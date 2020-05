OVO POKAZUJE KAKAV JE KAOS VLADAO U SPLITSKOM KBC-U: ‘Djelatnici su flomasterima pisali imena ljudima na ruke’

Smatra kako ostavka Meštrovića ne bi smjela biti prihvaćena, kada se jednom pronađe pravi krivac

U splitskom KBC-u u kratkom je razdobolju došlo je do dva slučaja zamjene identiteta. U jednom slučaju žena iz Dalmacije pokopana je u Grudama u BiH, što je obitelji preminulih dodatno šokiralo tijekom nošenja s obiteljskom tragedijom.

Ravnatelj bolnice Julije Meštrović podnio je ostavku rekavši kako se radi o moralnom činu, a u njegovu je obranu stao dr. Zdeslav Benzon iz Hrvatskog liječničkog zbora. On je u Dnevniku N1 televizije rekao je kako je bolnica bila pod velikim pritiskom.

Velik pritisak na bolnicu

Naime, Splitsko-dalmatinska županija ima najviše oboljelih od Covida-19 u zemlji, u Splitu je i glavni respiratorni centar za četiri dalmatinske županije, a u jednom je trenutku tamo bila polovica pacijenata koji su na respiratoru, kao i trećina oboljelih u zemlji, prenosi N1.

U noći evakuacije štićenika Doma za starije kada je u jednoj noći prebačeno više od 40 ljudi.

“Pozdravljamo moralan čin profesora Meštrovića, ali smatramo da on kao ravnatelj bolnice nije izravno odgovoran za ružnu stvar koja se dogodila. Mislim da se može istražiti tko je odgovoran za ovaj slučaj”, kazao je dr. Benzon.

“Kada vam odjednom dođe 50 pacijenata iz Doma za starije bez dokumenata, mnogi nisu kontaktibilni, djelatnici su znali flomasterima napisati ljudima ime i prezime po rukama. Nažalost, moguće je da se ovakav slučaj dogodi jer nitko nije pripremljen za ovakve slučajeve kada odjednom puno pacijenata dođe.

Vjerojatno je do greške došlo kod prijema pacijenata i došlo je do zamjene povijesti bolesti, to je moja pretpostavka”, kaže dr. Benzon.

‘Meštrović je dobar ravnatelj’

Smatra kako ostavka Meštrovića ne bi smjela biti prihvaćena, kada se jednom pronađe pravi krivac. Dodaje i kako je dr. Meštrović dobar ravnatelj koji svakome daje priliku da iznese svoje ideje te da nikoga nije odbio kad je tražio razgovor, ni djelatnike ni pacijente.

“Dosta je napravio za splitsku bolnicu u pogledu opreme i organizacije i bilo bi šteta da ostanemo bez tako dobrog ravnatelja u ovom trenutku”, zaključuje dr. Benzon.

