Donesena je i odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Onima s mirovinama do 1850 kuna isplatit će se 1200 kuna; od 1850,01 do do 2350 kuna 900 kuna; od 2350,01 do 3350 kuna 600 kuna i od od 3350,01 do 4360kuna 400,00 kuna. Iznos mjere je 450 milijuna kuna