Stranci u Dubrovniku kupuju gotovo svaku drugu ili treću nekretninu, a sada su se poželjeli i života u maniri dubrovačke vlastele.

Jedan se ljetnikovac iz 19. stoljeća od 600 metara kvadratnih trenutačno prodaje po cijeni od tri milijuna eura.

"Teško je odrediti prosječnu cijenu, ali cijena je od dva do deset milijuna eura. To najčešće kupuju stranci. Bilo je nekoliko nerealnih ponuda, ali one su bile odbijene. Cijene su išle i preko 20 milijuna eura", rekao je za RTL Direkt Goran Pikunić, vlasnik agencije za nekretnine.

Vađenje kamenčića iz cipela

Svoja iskustva podijelila je Iris Domazet, vlasnica agencije za luksuzna putovanja. Njezini klijenti su najčešće poznati sportaši, ali i arapski prinčevi. Jedan od njih je čak tražio da mu se vade kamenčići iz cipele dok šeće po vrtu.

"To su sitnice. To su klijenti koji su bili s Dalekog Istoka i njima je to normalno", rekla je Domazet.

Neki su htjeli i privatizirati Stradun

A za savršeno vjenčanje u Dubrovniku, neki će bez problema dati i milijune, no neke se stvari ipak ne mogu kupiti novcem.

"Jedan klijent iz Dubaija je htio privatizirati Stradun. Njegov cijeli menadžerski tim je napravio plan na koji način bi pristupili trgovinama, koliko bi on ponudio trgovinama, koliko bi ponudio restoranima, vanjskim prostorima, stanarima koji žive tamo... Ono što je njima najbitnije je da im kažete da to nitko do sada nije napravio. Jer kada to kažete, onda su sva vrata otvorena i svi novčanici otvoreni", objasnila je Ines Nanić, poduzetnica i organizatorica vjenčanja.