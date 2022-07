Liječnici obiteljske medicine ostvarili su veliku pobjedu. Naime, nakon što su se mjesecima borili protiv novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u kojem im se htjelo nametnuti da oni budu ti koji će svojim pacijentima na neki način oduzimati vozačke dozvole, odnosno prijavljivati policiji one pacijente koji piju lijekove zbog kojih ne smiju voziti, danas je 24 sata prvi objavio da se od kontroverzne zakonske odredbe ipak odustaje.

Nekoliko je stvari u zakonskim promjenama bilo sporno, a na koje su liječnici mjesecima upozoravali. Zbog svega su nekoliko puta pisali premijeru Andreju Plenkoviću, tražili da se nađu s njime, redovito nastupali u medijima kako bi ukazali na problematiku. Nisu odustali od svojih nauma, a na kraju se njihov trud i isplatio. Dva dana prije nego je sve trebalo biti izglasano u Saboru, pronađen je zajednički jezik, a ministar Davor Božinović na koncu je odustao od svojeg nauma koji je liječnicima bio potpuno neprihvatljiv.

Dvije stvari u predloženom Zakonu od kojeg se sada odustaje posebno su bile sporne - narušavanje povjerenja između liječnika i pacijenta te nepostojanje pravilnika s popisom dijagnoza, lijekova i stanja zbog kojih bi morali policiji prijaviti da je pacijent nesposoban za vožnju.

Narušava se povjerenje

Na temu zakonskih promjena nedavno je u studiju Net.hr-a gostovala doktorica Mirela Marković iz KoHOM-a. "Osnovno što se tu narušava je povjerenje između liječnika i pacijenta. To je svetinja u medicini, pogotovo u obiteljskoj medicini", rekla je tada.

Istaknula je tada da je brine i da bi liječnici mogli izgubiti pacijente. "Pacijent neće htjeti kod nas doći na kontrolu. Onaj pacijent s nekom kroničnom bolešću koji pije lijek koji mu tu bolest drži pod kontrolom će se bojati doći kod mene da ne ostane bez vozačke", kazala je doktorica Marković u studiju Net.hr-a.

Nisu definirana stanja i lijekovi

Druga, potpuno kontroverzna stvar u tom zakonu bilo je to što nisu definirana stanja i lijekovi, kao niti period na koji bi liječnici trebali oduzeti vozačku pacijentima. Marković je u intervjuu za Net.hr kazala da je problem što liječnici nemaju pravilnik koje su to dijagnoze, a nemaju niti pravilnik koji su to lijekovi.

"Zakon se donosi, što je odgovornost liječnika obiteljske medicine da napravi, ali nemamo objašnjenje pojedinih stanja", kazala je tada.

"Zanimljivo je i da nigdje ne piše na koje vrijeme ja to uzimam dozvolu. Kako ja to procjenjujem da danas i sutra ne možete, a onda prekosutra možete voziti? Taj zakon je kontradiktoran sam sebi", rekla je doktorica Marković.

Odluku da se sa spornim zakonom danas ipak ne ide za 24sata komentirala je predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić, koja je potvrdila da će se donijeti pravilnik koji će propisati za koja stanja i u kojem trajanju će se takvo upozorenje pacijentima izdavati i upisati u medicinsku dokumentaciju, ali se neće slati policiji. Taj pravilnik trebao bi biti donesen u roku šest do 12 mjeseci. Tim će se pravilnikom utvrditi koja su to točno trajna stanja jer su njih dosad subjektivno određivali liječnici.