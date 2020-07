OVO SU LJUDI KOJI BI MOGLI PREUZETI SDP: Bernardić ‘razmišlja o ostavci’, više je kandidata za njegovo mjesto

Odmah nakon objave izlaznih anketa među SDP-ovcima se počelo govoriti kako bi Bernardić trebao podnijeti ostavku

Prema izlaznim anketama, Restart koalicija na čelu sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, podbacila je na izborima, osvojivši tek 43 mandata. Prvi rezultati previđaju im sličan rezultat

Odmah po objavi rezultata izlaznih anketa, neki istaknuti SDP-ovci, poput Biljane Borzan kazali su kako bi Bernardić nakon ovog debakla trebao podnijeti ostavku.

Komadina: ‘Neugodno smo iznenađeni’

Zlatko Komadina priznao je da su neugodno iznenađeni rezultatima izlaznih anketa, no ipak navodi – treba pričekati rezultate DIP-a.

“Vidjet ćemo razloge zbog čega je do toga došla, no činjenica je da je to porazni rezultat. Brine me ovaj zaokret Hrvatske udesno”, kazao je Komadina, prenosi N1.

Kazao je kako je razgovarao s predsjednikom stranke Bernardićem. “Ne može biti dobro raspoložen nakon ovakvih izlaznih anketa. Dogovorili smo da ćemo sazvati predsjedništvo stranke sutra u 10 ujutro, gdje ćemo sve raspraviti”, izjavio je Komadina.

Navodi kako Bernardić razmišlja o ostavci. “Ja bih poručio kolegama da bi bilo bolje da su dali svoj doprinos u kampanji, nego da zazivaju odlazak predsjednika stranke. Mi ovaj put nismo izgubili vlast, nego nismo osvojili vlast. Za ostavku ima vremena, ali se ne donosi u afektu”, rekao je Komadina.

“Izlazne ankete treba uzeti s rezervom. Iako da, velika je razlika, teško da se može tako izokrenuti situacija da mi budemo relativni pobjednici. Veliko upozorenje za SDP je velik broj mandata na lijevoj strani spektra, moramo dobro razmisliti o svojim politikama. Ja vam mogu reći da bih na mjestu Davora Bernardića podnijela ostavku. Situacija je teška i ako se ovo ispostavi točnim, teško je braniti zašto bi ostao na čelu stranke”, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan.

REAKCIJE S DRUŠTVENIH MREŽA: ‘Bernardić nije dostojan skupljati ležaljke s plaže, a kamoli biti predsjednik stranke’

Tko bi mogao zamijeniti Bernardića na mjestu predsjednika SDP-a?

Zvonimir Mrsić

Menadžer, gospodarstvenik, političar, bivši predsjednik Uprave Podravke. Gura ga dio vodećih SDP-ovaca na čelu s Rajkom Ostojićem

Biljana Borzan

SDP-ovka koja je prva nakon izlaznih anketa kazala kako bi Bernardić trebao podnijeti ostavku. Radi se o iskusnoj europarlamentarki poznatoj po tome što se borila da hrvatsko tržište konzumira proizvode jednake kvalitete kao i ostatak Europe. Najpoznatiji primer – Nutella.

Peđa Grbin

Iskusni SDP-ovac, pravnik koji je dugo bio Bernardićev oponent, a prilično ga je žestoko kritizirao posljednjih godina. Inače dolazi iz VIII. izborne jedinice, odnosno Istre.

Ranko Ostojić

Ostojić je na prošlim stranačkim izborima bio suparnik Davora Bernardića. Po struci pravnik, bio je ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj Vladi, a bio je i potpredsjednik Vlade.

Siniša Hajdaš Dončić

Čovjek koji nije bio sklon Bernardiću, niti ovaj njemu. Ima jaku bazu na sjeveru Hrvatske

Sabina Glasovac

Jedina žena nositeljica liste na ovogodišnjim izborima, borila se u IV. izbornoj jedinici. Bila je pomoćnica ministra obrazovanja u SDP-ovoj Vladi Željka Jovanovića. Dosta je kritizirala Vladu zbog mjera u obrazovanju, za povratak djece na nastavu kazala je kako je bio “naprasit i nepripremljen”.

Tonino Picula

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu nekad je bio ministar vanjskih poslova u Vladi Ivice Račana. Nakon predsjedničkih izbora kazao je kako vidi Bernardića kao premijera, ako bi SDP pobijedio na parlamentarnim izborima.

Arsen Bauk

Iskusni SDP-ovac i bivši ministar u Ministarstvu državne uprave u Vladi Zorana Milanovića u izbornoj je noći kazao da će “u jednom krugu krugu istaknutih ili manje istaknutih članova razgovarati kako će izgledati SDP nakon ovih izbora”. Ranije je kazao kako “i to što je SDP treća lista samo u prvoj izbornoj jedinici, gdje je nositelj bio Davor Bernardić, možda ukazuje da je problem u vodstvu”.

Rajko Ostojić

Čovjek iz sjene koji je figurirao kao drugi ili treći Bernardićev čovjek mogao bi i sam izaći u borbu za mjesto predsjednika stranke. Izglednija opcija je, ipak, kako će nastaviti djelovati kao i do sada – iz pozadine.