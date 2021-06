Redefinirani model obiteljske mirovine koji će se utvrditi do kraja 2021. godine jedna je od točaka Protokola o razumijevanju i suradnji koji su u petak sklopili saborski zastupnik Silvano Hrelja i premijer Andrej Plenković, a koji podrazumijeva projektnu potporu Hrelje vladajućoj većini.

Protokol o razumijevanju i suradnji odnosi se na projektnu suradnju i podrazumijeva Hreljinu potporu strateškim politikama i prijedlozima Vlade upućenima Saboru te potporu članovima Vlade u Saboru.

Konačna implementacija do 2023. godine

U sporazumu se posebno ističe redefinirani model obiteljske mirovine i navodi da će se se on utvrditi do kraja 2021. godine, s ciljem donošenja u Hrvatskom saboru do sredine 2022. godine, s konačnom implementacijom najkasnije od 1. siječnja 2023. godine.

Protokol je sklopljen na razdoblje trajanja mandata 10. saziva Hrvatskog sabora, a suradnja i potpora, kako se navodi, može izostati ako se radi o pitanjima svjetonazorske prirode.

Navodi se da će zastupnik Hrelja (Hrvatska stranka umirovljenika) surađivati s vladajućima u strateškim politikama Vlade, koje se odnose na gospodarsku i financijsku stabilnost Hrvatske, poštivanje načela pravednosti, jednakosti i društvene solidarnosti te ostvarivanje strateških ciljeva, kao što su ulazak u Schengenski prostor i europodručje.

Uz oporavak gospodarske aktivnosti, očuvanje radnih mjesta i socijalnu sigurnost, suradnja Vlade i zastupnika Hrelje posebno će se odnositi na daljnje jačanje položaja umirovljeničke populacije, zaštitu osoba starije životne dobi te osoba s invaliditetom, u cilju podizanja kvalitete života i standarda, smanjenja siromaštva i podupiranja njihove socijalne uključenosti.

Kontinuirana suradnja

Protokol je sklopljen vodeći računa o temeljnom načelu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, načelu uzajamnosti, kao i zajedničkoj želji za redefiniranje modela obiteljske mirovine za zatečene i buduće korisnike obiteljske mirovine kroz prijedloge zakonskih izmjena koje će se uputiti Hrvatskome saboru.

Polazeći od međusobnog uvažavanja i povjerenja, navodi se da će stranke Protokola kontinuirano surađivati s ciljem daljnjeg unaprjeđivanja prava, posebno u području mirovinske politike, socijalne politike i zdravstva, uvažavajući prijedloge rješenja zastupnika Hrelje.

Suradnja će uključivati zajednički rad i dijalog u pogledu projekata, zakonodavnih prijedloga te izrade strateških i drugih pratećih dokumenata.

