fusnotu", poručio je Zekanović.

Zbog iznesenog stava iste je večeri smijenjen s mjesta predsednika Kluba zastupnika suverenista, a otad je izložen i kritikama svojih ideoloških istomišljenika koji mu zamjeraju da je svojim istupom prešao na stranu HDZ-a. Podsjetimo, na neke "antivakserske" izjave dmaćih političara koje su najviše odjeknule.

Penava: 'Cijepljenje kao silovanje'

"Ne mogu naći razumijevanje da se cijepe ljudi, poglavito djeca, koja su populacija koja ni jedan posto ne pokazuju nekakvu osjetljivost prema covidu i izložiti ih unosima stranih tijela je jedan čin silovanja. Izvrgnuti nekoga biološkom ili kemijskom sredstvu za koje ne znamo sve nuspojave, a bez dokazane nužnosti, a djeca dobro žive s covidom i praktički nemaju posljedica, jednako tako i velik broj naše populacije, ne vidim razloga", kazao je Ivan Penava, šef Domovinskog pokreta, početkom studenoga na Hrvatskom radiju.

Miletić: 'Nema cjepiva neokaljanih stanicama abortusa'

Zastupnik Mosta Marin Miletić krajem rujna je na Facebooku napisao: "Dragi moji, ne pada mi na pamet cijepiti se protiv COVID-a. Prvo jer u našoj državi ne postoje moralno čista neokaljana abortiranim stanicama beba cjepiva. Drugi razlog je taj što ne pripadam niti jednoj rizičnoj skupini. Treći razlog je što sam prebolio COVID i imam jači imuno sustav nego da sam se cijepio 2x s bilo čim. Četvrti JAKO važni razlog: država ucjenjuje i pritišće da se cijepimo, toliko jako i odvratno da se cijelo moje biće buni i govori mi da tu nešto jako ne valja.

Peti razlog je što Stožer laže, ima dvostruke kriterije i nelogične mjere. Dragi moji, mnogo vas je koji me pratite, samo ovdje preko 90 tisuća, zapamtite jednom za svagda: živim točno onako kako govorim, govorim točno onako kako živim. I niti promila drugačije. Ne pada mi na pamet cijepiti se protiv COVID-a. ovo još: kako se borim za slobodu, nemam nikakav problem da se cijepi tko god se želi cijepiti. Samo neka nas druge ne prisiljavaju."

Škoro: 'Navukli su nas k'o Bush Amerikance'

"Navukli su nas na cijepljenje kao Bush Amerikance u rat!", ustvrdio je u jednom podcastu u ožujku ove godine Miroslav Škoro, tada još čelnik Domovinskog pokreta, a danas zastupnik Hravtskih suverenista.

Grmoja: 'Pregazio sam koronu kao plitak potok'

"Ne znam što to znači biti antivakser, ja sam cijepio svoje dijete svim cjepivima, ali nema nikakve šanse da svoje dijete cijepim s ovim cjepivom jer ova bolest za moje dijete uopće nije opasna. Imao sam koronu, prebolio sam je, djetetu mi ništa nije bilo i netko da tjera moje dijete na cijepljenje zbog bolesti koja nije opasna za njega, o tome nema govora!", rekao je jesenas mostovac Nikola Grmoja. Tomu je dodao: "Budući da sam pregazio koronu kao plitak potok, trenutno sam imun. Ovog trenutka nema potreba za cjepivo."

Selak Raspudić: 'Ovo je prisilno cijepljenje'

Početkom prosinca, zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić izjavila je: "Sada već poznajemo volju građana, recimo u Hrvatskoj se oko 40 posto građana ne želi cijepiti. Stoga ne bismo mogli govoriti o obaveznom, nego o prisilnom cijepljenju. Imajući u vidu održane prosvjede, otvoreno je pitanje hoće li ovakva mjera rezultirati još većim buntom. Kao drugo, ova bolest nije jednako opasna za sve dobne skupine. Kao što se odrasli ne cijepe protiv dječjih bolesti, pitanje je trebaju li se djeca i osobe mlađe životne dobi cijepiti obavezno'', rekla je zastupnica Mosta.

Bulj: 'Necijepljene obilježavaju kao nacisti Židove'

"Narod me je izabrao da vodim grad, a na meni je da proklamiram pravo na slobodu. Svatko ima izbor hoće li se cijepiti ili ne, je li se netko zarazio ili ne, na to ne mogu utjecati. Sloboda je nešto najbitnije, a na vladi je i onima koji provode stožeraške mjere, koje su kontradiktorne, da preuzmu odgovornost za stanje u kojem je trenutno društvo jer ovo, što oni imaju toliku moć da narušavaju Ustav, to jest pravo ljudi na slobodu, da ih na neki način obilježavaju kao što se u nacizmu obilježavalo Židove, obilježavaju nekoga tko je necijepljen", rekao je početkom studenoga saborski zastupnik Mosta i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Bartulica: 'Nameću obvezno cijepljenje djece najesen'

"Ovakvi pritisci će zasigurno izazvati veliki i opravdani otpor od strane roditelja. Sada bi nametnuli cijepljenje djece koja ni po čemu nisu rizična skupina. Opet imamo slučaj gdje se ne pita roditelje. Bez ikakve pripreme čuli smo od zamjenice gospodina Capaka da se sprema cijepljenje djece na jesen. Što to znači, kako država to namjerava provesti je nepoznato. Trebaju se djelatnici javnog zdravstva prije pozabaviti s rizičnim skupinama, a ne s djecom. Prema tome, tu postoji veliki broj problema i roditelji su s pravom zabrinuti", izjavio je u lipnju predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

Milanović: 'Dovoljno smo procijepljeni'

Sredinom rujna predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je često govorio o cijepljenju, ustvrdio je: "Hrvati su 'dovoljno procijepljeni' i treba im dopustiti da sami prihvate rizik od zaraze covidom." Iako je javno pozivao građane da se cijepe, a i spomenutui izjavu dao je u kontekstu priče o histeriji oko covid-mjera, Milanović je zbog na društvenim mrežama pobrao pohvale velikog broja domaćih i stranih antivaksera koji su ga oduševljeno citirali na društvenim mrežama.

Hasanbegović: 'Moje je pravo imati virus'

"Nisam i neću se cijepiti, a ne želim se ni testirati. Moje je pravo imati virus. Dok će te mjere biti na snazi, moja noga neće kročiti u Sabor. Možda ćemo organizirati alternativni sabor na Duvanjskom polju", rezolutno je izjavio zastupnik Zlatko Hasanbegović iz Kluba Domovinskog pokreta reagirajući na odluku da se bez covid-potvrde neće moći ući u Sabor.

Kolakušić: 'Obvezno cijepljenje kao obvezni ruski rulet'

"Obvezno cijepljenje protiv covida-19 je poput obaveznog ruskog ruleta. Za one koji na njemu zarađuju zarada je 100 posto. Za one koji izgube, gubitak je 100 posto. Je li korist veća od rizika", kazao je ljetos hrvatski europarlamentarac Mislav Kolakušić.

Sinčić: 'Žele nam oduzeti slobodu fašističkim mjerama'

"Žalosno je da u cijeloj Europi nema više odabranih predstavnika građana koji bi zastupali pravo na slobodu i zdravlje. Naime, ne samo da ne postoje neovisne studije u efikasnosti cjepiva i utjecaju na zdravlje, nego su i mjere poput zabrane okupljanja, ograničavanja rada ugostiteljskim objektima, nošenja maski i nepotrebnim i nepouzdanim testiranjima, u potpunosti promašene. Ove fašističke mjere ni na koji način nisu mjere stručnjaka koje je briga za ljudsko zdravlje, nego mjere političara koji nam žele oduzeti slobodu, pretvoriti nas u bezumne robote koji rade protiv zdravog razuma, dehumanizirati nas i od zdravih ljudi stvoriti bolesne, i naravno, na svemu tome zaraditi", poručio je nedavno iz Bruxellesa živozidaš Ivan Vilibor Sinčić, zastupnik u Europskom parlamentu.