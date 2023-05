SKRIVENO ISPOD VODE / Ovo se u atrakciji Gorskog kotara dogodilo prvi put u 22 godine: Pogledajte što se pojavilo na dnu poznatog jezera

Zbog remonta i održavanja hidroenergetskog sustava Vinodol ispražnjeno je Lokvarsko jezero. Posljednji put je to učinjeno prije 22 godine, a povlačenjem vode otkrilo se ono što se pod njom skrivalo od 1950-ih kada je jezero izgrađeno. Ispod jezera su ostaci nekadašnjeg naselja Srednji Jarak u kojem je živjelo oko 400 ljudi. Vide se ostaci kuća, pilana, slavna cesta Lujzijana i Carev most. U petak su iz Lokvarskog jezera iseljene i ribe. Ribiči su pokušali spasiti što više riba, a najdragocjenija im je pastrva koja je najosjetljivija na mulj koji se stvara tijekom pražnjenja. Ribu su preselili u jezero Mrzla vodica. Postupno će ju vraćati kada se u Lokvarsko jezero vrati voda. Jezero se isušuje već mjesecima. Bilo je potrebno izbaciti 35 milijuna kubnih metara vode. Budući da je Lokvarsko jezero jedno od najpoznatijih turističkih atrakcija ovog goranskog mjesta i ispražnjeno će biti mamac za posjetitelje. Naime, lokalne vlasti planiraju na isušenom dnu jezera organizirati koncerte i manifestacije. Radovi na održavanju bi trebali biti gotovi do kraja kolovoza. Nakon toga, u Lokvarsko jezero počet će se vraćati voda i to prirodnim dotocima pa će brzina punjenja ovisiti o vremenskim uvjetima.