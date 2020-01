OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDJETI; Analitičar predviđa: ‘Tko god pobijedi, u oba slučaja bi mogao profitirati HDZ, a naročito Plenković’

Politički analitičar Žarko Puhovski za Net.hr je detaljno analizirao HRT-ovu predsjedničku debatu te oba kandidata, a dao je i svoje viđenje hrvatske političke budućnosti u sljedećih pet godina

Ne stišavaju se reakcije na drugu debatu prije drugog kruga predsjedničkih izbora. Na HRT-u su se sinoć sučelili Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović, a dojam analitičara je da se Zoran Milanović puno bolje snašao. Isto mišljenje ima i politički analitičar Žarko Puhovski, koji je za Net.hr analizirao debatu te za njenu uspješnost zasluge pripisao kandidatu SDP-a.

“Meni se čini da je debata bila bolja zato što je Milanović bio bolji, više se kontrolirao i bolje argumentirao. Kolinda Grabar Kitarović je ostala na svom nivou koji je daleko iznad nivoa iz prvog dijela kampanje. Ona je mirno ponavljala svoje stavove, nije se dala poljuljati i tako nije omogućila Milanoviću da trijumfira iako je bio uvjerljiviji”, smatra Puhovski. Dodao je kako je Milanović dobro poentirao kada je govorio o financiranju države i porezima te o Hrvatskoj kao članici Europske unije, umjesto državi kojoj su glavi saveznik Sjedinjene Američke Države. Ipak, zbog jednog detalja pretendent na predsjedničku funkciju nije došao do izražaja u potpunosti.

“Ona ga je dovela u dosta neugodnu situaciju ponavljanjem stalno istih priča o neuspjehu njegove vlade. Te priče mogu biti pretjerane, ali sigurno nisu sasvim netočne i to se osjetilo u Milanovićevim reakcijama”, smatra Puhovski.

Savjetnici žele glavne uloge

Sinoćnja je debata bila druga po redu u kojoj su se u prvom planu na kraju pojavili predsjednički savjetnici. Podsjetimo, u debati na RTL-u, koja je održana 30. prosinca, dužnosnica Ureda predsjednice i njena savjetnica Renata Margetić Urlić zatražila je prekid debate zbog “produljenog trajanja i umora predsjednice”.

Jučer je, pak, nakon debate predsjedničin savjetnik Tomislav Madžar verbalno napao Zorana Milanovića pri izlasku s HRT-a te ga optužio da skriva podatak da je bio prijavljen na minimalnoj plaći. Analitičar Puhovski smatra da to više govori o savjetnicima nego o kandidatima.

“Čini mi se da se tu radi o gluposti i nesposobnosti tih ljudi i tome da ne podnose poziciju u sjenci, a savjetnici bi morali biti u sjenci onih koje savjetuju. Današnji savjetnici svi žele biti u prvom planu. To što je Madžar jučer napravio pokazuje razinu potpune mobiliziranosti koja vlada u HDZ-u, koja ih je toliko napalila da oni ne mogu izdržati da prođu pored protivnika, a da ne ulete barem u verbalni duel. Uvjeren sam da je to bilo impulzivno, nenamjerno. Naime, u nekoj državi s puno tradicije i zakulisnih igara, Madžar bi bio Milanovićev ‘trojanski konj’ u Kolindinom stožeru. Kod nas su takve stvari malo vjerojatne, jer je, između konspiracije i šlamperaja, šlamperaj puno vjerojatniji”, uvjeren je Puhovski.

Nebitne debate

Smatra kako debate u sadašnjoj situaciji nisu toliko važne, jer se s oba kandidata iza kojih stoje velike stranke, zapravo radi o bitci stranačkih mašinerija. Njih, pak, smatra Puhovski, određuju stranačke organizacije i stege, pa kandidati sami potvrđuju privrženost svojim biračima. U tom svjetlu je znakovito da se Milanović, po mišljenju analitičara Puhovskog, obraćao “onima koji su protiv HDZ-a, a ne onima koji su za njega.”

Takav paradoks dovodi i do toga da se Milanović u debati uspio “pohvaliti” da je predsjednica zapravo liberalna i da se u tom pitanju dobro slažu. To nije promaklo Puhovskome koji bi tu izjavu ipak stavio u navodnike.

“Godinama govorim da je Milanović bio bolji predsjednik HDZ-a od Plenkovića i obrnuto, da bi Plenković bio bolji predsjednik SDP-a od Milanovića. To djelomično vrijedi i za Kolindu s time da su Milanović i Plenković svjetonazorski profiliraniji od nje, a ona je osoba koja je utoliko liberalna ukoliko nema čvrste stavove, osim u nekoliko tema. Ono liberalna pod navodnicima, jer nije čvrsta u svojim stavovima u tom smislu. On je zaista pod navodnicima liberalan, zato jer je on mnogo desnije od ljevice koju zastupa”, odrješit je politički analitičar.

Dijeli mišljenje nekih stručnjaka, kako je treća debata, koja bi se trebala održati večeras na Novoj TV, nepotrebna, jer je, smatra, “veoma neugodno to što se barem trećina pitanja s RTL-ovog sučeljavanja ponovila na HRT-u”.

“Bilo bi pametno da debate ne bude, jer mislim da će biti čisto ponavljanje i gubljenje vremena, ali tko zna što će stožeri odlučiti i hoće li se usuditi suprotstaviti jednoj jako popularnoj televiziji. Ja mislim da neće. Mi ćemo svi gledati tko će od njih prije izgubiti kontrolu, jer su oboje pod velikim pritiskom da se kontroliraju; ona da ne priča besmislice, a on da ne bude bahat”, pronašao je Puhovski mogućnost za atraktivnost nove debate.

Jačanje pozicije Andreja Plenkovića

Za kraj je Puhovski kratko analizirao što bi Hrvatsku moglo zadesiti u sljedećih pet godina, ovisno o tome hoće li pobijediti Grabar Kitarović ili Milanović. U oba slučaja bi, zapravo, mogao profitirati HDZ, a naročito premijer Andrej Plenković.

“Uvjeren sam da bi izbor Kolinde Grabar Kitarović doveo do toga da bi u nekoliko mjeseci ili godinu-dvije veći dio javnog mnijenja u Hrvatskoj prihvatio odustajanje od neposrednog izbora predsjednika države. Ako bude izabran Milanović, bit će danonoćnih obračuna Pantovčaka i Banskih Dvora, a Plenković će se uvjetno opet naći na poziciji da bude desničar koji brani Hrvatsku od ljevice, jer je u zadnjih godinu i pol do dvije, Plenković igrao ulogu ljevice, barem sa stajališta radikalne desnice. To bi mu opet ojačalo poziciju, što bi kompenziralo neugodan osjećaj poraza, koji bi mu bio olakšan time što je mobilizirao sve iz HDZ-a uključujući i Milijana Brkića, da sudjeluju u kampanji, pa onda dijelio odgovornost za taj poraz, a i time što svi znaju da je njegova kandidatkinja bila doista slaba”, zaključio je analitičar Puhovski.