Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac gostovala je u studiju Net.hr-a gdje je komentirala niz aktualnih tema. Glasovac se između ostalog osvrnula i na superizbornu 2024. godinu koja je pred nama. Upitana priprema li se SDP za izbore, kaže da su oni u "turbo, u trećoj brzini".

"Mi smo ozbiljna stranka koja radi svoj posao u saboru, ali naravno da prilikom priprema za izbore se te pripreme i dinamika poprilično ubrzaju. Osnovali smo naš tim priprema za izbore, do sada smo izradili nekoliko politika – to je lokalni i regionalni preustroj, zdravstvena politika, politika rada, predstavili smo stambenu politiku i na sljedećoj sjednici Glavnog odbora predstaviti ćemo poljoprivrednu politiku", rekla je Glasovac u studiju Net.hr-a.

Dodala je da paralelno s tim, u Saboru imaju vrlo jasne inicijative. "Napravili smo naš prijedlog izbornog zakona, Hrvatsku bismo podijelili u 6 izbornih jedinica. Izborne jedinice bi pratite teritorijalno postojeći ustroj, odnosno granice županija. Svaki glas u svakom mjestu Hrvatske vrijedio bi isto, birao bi se različiti broj zastupnika. I ne samo to - želimo ojačati snagu građana u smislu da se prag za preferencijalni ulazak zastupnika u Sabor smanji s postojećih 10 na 5 posto i da umjesto dosadašnjeg jednog glasa, svaki građanin ima pravo glasati za dva zastupnika preferencijalno", kazala je, istaknuvši da je to njihov koncept koji potpuno zadovoljava zamišljene gabarite koje je postavio Ustavni sud.

Rekla je da njihov prijedlog ide u interesu Hrvatske, a da HDZ traži najbolji model koji će biti u njihovom interesu. "Bez obzira što se gladi, pegla ta njegova slika, vidi on (op.a. Andrej Plenković) da građani svaki dan prosvjeduju zbog lošeg života, loših plaća, narušenog standarda, jer nitko na njih ne misli", kazala je.

"Ako se stalno hvališ da ti ide dobro, da smo svugdje prepoznati, pa zašto mi to ne osjetimo?", pita se saborska zastupnica.

Razgovara se

Nabrojala je sve inicijative koje imaju u saboru te je rekla da se dosta radi. "Nismo mi samo oporba koja galami i kritizira. Mislim, to je naš posao, vršiti pritisak na Vladu. Da nismo vršili pritisak, ne bi neke stvari nikada došle na temu, čak ne bi niti prepisali neke naše prijedloge, doduše s odmakom. Ali radimo i naša rješenja i našu viziju Hrvatske, to je ono čime smo mi sada najviše okupirani, uz obilazak terena, mobilizaciju naših ne samo članova, nego i simpatizera", istaknula je.

Upitana planiraju li sami izaći na izbore ili u nekoj kombinaciji s Možemo, Glasovac je rekla da razgovori s njima postoje te da će to reći čelnici obiju stranaka. "To nije još u fazi nikakvih pregovora, ali gledajte, bit će to sve vrlo brzo jasno. Mislim da nama svima treba biti cilj da se Hrvatska oslobodi ovih ralja korupcije i nesposobnosti u kojoj se nalazimo zarobljeni od strane HDZ-a prethodnih 7 godina“, rekla je.

Istaknula je da je SDP-u iznimno važna stambena politika te ju smatraju jednom od ključnih demografskih mjera i politika u narednih 10 godina.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.