OVO POSTAJE SVE LUĐE, IMA LI UOPĆE IZLAZA? Zlata Đurđević ne odustaje, ali ni kandidat iz prvog natječaja – najavio i ustavnu tužbu

HDZ je jasno rekao da neće podržati Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, no čini se da ona ima dobru motivaciju da nastavi dalje. Jandroković je izjavio da nema smisla da se uopće javlja na novi javni poziv, a Bačić je izjavio da ‘problem’ Zlate Đurđević nije isključivo kršenje procedure

Jedno od najaktualnijih političkih pitanja u Hrvatskoj odnosi se na odluku o tome tko će biti predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda. Kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića, Zlata Đurđević, je od HDZ-a dobila jasnu poruku – priča je završena i oni je neće podržati jer je “pristala sudjelovati u nezakonitoj proceduri”. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer je izjavio da nema smisla da se Đurđević uopće javi na ponovljeni poziv koji bi trebalo raspisati Državno odvjetničko vijeće.

Također, Jandroković je priznao da Đurđević ne bi podržao ni u slučaju da nije pogriješila u dosadašnjem postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda. “Nisam siguran da bi bila izabrana, ali bismo o tome barem razgovarali”, izjavio je Jandroković za Hrvatski radio.

Nakon cjelokupne situacije, nitko ne bi zamjerio Đurđević kada bi ona odustala, no čini se da se Đurđević ne namjerava povući. Đurđević se prvi put nakon što je prihvatila biti kandidatkinja za predsjednicu VS-a sastala s Milanovićem u subotu navečer kako bi mu osobno obznanila da će sudjelovati u novom javnom pozivu, piše Novi list. Đurđević je, stoga, visoko motivirana da izdrži do kraja premda je izvjesno da će njena kandidatura propasti u Saboru.

DSV zaključuje javni poziv

Govoreći o drugom javnom pozivu, još uvijek nije poznato hoće li ga DSV uskoro raspisati, premda se činilo da je to puka formalnost. Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika, prošlog je tjedna, nakon brojnih apela HDZ-ovih dužnosnika, predložio DSV-u da ponovi javni poziv jer Milanović neće predložiti nikog od prijavljenih.

Premda je predsjednik tog tijela Darko Milković u četvrtak izjavio da će to biti za “dan, dva”, član DSV-a, Dražen Bošnjaković (HDZ), zatražio je da se s odlukom o tome pričeka do srijede kada će se oni okupiti na već ranije sazvanoj sjednici. “Mislim da odluku o novom javnom pozivu ipak treba donijeti DSV, da to ne može predsjednik Milković sam”, rekao je jučer Bošnjaković za Novi list.

“Ovdje ima još jedna mala ograda, odgovornost je na DSV-u da, sukladno Zakonu o sudovima, zaključi javni poziv. Ne bi bilo dobro da ostane bilo kakav trag koji bi budući izbor predsjednika Vrhovnog suda mogao opet dovesti na propitkivanje Ustavnog suda. Jer, kao što znate, Šime Savić, jedan od kandidata, rekao je da će, ako u tom postupku budu narušena njegova prava, pokrenuti ustavnu tužbu”, rekao je Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a tijekom gostovanja u studiju TV Večernji.

Savić je za Novi list rekao da smatra da DSV ne može poništiti javni poziv dok se ne provede cjelokupna procedura, dok Opća sjednica Vrhovnog suda i saborski Odbor za pravosuđe ne daju mišljenje o njemu i Đuri Sessi, koji su ostali od troje prijavljenih. Točnije, Milanović odnosno Miljenić morali bi najprije zatražiti mišljenje o njima.

“Vjerujem da će predsjednik ispravno postupiti. Javni poziv ne može se završiti ako za to nisu ispunjeni svi uvjeti. Vrhovni sud i Odbor za pravosuđe moraju se očitovati o nama koji smo se prijavili”, rekao je Savić.

Lex Perković

Također, Bačić je potvrdio da “problem” Zlate Đurđević nije isključivo kršenje procedure. “Poznato je da je ona dala svoje stručno mišljenje o postupku koji je nanio štetu Hrvatskoj. Ona je, sa svog znanstvenog stajališta, ocijenila da postoje razlozi da se ne izruči Perkovića i Mustača. Raspravljali bismo o tome s predsjednikom da ona nije protuzakonito postupala. Moj je stav da je stajalište Zlate Đurđević bilo suprotno pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i kod mene je to minus”, pojasnio je Bačić.

Među prvim kritičarima zakonskih izmjena, tzv. ‘lex Perković’ koje je predložila tadašnja vlada Zorana Milanovića neposredno prije ulaska u Europsku uniju bila je upravo Zlata Đurđević. Nekoliko mjeseci kasnije upozoravala je da su hrvatski sudovi pogrešno donosili presude o izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj jer nisu kao i ostali sudovi država članica EU-a uzimali zastaru kao osnovu za odbijanje europskog uhidbenog naloga, piše Novi list.

