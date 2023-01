Vlada poziva one koji su neopravdano povisili cijene da ih vrate na razinu od 31. prosinca, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković, najavljujući u protivnom snažnu vladinu intervenciju za one koji su to učinili u procesu zamjene kune eurom, istaknuvši da su poskupljenja zbog uvođenja eura potpuno neopravdana.

U nastavku donosimo sve najbitnije informacije oko revidiranja cijena.

Filipović najavio da svi trebaju vratiti cijena kakve su bile 31. 12.

"Apeliramo da revidiraju cijene svojih roba i usluga, i to na način da iste budu određen najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile na dan 31. prosinca. Zadužuje se i ministarstvo gospodarstvo i poljoprivrede na temelju prikupljenih podataka i analiza redovito izvještavaju vladu RH", rekao je na sjednici Davor Filipović.

Plenković ljutit na trgovce

"Neka trgovačka društva iskoristila su konverziju kako bi neopravdano podizala cijene, za što ne postoji nikakav razlog ni opravdanje, budući da se ona obavlja bez naknade. Dizati cijene, baciti sjenu na uvođenje eura i pridonositi inflaciji, to je nepoštena praksa i to neće ići", rekao je Plenković.

Vlada zadužila nadležne resore da pojačaju nadzor

Premijer je pozvao Ministarstvo gospodarstva da poduzme sve mjere kako bi prikupilo potpune i točne informacije o kretanju i praćenju cijena. Vlada je zadužila i Ministarstvo poljoprivrede da prikupi podatke o kretanju cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a sve nadležne resore da razmotre pripremu izmjena odgovarajućih propisa i drugih akata Vlade kako bi se još bolje zaštitili potrošači.

Plenković je najavio da će sve službe izaći na teren kako bi "ispravile sve ovo što nam neodgovorni pojedinci čine, bez ikakva razloga".

"Kada kažem mjere, da ne bi bilo dilema, mislim i na subvencije i druge poreze. Država neće ovo odgledati bez reakcije, a svi koji misle da mogu u ovoj situaciji od jedne izrazito pozitivne i korisne stvari svojom neodgovornom poslovnom politikom baciti sjenu ili naštetiti strateškom uspjelu države vlade, društva i svih nas, u tome neće uspjeti", rekao je Plenković.

Mikulić: 'Kafići su dignuli cijene do 80 posto'

Šef Inspektorata Andrija Mikulić rekao je kako su s inspekcijom krenuli onoga dana kada je krenulo i dvojno iskazivanje cijena.

"Od 5. rujna do 31. prosinca su obavili nešto više od 8000 nadzora. Utvrdili smo 1744 povrede odredbi ovog zakona odnosno nešto više od 21 posto. Od 1. siječnja kada je euro postao glavna valuta zaprimili smo poveći broj žalbi na povećane cijene. Prema preliminarnim rezultatima, utvrđeno je povećanje cijena u određenim razdobljima. Pojedini trgovci su povećali cijene od tri do 19 posto, i to za čokoladu, pivo, pekarske proizvode, maslac, vrhnje, i ostale proizvode", kazao je Mikulić.

"Utvrdit ćemo je li to neopravdano. Ako se to uspostavi, donijet će se prekršajne mjere. U ugostiteljskim djelatnostima vidjeli smo povećanje od 10 do 80 posto. U zadnja dva dana u 306 nadzora utvrdili smo 96 prekršaja. To je 31 posto", poručio je Mikulić.