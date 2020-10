‘OVO SE NE MOŽE KONTROLIRATI’: Lauc tvrdi da možda imamo i 100.000 zaraženih – otkrio kad će epidemija početi usporavati

Lauc dodaje i da epidemiju ovakvih razmjera nije moguće držati pod kontrolom već se može eventualno usporavati njeno širenje kroz samoizolaciju ili usmjeravanjem ponašanja ljudi

I dok broj novozaraženih u Hrvatskoj svakoga dana raste, u čemu prednjači Zagreb, još uvijek nije jasno jesmo li na vrhuncu epidemije ili nam najgore tek stiže. Čini se da vrhunac neće stići u sve dijelove Hrvatske istovremeno, a za očekivati je da će se, zbog gustoće naseljenost i učestalosti kretanja, to prvo dogoditi upravo u Zagrebu.

“Iz primjera drugih gradova u svijetu naučili smo da epidemija usporava nakon što je zaraženo oko 30 do 40 posto populacije. Tada svaki onaj tko je već prebolio bolest postaje “brana” daljnjem širenju virusa i epidemija postupno zamire. Na žalost, u Hrvatskoj se ne provodi sustavno ispitivanje postotka zaraženih u populaciji, tako da to možemo samo procjenjivati iz postojećih brojeva”, kaže znanstvenik prof. dr. Gordan Lauc za Večernji list.

Broj zaraženih najmanje 10 puta veći

On je jučer objavio procjenu kako bi realan broj zaraženih u Zagrebu mogao iznositi i oko 100.000. Pojasnio je kako je došao do toga:

“Broj potvrđenih novozaraženih u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji je oko 400 na dan i raste. Prosječno vrijeme od infekcije do pozitivnog testa je oko sedam dana, dakle možemo biti dosta sigurni da je broj potvrđeno zaraženih, dakle onih koji su potvrđeni prošli tjedan i koji će biti potvrđeni sljedeći tjedan, negdje oko 6000. Stvarni broj zaraženih ne znamo i možemo ga samo procjenjivati na temelju istraživanja na drugim mjestima u svijetu. Gotovo sva takva istraživanja pokazala su da je broj stvarno zaraženih najmanje deset puta veći od broja potvrđenih zaraženih, dakle vjerojatno negdje između 50.000 i 100.000 ljudi”, kaže Lauc.

Izrazio je i nadu da bismo već za koji tjedan mogli osjetiti usporavanje epidemije:

“Ključni podatak koji će odrediti kad će epidemija u Hrvatskoj početi usporavati je broj ljudi koji su do sada preboljeli COVID-19, a da to nisu znali. Kako se epidemija više-manje slobodno širi Hrvatskom od lipnja, a posjetilo nas je i sedam milijuna turista, osobno se nadam da smo imali veliki ljetni val i da bismo možda već za koji tjedan mogli osjetiti značajno usporavanje, prvo u Zagrebu, a onda i u ostatku Hrvatske. Nešto slično vidimo u Srbiji. Ukoliko tog ljetnog vala nije bilo, vjerojatno ćemo pratiti dinamiku rasta koju vidimo u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj ili Mađarskoj, s više oboljelih, teško bolesnih i umrlih.”

‘Ovo se ne može kontrolirati’

Lauc dodaje i da epidemiju ovakvih razmjera nije moguće držati pod kontrolom već se može eventualno usporavati njeno širenje kroz samoizolaciju ili usmjeravanjem ponašanja ljudi.

“U ranoj fazi epidemije iznimno je važno testiranje i izolacija slučajeva, što nas je spasilo od puno većeg prvog vala. Danas takav pristup nema velik učinak jer se lovi samo manji dio slučajeva, kaže, dok većina i njihovi kontakti ostaju neprimijećeni. U tom kontekstu mislim da je određeni broj zatajenih kontakata imao vrlo mali utjecaj na rast broja pozitivnih. Tu se evidentno radi o snažnoj sezonalnoj prirodi virusa koja je zamrla tijekom ljeta i sad se vraća s hladnim vremenom”, kaže prof. dr. Lauc.

“Osobno sumnjam da uvođenje strogih mjera zabrane u može puno pomoći, budući da je u ljudskoj prirodi da sve nametnute mjere pokušavamo izigrati. Jedino što možemo je objasniti ljudima da situacija trenutno nije dobra i da svatko od nas mora učiniti sve što može da uspori brzinu širenja pandemije”, komentirao je za RTL

‘Ono što je napravila Kina, ne može ni jedna europska zemlja’

ističe kako je glavni problem nedostatak zdravstvenih radnika, i to ne samo u Hrvatskoj.

“Nažalost nedostatan broj zdravstvenih radnika za suočavanje s pandemijom je nešto što imaju sve zemlje. Primjerice, kada je buknula epidemija u Wuhanu, Kina je poslala 20.000 liječnika specijalista u Wuhan. To ne može niti jedna zemlja u Europi. Najbolje rješenje bi bilo kad bi se na razini EU postigao dogovor da se liječnici preraspoređuju u akutno najpogođenije zemlje, no to nažalost nije realno za očekivati.”

“Kod nas su zdravstveni djelatnici mobilizirani još od početka pandemije i Krizni stožer Ministarstva zddravstva situaciju još uvijek drži pod kontrolom i nadam se da ćemo prerasporedom unutar Hrvatske uspjeti osigurati funkcioniranje zdravstvenog sustava u teškim vremenima koja su pred nama”, kazao je Lauc.

‘Broj hospitaliziranih i umrli će značajno narasti’

Lauc je danas rekao za N1 kako se boji da ćemo sljedećih dana opet imati preko tisuću novozaraženih dnevno. “Vjerojatno se približavamo vrhuncu epidemije. Svugdje u svijetu je veći broj doista zaraženih nego što je broj potvrđenih. Danas kad izađete negdje u grad vrlo je vjerojatno da ćete naći na osobu koja je zaražena. Ima puno asimptomatskih, onih sa slabim simptomima, ali i onih ljudi koji će tek razviti simptome. Nekoliko dana prije toga su jako infektivni. To što vidimo čovjeka koji nema nikakve simptome ne znači da ih za dva dana neće dobiti ili da neće proširiti virus”, kazao je i dodao da je sada posebno važno izbjegavati bliski kontakt.

“Broj hospitaliziranih i umrlih prati krivulju broja zaraženih s dva do tri tjedna zaostatka tako da je neupitno da će broj hospitaliziranih i umrlih ljudi u Hrvatskoj značajno narasti u sljedeća dva tjedna. Hoće li rasti i dalje vidjet ćemo prema kretanju broja potvrđenih zaraženih u sljedećim danima”, istaknuo je za RTL..

