‘OVO ŠTO SE SADA RADI JE BACANJE NOVCA’; Kalinić o potresu: ‘Država se nije snašla, govorili su da širim paniku i da me treba uhititi’

Pavle Kalinić kaže da je opravdano nezadovoljstvo ljudi obnovom Zagreba: ‘Ključna je statička obnova zgrada, a ovo da se popravljaju fasade, to je bacanje novca’

Komentirajući godišnjicu zagrebačkog potresa, Pavle Kalinić je za N1 pokušao objasniti zašto se u godinu dana nije ništa napravilo. “Prvo, zato što nije postojao zakon, zato što se država nije snašla, nije imala strukturu koja može intervenirati, službe, nije imala to ni kad se dogodilo u Petrinji, Sisku i Glini. Ovdje je bila velika sreća što se dogodilo za vrijeme korone i u nedjelju ujutro, sreća da na ulicama nije bilo puno ljudi”, istaknuo je Kalinić.

Rekao je da je opravdano nezadovoljstvo ljudi i da je sad krenulo prepucavanje na razini Vlade tko je trebao što napraviti. “Ovo sve što se događa u Zagrebu ne može provesti Grad Zagreb, treba provesti po zakonu. Ključna je statička obnova zgrada, a ovo da se popravljaju fasade, to je bacanje novca”, rekao je Kalinić.

“Koliko se država nije snašla dovoljno govori to da sam ja preko radija, nakon prvog potresa kad su se ljudi vraćali u kuće, rekao da ne ulaze jer postoji opasnost od serije potresa, oni su govorili da ja širim paniku i da me treba uhititi. To dovoljno govori o tome koliko se država nije snašla”, rekao je Kalinić te dodao da statička obnova Grada Zagreba znači da bi se spriječila pogibija i u slučaju najjačeg potresa koji može pogoditi Zagreb.

DAN KOJI SE NIKAD NEĆE ZABORAVITI: Istrčala nakon potresa s bebom starom dva dana iz bolnice: ‘Drhtala sam od hladnoće’