OVO SMO NEKAD VIĐALI SAMO U FILMOVIMA: Ljudi u Zagrebu ‘spavali’ ispred trgovina da bi se dokopali sniženih stvari, evo gdje su danas najveći popusti

Black Friday iliti Crni petak posljednjih se godina udomaćio i kod nas. Upravo taj dan označava početak blagdanskih popusta iako su oni kod nas i dalje podosta skromniji nego na, da tako kažemo, izvornom američkom tržištu. No, ipak se da naći zanimljivih ponuda, a da je tako, svjedoče i sinoćnje scene iz Zagreba.

Prizor kakav smo dosad viđali u filmovima, sad vidimo i kod nas. Nekoliko desetaka ljudi ‘prespavalo je’ ispred trgovina Links na Trešnjevci i Dubravi kako bi ujutro uspjeli kupiti ono što žele po sniženoj cijeni. Nude se popusti do 70 posto.

Gužvu u Linksu bilježi i Google:

Osim Linksa, i brojne druge trgovine u Hrvatskoj nude popuste. Evo i vodiča što i gdje kupovati:

Cijela Hrvatska:

Na eKupi najavljeni su popusti do 70 posto.

I web trgovina Abrakadabra nudi do 70 posto popusta.

Emmezeta je umjesto crnog najavila ružičasti tj. Pink vikend. Popusti su do 50 posto.

Jysk za Black Friday najavljuje sniženja do 70 posto.

Lesnina XXXL obećava popuste do 80 posto.

Zagreb:

Arena Centar nudi popuste između 15 i 50, a ponegdje i do 70 posto.

City Center one danas će raditi do 22 sata, sat vremena djuže nego inače. Popusti se kreću od 15 do 80 posto.

Avenue Mall u Zagrebu ima popuste do 80 posto.

Supernova Buzin također nudi popuste i to do 80 posto. nešto veći izbor je u Supernovoj Garden Mall.

U Westgateu neke su stvari snižene i do 80 posto.

IKEA ima sniženje od 20 posto na tekstile i tepihe. neke su proizvoide snizili i 60 posto.

Informatička trgovina HGspot neke je artikle snizila čak do 90 posto.

Osijek:

Trgovački centar Portanova najavio je popuste do 80 posto.

Popuste nudi i osječki Mall.

Slavonski Brod:

Trgovački centar Supernova Colosseum nudi do 50 posto popusta.

Varaždin:

Lumini obećava popuste do 80 posto.

Karlovac:

U Supernovoj možete naći popuste do 70 posto.

Rijeka:

U riječkom Toweru stvari su snižene do 50 posto.

Pula:

Pula City Mall također najavljuje velike popuste.

Neke trgovine u Max Cityju nude i do 75 posto popusta.

Zadar:

Zadarska Supernova nudi snoiženja u velikom broju trgovina, a kreću se do 80 posto.

Šibenik:

Uštedjeti se može i u šibenskom Dalmareu.

Split:

U City Centru One popusti su čak do 80 posto.

Mall of Split također nudi do 80 posto popusta.

U Jokeru je “crni vikend”, a popusti su do 70 posto.