OVO SE U HRVATSKOJ NE VIĐA ČESTO: Pelješki most će biti gotov prije roka?! ‘Ovi Kinezi ne staju. Rade danju i noću, po kiši, vjetru, suncu…’

Građevinari su izišli ispod površine mora i most će od sada rasti isključivo u visinu. Budući da je to dvadesetak dana ranije nego što je predviđeno Dinamičkim planom gradilišta, sasvim je moguće da će most biti izgrađen i mjesec-dva prije roka

Dok se čeka da počne izgradnja pristupnih cesta, Pelješki most je već izronio iz vode i više nitko ne sumnja da Kinezi neće izgraditi most do zadanog roka, kraja srpnja 2021. godine.

Kineski radnici kao pčele radilice

Kako javlja HRT, kineski radnici na gradilištu Pelješkog mosta rade danju i noću, po kiši, vjetru, suncu – kao pčele radilice. Rezultati takva rada sve su vidljiviji na gradilištu.

Betonirana su dva od tri sloja na naglavnici stupnog mjesta osam i jedan sloj na stupnom mjestu sedam. Na stupnim mjestima pet i šest u tijeku je armiranje. A to su dva najveća stupa između kojih će biti plovni put.

Za sada su u plusu za dvadesetak dana

“Stojim na betonu naglavnice stupnog mjesta broj osam Pelješkog mosta metar iznad razine mora, a to znači da su građevinari izišli ispod površine mora i da će most odsada rasti u visinu”, kazao je novinar HRT-a. Budući da je to dvadesetak dana ranije nego što je predviđeno Dinamičkim planom gradilišta, sasvim je moguće da će most biti izgrađen i mjesec-dva prije roka.

Još se čeka gradnja pristupnih cesta

Ipak, za povezivanje Hrvatske potrebno je izgraditi i pristupne ceste.

“Mi smo dužni izgraditi te ceste i hoće li one biti gotove u sedmom mjesecu, devetom, desetom – to je potpuno nevažno. Ono što je bitno je da nema govora da jedan dio projekta bude gotov, a da ostali iz nekog razloga niti ne započne”, rekao je za HRT nadzorni inženjer Hrvatskih cesta na gradilištu Pelješkog mosta Jeroslav Šegedin.

Inače, rok za dovršetak gradnje Pelješkog mosta je 31. srpnja 2021., a pristupnih cesta šest mjeseci poslije.